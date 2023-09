ISRO Ua tiav TL1I Maneuver ntawm Nws Lub Chaw Haujlwm

By

Kev ua tiav tsis ntev los no ntawm Trans-Lagrangian Point 1 Insertion (TL1I) maneuver los ntawm Indian Chaw Tshawb Fawb Lub Koom Haum (ISRO) qhia txog qhov ua tiav tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav chaw. Lub dav hlau tam sim no nyob rau ntawm txoj kev ncaj nraim mus rau Sun-Earth L1 point. Nyob rau hauv li 110 hnub, ib tug tswj maneuver yuav tsum tau mus ntxig lub spacecraft mus rau orbit nyob ib ncig ntawm L1.

ISRO tau ua tiav tsis tu ncua hauv kev xa khoom mus rau qhov xav tau txoj haujlwm saum ntuj ceeb tsheej hauv qhov chaw. Lub TL1I maneuver cim lawv qhov kev ua tiav thib tsib hauv qhov no. Qhov kev ua yeeb yam zoo tshaj plaws no tau tsim tsa Is Nrias teb qhov muaj thiab kev txawj ntse hauv kev tshawb fawb thiab tshawb nrhiav chaw.

Trans-Lagrangian Point 1 (L1) yog qhov chaw nyob nruab nrab ntawm lub hnub thiab lub ntiaj teb. Nws yog ib qho ntawm tsib lub ntsiab lus Lagrangian nyob rau hauv Sun-Earth system qhov twg lub zog gravitational ntawm ob lub ntiaj teb lub cev thiab lub dav hlau tuaj yeem sib npaug. Los ntawm kev tso lub dav hlau mus rau hauv lub voj voog ncig L1, ISRO yuav tuaj yeem kawm thiab saib xyuas lub Hnub-Lub Ntiaj Teb tau zoo dua.

Kev ua tiav ntawm TL1I maneuver qhia qhov tseeb thiab kev muaj peev xwm ntawm ISRO. Nws yog ib qho pov thawj rau lub koom haum txoj kev mob siab rau kev npaj thiab kev txawj ntse nyob rau hauv navigating thiab tswj lub dav hlau nyob rau hauv qhov loj ntawm qhov chaw. Qhov kev ua tiav no ua rau txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav ntxiv thiab kev nce qib hauv kev tshawb fawb yav tom ntej.

Zuag qhia tag nrho, ISRO txoj kev vam meej hauv kev xa cov khoom raws li cov kev qhia tshwj xeeb rau cov chaw nyob saum ntuj ceeb tsheej qhia tau hais tias lawv txoj kev mob siab rau kev nce qib hauv kev tshawb nrhiav chaw. Lub TL1I maneuver yog qhov tseem ceeb hauv lawv txoj kev taug mus rau kev nkag siab thiab siv lub peev xwm ntawm Sun-Earth system.

