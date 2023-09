Is Nrias teb lub Aditya-L1 Chaw Observatory Pib Kev Tshawb Fawb

Is Nrias teb thawj qhov chaw soj ntsuam hnub ci, Aditya-L1, tsis ntev los no tau pib ua cov kev sim tshawb fawb. Nws ua tiav nws qhov kawg ntawm lub ntiaj teb-bound manoeuvre, Trans-Lagrangian Point 1 Insertion (TL1I), thaum lub Cuaj Hlis 19, 2023, thiab tawm ntawm lub ntiaj teb gravitational sphere ntawm lub hwj chim. Aditya-L1 tam sim no nyob rau hauv nws txoj kev mus rau lub halo orbit ncig Lagrange Point 1 (L1), uas nyob 1.5 lab kilometers ntawm lub ntiaj teb. Qhov chaw zoo no yuav muab lub dav hlau mus rau qhov tsis muaj kev cuam tshuam ntawm lub hnub rau nws txoj haujlwm tsib xyoos.

Aditya-L1 yog txawm peem rau nrog xya payloads, muaj xws li plaub lub chaw taws teeb sensing instruments thiab peb insitu instruments. Cov chaw taws teeb sensing payloads suav nrog Visible Emission Line Coronagraph (VELC), Hnub Ci Tsawg Zog X-ray Spectrometer (SoLEXS), Hnub Ci Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT), thiab Siab Zog L1 Orbiting X-ray Spectrometer (HEL1OS). Cov kev them nyiaj hauv-situ yog Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), Plasma Analyzer Pob rau Aditya (PAPA), thiab Advanced Tri-axial High-Resolution Digital Magnetometers.

VELC, tus thawj payload, yog ib qho kev cuam tshuam coronagraph tsim los thaiv lub hnub lub teeb, tso cai rau pom corona nkaus xwb. Nws kuj tseem muaj ntau txoj kab spectrograph rau kev kawm lub hnub ci corona los ntawm kev kos duab thiab spectroscopy. SoLEXS thiab HEL1OS yuav kawm txog hnub ci hluav taws xob los ntawm kev ntsuas qhov muag muag thiab tawv X-rays tawm los ntawm Lub Hnub, feem. SUIT, lub koob yees duab ultraviolet, yuav duab lub hnub ci disk nyob ze-ultraviolet wavelength range, muab kev soj ntsuam ntawm photosphere thiab chromosphere.

ASPEX yog lub ntsuas particle uas yuav kawm txog qhov muaj pes tsawg leeg thiab tus cwj pwm ntawm cov khoom sib txawv hauv hnub ci cua. PAPA yuav txheeb xyuas hnub ci cua ions thiab lawv cov muaj pes tsawg leeg. Cov hlau nplaum ntawm lub nkoj yuav ntsuas qhov sib nqus sib nqus hauv qhov chaw, pab kom nkag siab qhov cuam tshuam ntawm hnub ci kev ua haujlwm ntawm cov hlau nplaum.

Aditya-L1 yuav pab txhawb cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm ntau lub ntsiab lus, suav nrog cov cua sov coronal, qhov chaw huab cua hloov pauv, hnub ci hluav taws xob, thiab kev nthuav tawm ntawm cov khoom thiab thaj chaw hauv nruab nrab ntawm lub ntiaj teb. Nws tseem yuav kawm txog cov txheej txheem saum toj kawg nkaus ntawm lub hnub ci cua, ntsuas cov yam ntxwv ntawm cov ntshav plasma, tshawb xyuas qhov kev hloov pauv ntawm coronal loj ejections, thiab tshawb nrhiav qhov nrawm ntawm hnub ci cua, ntawm lwm lub hom phiaj.

Zuag qhia tag nrho, Aditya-L1 cov cuab yeej tshawb fawb tau tsim tshwj xeeb los saib thiab txheeb xyuas lub hnub ci cua, ua kom muaj kev nkag siab ntau dua ntawm lub hnub tus cwj pwm thiab nws qhov cuam tshuam rau lub ntiaj teb ib puag ncig.

