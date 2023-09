"Ice Mouse": Fossil Hniav ntawm Ancient Shrew-zoo li tsiaj pom nyob rau hauv Arctic Alaska

Cov ntsiab lus: Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom cov hniav fossil los ntawm cov tsiaj me zoo li nas hu ua Sikuomys mikros, uas tau raug hu ua "ice nas," uas nyob ntau dua 70 lab xyoo dhau los nyob rau tam sim no Alaska. Tus tsiaj, hais txog qhov loj ntawm lub tsev nas, vam meej hauv qhov txias txias thiab tsaus ntuj ntawm Arctic lub caij ntuj no, nrog rau ntau hom dinosaur. Cov hniav, ntsuas tsuas yog 1 txog 1.5 millimeters loj, tau pom nyob rau hauv cov av khib nyiab los ntawm peb qhov chaw sib cais hauv Prince Creek Formation, thaj chaw nplua nuj nrog cov pob txha dinosaur. Cov hniav sib txawv txaus los ntawm cov neeg txheeb ze los muab faib ua hom tshiab. Txawm hais tias me ntsis paub txog tus tsiaj tus cwj pwm thiab kev ua neej, cov kws tshawb fawb kwv yees tias nws yuav tseem ua haujlwm thoob plaws lub caij ntuj no, pub rau cov kab thiab lwm yam invertebrates kom txhawb nqa nws tus kheej hauv qhov chaw hnyav. Qhov me me ntawm Sikuomys mikros ntseeg tau tias yog kev hloov pauv hloov pauv, tso cai rau nws xav tau zaub mov tsawg dua thaum lub caij ntuj no.

Tus Tub Vaj Ntxwv Creek Tsim, nyob saum lub Arctic Circle, muab lub qhov rais tshwj xeeb rau cov neeg nyob hauv thaj av ua ntej lub sijhawm ntawm lub sijhawm dinosaurs. Qhov kev tshawb pom ntawm "ice nas" cov hniav ntxiv rau peb txoj kev nkag siab ntawm ntau haiv neeg ecosystems uas muaj nyob rau hauv lub ancient Arctic, nyuaj rau peb preconceptions txog cov kev txwv ntawm lub neej nyob rau hauv huab ib puag ncig.

Source: Journal of Systematic Palaeontology (Lub Yim Hli 2021)