Expansion Microscopy: Txhim kho qhov kev daws teeb meem ntawm Lub Teeb Microscopes

Microscopes siv iav lo ntsiab muag thiab lub teeb tau yog lub hauv paus ntawm kev tshawb fawb hauv chav kuaj rau ntau pua xyoo. Txawm hais tias muaj zog ntau dua li cov khoom siv hluav taws xob zoo li electron microscopes, lawv cov nqi siab thiab kev saib xyuas yuav ua rau lawv ua tsis tau zoo rau feem ntau cov chaw sim. Yog li ntawd, confocal microscopes, uas siv lub teeb thiab lo ntsiab muag los nthuav cov khoom, yog qhov kev xaiv mus rau ntau tus kws tshawb fawb. Txawm li cas los xij, cov microscopes ntsib cov kev txwv thaum nws los daws cov khoom nyob ze ntawm lub teeb ntawm lub teeb uas siv, ua rau cov duab distortion los ntawm diffraction.

Cov kab mob xws li cov kab mob, cov kab mob, thiab cov kab mob poob rau hauv qhov loj me no, ua rau muaj teeb meem rau cov kws kho mob microbiologists thiab cov kws kho mob nrhiav kev tshawb nrhiav thiab kuaj lawv. Txhawm rau kov yeej cov teeb meem no, cov txheej txheem ntawm kev nthuav dav microscopy tau tshwm sim dhau yim xyoo dhau los, ua rau cov kws tshawb fawb los txhim kho qhov kev daws teeb meem ntawm cov tshuab tsom iav los ntawm kev nthuav dav qhov loj ntawm microbes tau pom.

Expansion microscopy siv polyelectrolyte hydrogel los nthuav cov qauv. Cov gels no yog absorbent heev thiab o thaum dej ntxiv. Cov qauv, suav nrog cov biomolecules tshwj xeeb xws li cov proteins, yog khi rau cov gel matrix no. Raws li cov gel swells, cov qauv tau nthuav dav mus txog plaub zaug, tshem tawm cov kev sib txawv los ntawm kev sib txawv.

Txawm li cas los xij, kev nthuav dav microscopy ntsib teeb meem hauv kev ua kom muaj kev nthuav dav ntawm cov qauv. Lub xub ntiag ntawm cov phab ntsa ntawm tes hauv ntau cov microbes cuam tshuam kev nthuav dav, nrog rau kev xav tau rau cov kauj ruam tshwj xeeb rau txhua qhov biomolecule, ua rau cov txheej txheem ua haujlwm hnyav thiab txwv tsis pub muaj cov qauv qauv uas tuaj yeem nthuav dav.

Thaum Lub Rau Hli 2023, ib pab pawg kws tshawb fawb txog biotech coj los ntawm Yongxin Zhao ntawm Carnegie Mellon University tau tsim ib qho tshiab nthuav microscopy platform hu ua µMagnify. Lub platform no siv lub hydrogel uas universally khi biomolecules thoob plaws hauv gel matrix, uas ua rau muaj kev nthuav dav ntxiv ntawm cov qauv thiab nthuav dav ntau yam kab mob thiab cov ntaub so ntswg uas tuaj yeem pom. Txawm li cas los xij, ob qho kev sib tw tseem tsis tau muaj: qhov teeb meem ntawm phab ntsa ntawm tes thiab lub peev xwm los sau thiab txheeb xyuas cov qauv tshwj xeeb.

Txhawm rau daws qhov teeb meem ntawm phab ntsa ntawm tes, cov kws tshawb fawb tau ua ke kev kho cua sov nrog cov dej cawv ntawm cov phab ntsa ntawm tes digesting enzymes, ua tiav kev nthuav dav ntawm ntau yam kab mob thiab cov ntaub so ntswg, nrog rau cov kab mob muaj zog thiab cov kab mob fungal.

Lwm qhov kev sib tw suav nrog kev sau cov protein kom paub cov qauv tseem ceeb lossis cov proteins hauv cov hlwb raws li kev soj ntsuam. Fluorescent labeling feem ntau yog ua hauj lwm, tab sis ib txwm tsuas tso cai rau ib tug tsawg tus naj npawb ntawm cov xim vim overlapping wavelengths. Txawm li cas los xij, Zhao pab pawg tau tsim ib txoj hauv kev yaug-thiab-rov ua dua, ua kom muaj ntau qhov sib tw ntawm kev sau npe hauv ib qho qauv. Qhov no ua ke nrog kev txhim kho cov duab nthuav dav tso cai rau kev pom ntawm ntau yam protein sib cuam tshuam thiab cov qauv hauv 3D.

Lub µMagnify system muab cov txiaj ntsig zoo thiab kev daws teeb meem yooj yim los txhim kho lub zog thiab ntau yam ntawm confocal microscopes uas twb muaj lawm. Nrog rau tus nqi kwv yees ntawm $ 10 US las rau ib qho qauv, cov chaw sim thoob ntiaj teb tuaj yeem siv cov txheej txheem no. Hauv cov cheeb tsam tsis muaj peev txheej uas muaj cov kab mob microbial ntau heev, xws li Sub-Saharan Africa thiab Southeast Asia, lub kaw lus tuav lub peev xwm zoo. Cov kws tshawb fawb txawm tau tsim ib qhov kev pab cuam virtual hu ua ExMicroVR rau kev pom cov ntaub ntawv, ua kom muaj kev sib koom tes tshawb fawb ntawm ntau tus kws tshawb fawb ntawm tib tus qauv.

(Tau qhov twg los: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)