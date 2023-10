Lub Subaru Telescope's Suprime-Cam Pab Cov Neeg Tshawb Fawb Kawm Cosmic Ray Particles

By

Ib pab neeg tshawb fawb los ntawm National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) thiab Osaka Metropolitan University (OMU) tau pom ib daim ntawv thov tshiab rau cosmic ray hais. Feem ntau suav hais tias yog ib qho kev ntxhov siab rau cov astronomers vim lawv cuam tshuam nrog cov duab tsom iav, cov khoom no tau siv rau lub hom phiaj tshiab. Cov kws tshawb fawb tau siv Subaru Prime Focus Lub Koob Yees Duab (Suprime-Cam) mounted ntawm Subaru Telescope hauv Hawaii los soj ntsuam cosmic-ray cua da dej nrog qhov tsis tau pom dua. Txoj kev tawg no tuaj yeem ua rau muaj kev nkag siab zoo dua ntawm Lub Ntiaj Teb lub zog tshaj plaws.

Coj los ntawm Associate Professor Toshihiro Fujii los ntawm OMU thiab cov tub ntxhais kawm tiav Fraser Bradfield los ntawm OMU, pab pawg tau koom tes nrog cov kws tshawb fawb los ntawm ntau lub koom haum suav nrog NAOJ, Hosei University, SOKENDAI, thiab Lawrence Berkeley National Laboratory. Lub Subaru Telescope, nruab nrog Suprime-Cam, tau tsim los rau optical astronomy. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau "lub suab nrov" tshwm sim los ntawm cosmic rays, uas feem ntau raug tso tseg raws li kev cuam tshuam thaum ua cov ntaub ntawv. Los ntawm kev txheeb xyuas ntau txhiab tus duab uas tau ntes los ntawm Suprime-Cam, pab pawg tau txheeb xyuas 13 cov duab nrog cov huab cua dav dav, uas yog qhov loj dua li cov kab nruab nrab.

Txoj kev tshawb nrhiav pom muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau astronomy, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv txoj kev kawm ntawm kab txawv. Kev soj ntsuam ib txwm muaj kev tawm tsam kom paub qhov txawv ntawm cov khoom hauv cov huab cua dav dav, tab sis pab pawg neeg txoj kev muaj peev xwm los txiav txim qhov xwm txheej ntawm tus kheej. Los ntawm kev sib txuas cov txheej txheem no nrog cov txheej txheem ib txwm ua, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tau txais kev nkag siab ntxiv rau hauv cov huab cua dav dav, tshawb nrhiav cov teeb meem tsaus ntuj, thiab tshawb nrhiav lwm yam kab txawv. Cov txiaj ntsig kev tshawb fawb tau luam tawm hauv Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb thaum Lub Kaum Hli 12th, 2023.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no nthuav dav txoj hauv kev rau kev nkag siab tob dua ntawm cosmic rays thiab lawv lub luag haujlwm hauv ntiaj teb. Los ntawm kev siv lub peev xwm ntawm Subaru Telescope's Suprime-Cam, tam sim no cov kws tshawb fawb tuaj yeem kawm cov khoom muaj zog no nrog qhov tsis sib xws, ua rau pom qhov tsis meej ntawm peb lub Ntiaj Teb.

Qhov chaw:

- National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ)

- Osaka Metropolitan University (OMU)

- Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb (Nature journal)