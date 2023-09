Txhim kho Coastal Waterbird Kev txuag hauv Suav teb: Txoj Cai Kev Txhim Kho thiab Kev Sib Tw

Kev tshuaj xyuas tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Avian Kev Tshawb Fawb los ntawm Zhijun Ma thiab cov npoj yaig qhia txog qhov kev nce qib thiab cov teeb meem hauv kev txuag dej hiav txwv nyob hauv Suav teb cov ntug dej hiav txwv. Cov ntug dej hiav txwv ntug dej hiav txwv yog cov ecosystem tseem ceeb uas ua rau muaj cov pa roj carbon monoxide, txo kev puas tsuaj ntuj tsim, kev ua neej nyob hauv zos, thiab kev txhawb nqa biodiversity. Waterbirds, tshwj xeeb tshaj yog, yog qhov qhia txog kev noj qab haus huv ntawm cov av ntub dej thiab ua haujlwm ua cov hom phiaj rau kev txuag kev siv zog.

Tuam Tshoj cov ntug dej hiav txwv ntug dej ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev yug me nyuam, tsiv teb tsaws, thiab lub caij ntuj no thaj chaw ntawm kaum lab tus noog dej. Txawm li cas los xij, cov phiaj xwm av dav dav tau ua rau muaj kev poob qis ntawm cov noog dej. Tsoomfwv Suav tau siv zog thiab nqis peev tseem ceeb hauv kev txuag cov ntug dej hiav txwv hauv xyoo tas los no, tab sis kev ua tau zoo ntawm cov kev ntsuas no thiab ib qho kev sib txawv uas twb muaj lawm tseem tsis tau paub meej.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov kev nce qib hauv lub teb chaws txoj cai tswj hwm kev tswj hwm, kev tswj hwm, thiab cov phiaj xwm ua, nrog rau kev txhim kho txoj cai muaj txiaj ntsig thiab kev koom tes nrog cov neeg koom tes. Txawm li cas los xij, ntau qhov teeb meem tseem ceeb, tshwj xeeb tshaj yog cuam tshuam txog kev txuag chaw thiab kev tswj hwm. Cov no suav nrog kev kho dua tshiab ntawm ntug dej hiav txwv ntug dej hiav txwv, kev tswj hwm ntawm cov tsiaj txhu xws li Spartina alterniflora, kev tswj hwm kev ua qias tuaj ib puag ncig, thiab txhim kho cov vaj tsev zoo.

Cov kws sau ntawv hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv ntuj dej tidal wetlands thiab txhim kho thaj chaw zoo, tshwj xeeb tshaj yog rau cov noog ntug dej hiav txwv uas vam khom rau thaj chaw nyob sib ze. Lawv pom zoo saib xyuas cov pa phem tsis tu ncua, cov qauv kev lag luam hauv eco-phooj ywg, thiab kev txwv tsis pub siv tshuaj agrochemicals thiab tshuaj tua kab mob hauv thaj chaw ntug dej hiav txwv kom txo qis kev cuam tshuam rau tib neeg kev ua ub no thiab daws teeb meem tib neeg-noog.

Tuam Tshoj lub hauv paus tseemfwv tau teeb tsa lub hom phiaj tseem ceeb txhawm rau txhawm rau tshem tawm Spartina ntxeem tau ntawm ntug dej hiav txwv los ntawm 2022. Cov kev sib tw hauv kev ua tiav lub hom phiaj no suav nrog kev txiav cov txheej txheem rau cov xwm txheej hauv cheeb tsam, txo qhov project cuam tshuam rau thaj chaw ib puag ncig thiab biodiversity, thiab tiv thaiv yav tom ntej Spartina rov ua dua tshiab. Swift habitat restoration post-Spartina eradication yog ib qho tseem ceeb heev los tsim cov chaw nyob uas tsim nyog.

Cov kws sau ntawv ntseeg tias muaj lub sijhawm los txhim kho kev txuag dej thiab kev tiv thaiv ntawm ntug hiav txwv dej hauv Suav teb los ntawm kev txiav txim siab raws li pov thawj thiab kev ua. Kev tshawb fawb raws li txoj hauv kev yog xav tau los daws cov teeb meem thiab ua kom muaj kev txuag mus sij hawm ntev ntawm ntug dej hiav txwv thiab lawv qhov chaw nyob.

