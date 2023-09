Kev Tshawb Fawb Sib Piv ntawm Tib Neeg 8-Cell-Like Cells thiab Embryos Qhia Txog Kev Pom Zoo

By

Cov kws tshawb fawb tau tawm tsam ntev los kawm txog cov noob caj noob ces thiab kev ua haujlwm ntawm cov noob hauv kev loj hlob ntawm tib neeg thaum ntxov vim muaj kev txhawj xeeb txog kev coj ncaj ncees thiab tsis muaj cov qauv kuaj. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Chiba University, Karolinska Institutet, thiab University of Helsinki tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv cheeb tsam no.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau ib theem tshwj xeeb ntawm kev loj hlob ntawm embryonic hu ua embryonic genome activation (EGA), uas yog qhov pib ntawm thaum cov noob tshwj xeeb rau embryos ua haujlwm. Txawm hais tias qee qhov kev paub muaj txog EGA hauv cov nas, kev nkag siab nws hauv tib neeg tau nyuaj. Qhov no yog qhov uas tsim cov qauv ntawm tes uas ua rau tib neeg embryos ua qhov tseem ceeb.

Txhawm rau kom muaj kev tshawb fawb txog cov ntsiab lus no, tsib pawg neeg tshawb fawb sib txawv tau tsim "tib neeg 8-cell-zoo li hlwb" (8CLCs) siv ntau txoj hauv kev. Cov hlwb no tau muab los ntawm tib neeg pluripotent qia hlwb (hPSCs) thiab zoo li 8-cell theem ntawm lub embryo. Txhua pab pawg tshawb fawb tau siv ntau txoj hauv kev los tsim cov 8CLCs, uas tau lees paub siv ib leeg-cell RNA sequencing.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb, cov kws tshawb fawb tau piv cov caj ces ntawm cov chaw sim-loj 8CLCs nrog qhov tseeb tib neeg embryos. Lawv tau ua ke cov ntaub ntawv caj ces los ntawm 8CLCs nrog cov ntaub ntawv los ntawm ob pawg ntawm embryos, ib qho npog 8-cell theem rau hnub xya ntawm embryo txoj kev loj hlob thiab lwm yam muab cov ntaub ntawv ntawm ntau lub hlwb thiab embryos. Qhov kev ntsuam xyuas dav dav no pom qhov zoo sib xws thiab qhov sib txawv ntawm 8CLCs thiab embryos.

Cov kws tshawb fawb vam tias cov kev tshawb pom no yuav txhawb kev tshawb fawb ntxiv rau hauv kev loj hlob ntawm tib neeg embryo thaum ntxov. Dr. Yoshihara, ib tug ntawm cov thawj coj sau ntawv, tau hais txog qhov zoo ntawm kev siv lab-loj qauv ntawm tes, hais tias, "Cov qauv no tso cai rau peb kawm txog kev pib ntawm tib neeg lub neej yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev coj ncaj ncees thiab kov yeej cov kev txwv ntawm cov qauv tsis txaus hauv kev tshawb fawb."

Txoj kev tshawb no sawv cev rau ib qho tseem ceeb stride rau demystifying lub complexities ntawm thaum ntxov tib neeg embryonic txoj kev loj hlob. Cov kev paub tau txais los ntawm qhov kev tshawb fawb no muaj peev xwm hloov pauv hauv cov tshuaj kho dua tshiab thiab kev loj hlob biology.

Phau Ntawv Qhia Siv:

Masahito Yoshihara, Juha Kere. Transscriptomic sib txawv ntawm tib neeg 8-cell-zoo li cov hlwb reprogrammed nrog ntau txoj kev. Stem Cell Reports. DOI: 10.1016/j.stemcr.2023.06.009.

Tau qhov twg los: Chiba University, Karolinska Institutet, thiab University of Helsinki.