AI-Powered Video Analysis tuaj yeem hloov pauv kev tshawb nrhiav noog tus cwj pwm

By

Cov tub ntxhais kawm suav nrog kev tshawb fawb hauv University of Alberta tau siv cov kev txawj ntse txawj ntse (AI) txhawm rau txhim kho kev tshuaj xyuas cov yeeb yaj kiab tshawb fawb uas kawm txog tus cwj pwm ntawm cov noog liab-tis dub thiab lawv lub zes. Kev tshuaj xyuas video yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm parasitism ntawm tus cwj pwm noog. Txoj kev tam sim no ntawm kev txheeb xyuas cov noog tshwj xeeb thiab lawv cov yeeb yam yuav tsum tau saib xyuas cov sij hawm ntawm cov duab video thiab mloog lawv cov kev hu sib txawv. Cov txheej txheem no yog siv sijhawm ntev thiab yuav tsum muaj kev txawj ntse hauv cov noog biology.

Txawm li cas los xij, AI-powered video tsom xam muaj peev xwm los hloov pauv kev tshawb fawb tus cwj pwm noog los ntawm kev ua kom pom cov noog tus kheej thiab lawv cov dej num. Priscilla Adebanji, tus menyuam kawm ntawv uas tau ua haujlwm ntawm qhov project no, siv cov cuab yeej siv lub zeem muag hauv computer thiab cov cuab yeej tshawb nrhiav cov lus tsa suab los kho cov duab nyoos thiab txheeb xyuas lub sijhawm uas cov noog tuaj xyuas lawv lub zes pub rau lawv cov menyuam qaib, nrog rau seb lawv nkag los lossis tawm mus. Qhov automation no txo ​​qis lub sijhawm xav tau los tshuaj xyuas cov yeeb yaj kiab, ua rau cov txheej txheem sau cov ntaub ntawv ua haujlwm zoo dua.

Lub software tsim los ntawm Adebanji tseem xav tau kev kho kom zoo ntxiv, tab sis nws lub peev xwm tau cog lus tseg. Nws tuaj yeem tsis tsuas yog txuag lub sijhawm thiab kev siv zog hauv kev sau cov ntaub ntawv rau kev tshawb fawb lub hom phiaj, tab sis kuj tseem muaj cov ntawv thov dav hauv cov tsiaj txhu tsiaj txhu. Kev siv thev naus laus zis tuaj yeem siv rau ntau hom thiab cov haujlwm, nthuav dav kev tshawb fawb ecological.

Kev ua haujlwm yav tom ntej ntawm qhov kev zov me nyuam yuav suav nrog kev tshuaj xyuas lub sijhawm ntawm cov noog mus ntsib lawv lub zes thiab txiav txim siab poj niam txiv neej los ntawm kev txheeb xyuas cov noog hu. Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb npaj los tshawb txog qhov siv tau ntawm cov cuab yeej no rau lwm cov tsiaj, xws li nas.

Qhov project no qhia txog cov teeb meem thiab cov hauv kev hauv kev ua haujlwm hauv computer thiab AI. Los ntawm kev ua haujlwm nrog cov xwm txheej hauv ntiaj teb tiag tiag thiab yam tsis paub, cov kws tshawb fawb tau tsim cov kev daws teeb meem tshiab uas tuaj yeem siv rau ntau yam kev siv, suav nrog tsheb tsav tus kheej thiab drones.

Zuag qhia tag nrho, kev siv AI-powered video tsom xam hauv kev tshawb fawb tus cwj pwm noog muaj peev xwm ua kom cov txheej txheem sau cov ntaub ntawv thiab ua kom muaj peev xwm tshawb fawb txog ecological. Txoj haujlwm no tau qhib lub sijhawm tshiab rau cov tub ntxhais kawm koom nrog, ua rau muaj kev txaus siab rau kev ua haujlwm hauv AI thiab muab daim ntawv thov tiag tiag rau lawv txoj kev paub.

Tau qhov twg los: University of Alberta