Lub Cyovolcanic Comet Taug Kev Mus Rau Lub Ntiaj Teb: 12P / Pons-Brooks

Lub hnub qub cryovolcanic loj heev hu ua 12P / Pons-Brooks tam sim no tab tom ua nws txoj kev mus rau lub ntiaj teb. Lub hnub qub no, peb zaug loj dua Mount Everest, tsis ntev los no tau tawg rau 5 Lub Kaum Hli, ua rau nws qhov kev tawg thib ob hauv plaub lub hlis dhau los.

Dab tsi ua rau lub comet tshwj xeeb yog nws cov khoom sib xyaw. Raws li Dailymail, 12P / Pons-Brooks yog tsim los ntawm cov dej khov, plua plav, thiab roj av, uas tsim cov phenomenon zoo ib yam li carbonation nyob rau hauv lub fizzy haus. Cov khoom tseem ceeb ntawm lub comet yog kwv yees tias muaj ib txoj kab uas hla ntawm 18.6 mais (30 km), thiab thaum tshav kub los ntawm lub hnub, lub siab ua rau sab hauv kom txog thaum muaj kev tawg, tso cov khib nyiab khov los ntawm cov pob txha hauv cov nucleus lub plhaub.

Thaum lub sij hawm tawg tsis ntev los no, cov neeg soj ntsuam pom tias lub coma, huab cua nyob ib puag ncig lub nucleus, tshwm sim muaj "horns." Qhov laj thawj tiag tiag ntawm qhov zoo li lub horn no tseem tsis tau paub, tab sis cov kws tshaj lij ntseeg tias nws yuav yog vim qhov txawv txav ntawm lub qhov cua cryovolcanic thiab qee yam kev thaiv ua rau cov khoom raug tshem tawm hauv cov qauv ntws tshwj xeeb. Qee tus txawm tau muab piv rau lub comet lub ntsej muag rau Millennium Falcon spacecraft los ntawm Star Wars.

Txawm hais tias nws txoj kev txaus ntshai thiab cov duab, tsis muaj kev hem thawj tam sim ntawm "kev cuam tshuam tob" los ntawm 12P / Pons-Brooks. Lub comet yuav tsis pom ntawm qhov muag liab qab mus txog thaum nws dhau los ze rau lub ntiaj teb hauv 2024, thiab nws yuav tsis rov qab los rau peb thaj tsam mus txog rau xyoo 2095. Txawm li cas los xij, yog tias lub hnub qub tseem tawg, nws yuav nyiam ntau xyoo tom ntej.

12P / Pons-Brooks yog ib qho ntawm 20 lub hnub qub uas paub nrog cov dej khov dej khov, thiab nws tau pom thawj zaug los ntawm Jean-Louis Pons thaum Lub Xya Hli 1812.

