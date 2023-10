Txheeb xyuas tus cwj pwm ntawm Waves hauv Sijhawm-Varying Media

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of Eastern Finland thiab Tampere University tau tshawb fawb txog tus cwj pwm ntawm nthwv dej hauv lub sijhawm sib txawv ntawm xov xwm. Los ntawm kev txiav txim siab tias qhov nrawm ntawm nthwv dej tuaj yeem sib txawv raws sijhawm, cov kws tshawb fawb tau tsim qhov lawv hu ua qhov sib npaug nrawm nrawm. Qhov kev sib npaug no coj mus rau hauv tus account relativistic teebmeem thiab muaj feem cuam tshuam rau ntau yam phenomena.

Hauv lawv txoj kev tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav pom tias qhov sib npaug nrawm nrawm tsuas yog tso cai rau cov kev daws teeb meem uas lub sij hawm ntws mus rau tom ntej, tsim kom muaj kev taw qhia zoo ntawm lub sij hawm lossis "lub xub ntiag ntawm lub sijhawm." Thaum cov kev taw qhia ntawm lub sij hawm feem ntau txiav txim los ntawm kev nce entropy, qhov kev tshawb fawb no qhia tau hais tias txawm nyob rau theem ntawm ib tug hais, muaj ib tug taag kev taw qhia ntawm lub sij hawm.

Lub moj khaum uas tau nthuav tawm hauv txoj kev tshawb fawb kuj daws qhov kev sib cav ntev ntev hu ua Abraham-Minkowski controversy. Nws hais txog cov lus nug txog dab tsi tshwm sim rau lub zog ntawm lub teeb thaum nws nkag mus rau qhov nruab nrab. Cov kws tshawb fawb pom tau tias, raws li lub nthwv dej txoj kev xav, tsis muaj kev hloov pauv hauv lub zog.

Tsis tas li ntawd, qhov sib npaug nrawm nrawm tso cai rau kev txheeb xyuas cov qauv ntawm cov nthwv dej hauv cov khoom siv sijhawm sib txawv. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb vim nws ua rau txoj kev tshawb fawb ntawm cov xwm txheej uas yav tas los tsuas yog siv tau los ntawm cov lej simulations. Cov kev tshawb fawb tseem muab kev nkag siab txog qhov tshwm sim xws li tus cwj pwm ntawm nthwv dej hauv lub sij hawm photonic tsis zoo, qhov chaw txuag hluav taws xob hauv zos ua txhaum vim qhov nkhaus qhov chaw-lub sij hawm ntsib los ntawm nthwv dej.

Txoj kev tshawb no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau ntau qhov chaw, suav nrog cov teebmeem kev kho qhov muag niaj hnub, kev kuaj sim ntawm kev sib raug zoo, thiab nkag siab tob txog cov kev xav ntawm lub sijhawm.

