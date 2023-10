Nanophotonic Electron Accelerators: Miniaturizing Particle Accelerators

Ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb tau ua tiav qhov tseem ceeb ntawm kev tsim cov khoom siv hluav taws xob me me los ntawm kev tsim cov nanophotonic electron accelerators. Cov accelerators tshiab no, uas yog qhov loj ntawm lub khoos phis tawj nti, siv lasers kom nrawm nrawm ntawm electrons. Kev ua tiav kev ua tiav ntawm cov tshuab hluav taws xob siv cov khoom siv nano coj peb los ze zog rau qhov muaj peev xwm ntawm kev siv hluav taws xob ncaj qha nrog kev siv cov endoscopes yav tom ntej.

Particle accelerators yog cov cuab yeej tseem ceeb hauv ntau qhov kev lag luam, kev tshawb fawb, thiab kev kho mob. Txawm li cas los xij, cov tshuab no feem ntau loj thiab xav tau ntau qhov chaw. Kev siv laser-raws li acceleration nyob rau hauv ib tug photonic nanostructure muaj ib tug microscopic lwm txoj uas yuav txo tau zoo heev cov nqi thiab ntaus ntawv ntau thiab tsawg.

Txog rau tam sim no, tsis tau muaj pov thawj tseeb ntawm kev muaj zog ntau ntxiv hauv nanophotonic electron accelerators. Txawm li cas los xij, ib pab neeg ntawm laser physicists ntawm Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) tau ua tiav qhov ua tau zoo ntawm thawj nanophotonic electron accelerator. Qhov kev ua tiav no tau tshwm sim nrog kev sib tw zoo sib xws los ntawm cov npoj yaig ntawm Stanford University.

Cov nanophotonic accelerators no me me incredibly, nrog cov qauv ntsuas tsuas yog ob peb nanometers loj. Cov kws tshawb fawb muaj peev xwm ntsuas tau nrawm electrons hauv cov qauv siv ultrashort laser pulses. Txawm hais tias qhov no yuav zoo li qhov ua tau zoo me me, nws yog ib qho tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ntawm accelerator physics.

Lub hom phiaj tseem ceeb yog ua kom lub zog nce ntxiv thiab cov hluav taws xob tam sim no txhawm rau ua kom cov khoom nrawm nrawm ntawm cov nti tsim nyog rau kev siv kho mob. Txhawm rau ua tiav qhov no, cov kws tshawb fawb yuav tsum tau nthuav dav cov qauv lossis tso ntau txoj hauv kev nyob ib sab.

Cov npoj yaig ntawm Stanford University tseem tab tom ua haujlwm ntawm kev ua tiav ntawm "Accelerator ntawm lub nti" hauv kev koom tes nrog pab pawg FAU. Kev sib koom tes yog pab nyiaj los ntawm Gordon thiab Betty Moore Foundation.

"Laser physicists tau ua tiav hauv kev nrawm electrons siv lub tshuab nano" - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

"Kev nrawm electrons nrog thev naus laus zis tau txais los ntawm kev tshawb fawb particle physics" - Stanford University