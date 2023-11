Is Nrias teb Lub Hom Phiaj Zoo Tshaj Plaws: Chandrayaan-4 Lub Hom Phiaj kom rov qab Lunar Samples

By

Is Nrias teb tab tom teeb tsa nws qhov kev pom ntawm thaj tsam lunar sab qab teb polar raws li ib feem ntawm nws txoj kev npaj siab coj rov qab cov qauv ntawm lub hli. Lub koom haum Indian Chaw Tshawb Fawb (ISRO) tam sim no tab tom tsim lub hom phiaj Chandrayaan-4, uas yuav muaj plaub lub qauv hla ob qhov kev xa tawm.

Thawj kauj ruam yog xa ib tug lander thiab "ascender" mus rau lub hli saum npoo los sau cov qauv. Lub hom phiaj ntawm qhov kev sau no yog nyob ze ntawm qhov chaw tsaws ntawm Chandrayaan-3 spacecraft, uas yog nyob rau hauv lub lunar sab qab teb ncej. Cov kws tshawb fawb tshwj xeeb hauv cheeb tsam no vim muaj cov dej khov nab kuab, uas tuaj yeem siv rau kev txhawb nqa lub neej thiab roj foob pob hluav taws.

Thaum cov qauv tau sau tseg, lub ascender module yuav tso tawm los ntawm lub hli saum npoo thiab hloov cov qauv mus rau ib qho kev nkag mus. Meanwhile, ib tug hloov module thiab reentry module yuav nyob twj ywm nyob rau hauv lub lunar orbit. Cov qauv no yuav rov qab los rau lub ntiaj teb, nyab xeeb nqa cov qauv lunar.

Nilesh Desai, tus thawj coj ntawm Space Application Center hauv Ahmedabad hais tias "Lub luag haujlwm no yog qhov xav tau heev," Nws cia siab tias lub luag haujlwm no yuav ua tiav nyob rau tsib mus rau xya xyoo tom ntej, qhia txog Is Nrias teb kev txiav txim siab kom ua tiav qhov tseem ceeb tshiab hauv kev tshawb nrhiav chaw.

FAQ:

Q: Lub hom phiaj ntawm Chandrayaan-4 lub hom phiaj yog dab tsi?

A: Lub hom phiaj Chandrayaan-4 yog lub hom phiaj los sau cov qauv lunar los ntawm thaj av qaum teb sab qab teb thiab coj lawv rov qab los rau lub ntiaj teb.

Q: Vim li cas lub lunar sab qab teb polar cheeb tsam txaus siab rau cov kws tshawb fawb?

A: Lub lunar sab qab teb polar cheeb tsam yog qhov txaus siab vim nws cov dej khov dej ntau, uas tuaj yeem siv rau kev txhawb nqa lub neej thiab roj foob pob hluav taws.

Q: Thaum twg yog lub hom phiaj Chandrayaan-4 xav kom tiav?

A: Lub hom phiaj xav kom ua tiav hauv tsib mus rau xya xyoo tom ntej.

Qhov chaw: India Times (www.indiatimes.com)