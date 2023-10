Puas tuaj yeem Crushed Volcanic Pob Zeb tuav tus yuam sij rau Carbon tshem tawm?

Ib txoj kev tshawb nrhiav kev tshawb fawb los ntawm cov kws tshawb fawb hauv University of California, Davis, thiab Cornell University tau qhia txog qhov muaj peev xwm daws tau qhov kev sib tw ntawm kev tshem tawm carbon. Los ntawm kev ntxiv cov pob zeb volcanic crushed rau cov qoob loo, cov kws tshawb fawb no tau tshawb pom ib txoj hauv kev khaws cov pa roj carbon monoxide hauv cov av, txawm tias muaj kev kub ntxhov heev. Txoj kev loj hlob zoo siab no tau luam tawm hauv phau ntawv Journal Environmental Research Communications.

Cov txheej txheem tom qab no innovation yog hu ua pob zeb weathering. Raws li cov dej nag los rau hauv kev sib cuag nrog cov pob zeb volcanic, nws ntes cov pa roj carbon dioxide los ntawm huab cua thiab kaw nws tawm hauv pob zeb. Feem ntau, cov txheej txheem no tshwm sim ntau lab xyoo, ua rau nws qeeb dhau los tiv thaiv lub ntiaj teb kom sov. Txawm li cas los xij, los ntawm kev tawg lub pob zeb mus rau hauv cov hmoov av zoo, cov kws tshawb fawb tau tswj xyuas kom ceev cov pob zeb huab cua.

Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau kwv yees tias qhov kev txhim kho ntawm pob zeb huab cua no muaj peev xwm khaws tau 215 billion tons ntawm carbon dioxide nyob rau hauv 75 xyoo tom ntej, yog tias siv rau cov qoob loo thoob plaws ntiaj teb. Txawm li cas los xij, txog tam sim no, thev naus laus zis tsis tau raug sim hauv kev nyab xeeb tshwj xeeb.

Txoj kev tshawb no tsis ntev los no tau ua tiav pom tau tias cov pob zeb tawg pob zeb tawg tuaj yeem yog qhov cuab yeej tseem ceeb hauv kev khaws cov pa roj carbon monoxide, txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej drought-ridden. Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no tuaj yeem yog qhov tseem ceeb, vim nws muab txoj hauv kev zoo los txo cov kev hloov pauv huab cua thiab txo cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom. Los ntawm kev siv cov txheej txheem no rau hauv kev ua liaj ua teb, cov neeg ua liaj ua teb tuaj yeem pab txhawb kev tshem tawm cov pa roj carbon monoxide thaum txuas ntxiv cog qoob loo.

Raws li lub ntiaj teb txuas ntxiv mus nrog qhov xav tau ceev kom txo cov pa roj carbon monoxide, qhov kev tshawb pom qhov kev tshawb pom muaj kev cia siab thiab kev tshoov siab. Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev sim ua haujlwm yuav tsum tsis txhob xav tias yuav tsim nyog, tab sis lub peev xwm rau cov pob zeb tawg pob zeb tawg los ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv huab cua yog qhov zoo siab rau kev xav txog.

FAQ

Dab tsi yog pob zeb weathering?

Pob zeb huab cua yog txheej txheem ntuj tsim uas tshwm sim thaum cov pob zeb hauv pob zeb hnov ​​​​mob nrog cov pa hauv huab cua, zoo li carbon dioxide, los tsim cov tebchaw tshiab lossis yaj cov uas twb muaj lawm. Nyob rau tib lub sijhawm, cov txheej txheem no tuaj yeem tshem tawm cov pa roj carbon dioxide los ntawm huab cua thiab khaws cia rau hauv cov pob zeb.

Yuav ua li cas crushed volcanic pob zeb txhim kho pob zeb huab cua?

Crushing volcanic pob zeb mus rau hauv ib tug nplua hmoov av accelerates txheej txheem ntawm pob zeb weathering. Los ntawm kev nce thaj tsam ntawm cov pob zeb, ntau cov pa roj carbon dioxide tuaj yeem hnov ​​​​mob nrog cov zaub mov hauv lub sijhawm luv, ua kom cov pa roj carbon ntau dua.

Dab tsi yog qhov txiaj ntsig zoo ntawm kev siv pob zeb tawg pob zeb tawg ntawm cov qoob loo?

Los ntawm kev sib koom ua ke pob zeb pob zeb volcanic ntawm cov qoob loo, cov pa roj carbon dioxide tuaj yeem ntes tau los ntawm cov cua thiab khaws cia rau hauv av. Qhov no tsis tsuas yog pab kom txo tau qhov cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua tab sis kuj txhim kho av zoo thiab fertility. Tsis tas li ntawd, cov neeg ua liaj ua teb siv cov txheej txheem no tuaj yeem pab txhawb kev tshem tawm cov pa roj carbon thoob ntiaj teb thaum tswj hwm lawv cov khoom lag luam ua liaj ua teb.

Crushed volcanic pob zeb puas tuaj yeem siv rau txhua hom kev nyab xeeb?

Thaum cov kev tshawb fawb yav dhau los tau tsom mus rau lub peev xwm ntawm pob zeb volcanic crushed nyob rau hauv ntau yam kev nyab xeeb, txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau sim nws nyob rau hauv huab cua qhuav. Cov txiaj ntsig tau qhia tias txawm tias nyob rau hauv drought tej yam kev mob, carbon tseem tuaj yeem ua tiav hauv cov av siv txoj kev no. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb thiab kev sim ntau ntxiv yog qhov tsim nyog kom nkag siab txog nws cov txiaj ntsig thiab kev siv tau hauv cov huab cua sib txawv.