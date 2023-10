Sib Nqus Algae Robots: Ib qho kev daws teeb meem rau cov pa phem

Plastic pollution tau dhau los ua ib qho teeb meem ntawm ib puag ncig, nrog rau nws txoj kev siv dav ua rau muaj ntau yam ntawm cov yas pov tseg hauv cov dej hauv dej. Cov plastics no tawg mus rau hauv microplastics thiab nanoplastics, uas tau noj los ntawm cov kab mob hauv dej thiab tuaj yeem ua rau muaj kev hem thawj rau lawv txoj kev noj qab haus huv thiab ecosystem. Txhawm rau daws qhov teeb meem no, cov kws tshawb fawb ntawm Central European Institute of Technology (CEITEC) ntawm Brno University of Technology tau tsim cov hlau nplaum algae robots.

Pab neeg ntawm CEITEC tau dai kom zoo nkauj ntsuab algae hlwb nrog cov me me ntawm cov hlau nplaum, tsim cov hlau nplaum algae neeg hlau uas tuaj yeem tswj tau kom tshem tawm cov yas uas tsis tshua pom los ntawm cov dej. Los ntawm kev siv cov khoom sib nqus sab nraud, cov micro / nano-qhov loj me no nyiam thiab ntes microplastics thiab nanoplastics. Cov algae hlwb yog biodegradable, yooj yim rau loj tsim, thiab nqi-zoo, ua rau lawv zoo tagnrho cov ntaub ntawv los tsim cov me me robots.

Cov kev sim thawj zaug tau pom cov txiaj ntsig tau zoo. Cov hlau nplaum algae robots ntse ntes ob qho tib si microplastics thiab nanoplastics nrog kev tshem tawm siab. Txawm tias tom qab ntau lub voj voog ntawm kev ntxuav tawm cov yas uas raug ntes, cov neeg hlau tau khaws lawv cov txiaj ntsig zoo. Lawv tuaj yeem rov siv dua rau kev siv ntxiv los ntawm kev ntxiv ib lub tsho tshiab ntawm magnetite.

Thaum txoj kev tshawb fawb tseem nyob rau theem pib, cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov hlau nplaum algae robots tuaj yeem siv rau hauv cov dej qab ntsev yam tsis muaj kev cuam tshuam rau lawv txoj kev txav. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog biodegradability thiab ib puag ncig mus sij hawm ntev ntawm cov nanoparticles thiab xyuas kom lawv tsis ua rau muaj teeb meem toxicity.

Zuag qhia tag nrho, txoj kev loj hlob ntawm magnetic algae robots muaj cov kev daws teeb meem zoo los daws cov pa phem hauv cov dej hauv dej. Los ntawm kev siv cov khoom siv hauv eco-phooj ywg thiab kev tswj cov hlau nplaum, cov janitors me me no tuaj yeem tshem tawm cov microplastics thiab nanoplastics zoo, txo lawv txoj kev puas tsuaj rau lub neej hauv hiav txwv thiab ecosystem.

FAQ

Yuav ua li cas sib nqus algae robots tshem tawm microplastics thiab nanoplastics?

Sib nqus algae robots yog micro/nano-sized hais ua los ntawm decorating ntsuab algae hlwb nrog magnetite nanoparticles. Cov algae hlwb no nyiam microplastics thiab nanoplastics vim lawv qhov tsis zoo electrostatic nqi, zoo ntes thiab tshem tawm ntawm dej.

Cov hlau nplaum algae puas tuaj yeem rov ua dua?

Yog, magnetic algae robots tuaj yeem siv dua. Tom qab ntes cov yas, cov neeg hlau tuaj yeem raug ntxuav kom tshem tawm cov pa phem. Txawm hais tias ib qho me me ntawm cov hlau nplaum txheej yuav raug ntxuav tawm, cov neeg hlau tuav lawv cov txiaj ntsig zoo txawm tias tom qab ntau lub voj voog ntawm kev ntxuav. Tom qab ntawd lawv tuaj yeem raug coated nrog cov hlau nplaum tshiab thiab rov siv dua.

Puas yog magnetic algae robots environmentally friendly?

Yog, magnetic algae robots yog ib puag ncig tus phooj ywg. Cov algae hlwb siv los tsim cov neeg hlau no yog biodegradable thiab yooj yim rau loj tsim. Tsis tas li ntawd, cov magnetite nanoparticles raug suav hais tias yog biocompatible thiab tuaj yeem sau tau yooj yim thaum kawg ntawm cov txheej txheem, kom tsis txhob muaj cov khoom paug tawm mus rau hauv dej.

[Original Article](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)