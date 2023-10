Lwm txoj hauv kev nyab xeeb rau tswm ciab: tswm ciab Warmer Teeb

Yog tias koj txaus siab rau qhov ambiance thiab ntxhiab tsw ntawm tswm ciab tab sis muaj kev txhawj xeeb txog huab cua uas lawv tuaj yeem ua rau, xav txog kev nqis peev hauv lub teeb taws tswm ciab. Tsis zoo li cov tswm ciab tsoos uas kub hnyiab thiab tso cov pa phem rau hauv huab cua, tswm ciab sov so lub teeb kom sov lub wax kom tso nws cov ntxhiab tsw nrog cov pa phem tsawg thiab tsis muaj hluav taws kub.

Cov tswm ciab hlawv, txawm tias tsw ntxhiab los yog tsis muaj ntxhiab, tuaj yeem tsim cov teeb meem me me thiab cov pa roj carbon monoxide, nrog rau cov tshuaj tsis haum tshuaj organic (VOCs). Cov VOCs no tuaj yeem ua rau muaj ntau yam teeb meem kev noj qab haus huv xws li xeev siab, kiv taub hau, qaug zog, mob taub hau, thiab ua pa ua pa. Qee zaum, cov khoom me me ntawm cov tswm ciab tuaj yeem nkag mus rau hauv cov hlab ntsha thiab cuam tshuam rau lub plawv.

Thaum txoj kev tshawb fawb tau ua nyob rau xyoo 2014 xaus lus tias tswm ciab tswm ciab tsis ua rau muaj kev phom sij txog kev noj qab haus huv nyob rau hauv ib txwm muaj, nws tseem pom zoo kom txwv lawv siv. Lub tswm ciab sov lub teeb muaj qhov kev xaiv zoo dua los ntawm kev yaj cov quav ciab thiab tso cov ntxhiab tsw tsis tas yuav muaj qhov qhib nplaim taws. Txawm hais tias tswm ciab sov lub teeb tseem tso tawm VOCs, lawv tsim cov khoom tsawg dua thiab tsawg dua cov pa roj carbon monoxide piv rau cov taws tswm ciab.

Txhawm rau kom txo qis qhov tshwm sim tsis zoo, nws raug nquahu kom qhib lub qhov rais thaum siv lub tswm ciab sov lub teeb los txhim kho qhov cua. Los ntawm kev siv cov tswm ciab sov so, koj tuaj yeem txaus siab rau cov ntxhiab tsw ntawm koj nyiam tswm ciab thaum txo cov kev pheej hmoo ntawm kev noj qab haus huv.

Muaj ntau yam tswm ciab warmer teeb muaj nyob rau hauv kev ua lag luam, txhua tus muab cov yam ntxwv tshwj xeeb thiab tsim qauv. Qee qhov kev xaiv nrov muaj xws li:

Funistree Black Candle Warmer Lamp: Lub teeb ci ntsa iab no ua kom sov sov kom yaj cov quav ciab thiab tso cov tshuaj tsw qab. Nws muaj lub caj dab adjustable kom haum rau ntau qhov sib txawv ntawm tswm ciab hub. Habitu Candle Warmer Lamp: Ua los ntawm lub tuam txhab Canadian, lub teeb no muaj nrog lub teeb xim dub lossis dawb. Nws muaj lub caj dab adjustable thiab lub programmable timer rau tsis siv neeg kaw. Liknapho Vintage Candle Warmer Teeb: Nrog lub vintage zoo thiab lub ntsej muag lub ntsej muag lub ntsej muag, lub teeb no tuaj yeem ua kom haum tswm ciab txog li 13 ntiv hauv qhov siab. Nws kuj muaj lub sijhawm ua haujlwm rau kev siv tus kheej. Lub Teeb Nws Upp Pom Lub Teeb Lub Teeb Lub Teeb: Lub teeb tooj dag no yog cov lus qhia ntau yam uas tuaj yeem siv ua ob qho tib si lub teeb pom kev zoo thiab tswm ciab sov. Nws los ntawm tus nqi siab dua tab sis tau qhuas heev rau nws tus qauv tsim. Nyob Nrog Candella Candle Warmer Lamp: Featuring minimalist design in matte grey, lub teeb no muaj lub caj dab adjustable, programmable timer, thiab raug xa tawm los ntawm kev lag luam me hauv Canada.

Kev nqis peev hauv lub teeb taws tswm ciab tso cai rau koj kom txaus siab rau qhov chaw soothing thiab fragrance ntawm tswm ciab thaum txo cov kev pheej hmoo ntawm kev noj qab haus huv cuam tshuam nrog hlawv lawv. Ua kom muaj kev nyab xeeb dua thiab txhim khu koj qhov kev paub txog tswm ciab nrog lub tswm ciab sov so.

-

Cov Ntsiab Lus:

Cov teeb meem me me: Cov khoom me me raug tshem tawm hauv cov huab cua uas tuaj yeem tsim kev puas tsuaj thaum nqus tau

Cov pa roj carbon monoxide: Cov roj uas tsis muaj xim, tsis muaj ntxhiab tsw uas tuaj yeem ua rau muaj kuab lom thaum ua pa hauv qhov siab

Volatile organic compounds (VOCs): Cov tshuaj uas yooj yim evaporate rau hauv huab cua ntawm chav tsev kub, uas yuav ua rau muaj teeb meem kev noj qab haus huv.

Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb: Ib txoj kev tshawb fawb uas tau soj ntsuam thiab tshuaj xyuas los ntawm cov kws tshaj lij hauv thaj chaw ua ntej tshaj tawm

Qhov chaw:

Kev Noj Qab Haus Huv Canada's Dej thiab Cua Zoo Chaw Haujlwm (biologist Francis Lavoie)

Thawj tsab xov xwm, "Ib qho kev xaiv nyab xeeb rau tswm ciab: tswm ciab sov lub teeb," tsis muaj qhov URL tshwj xeeb.