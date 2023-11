Txoj Kev Tshiab: Cov kws tshawb fawb Suav tsim Robotic AI Chemist kom Extract Oxygen rau Mars

By

NASA's Perseverance rover tsis ntev los no tau ua keeb kwm los ntawm kev ua tiav cov pa oxygen los ntawm CO2 hauv Mars 'huab cua, tab sis Suav cov kws tshawb fawb tau siv txoj hauv kev sib txawv los daws qhov kev sib tw oxygen. Nyob rau hauv ib tsab ntawv tshaj tawm hauv Nature Synthesis, cov kws tshawb fawb los ntawm University of Science thiab Technology ntawm Tuam Tshoj tab tom tsim lub tshuab hluav taws xob uas siv lub hnub ci zog los tsim cov pa oxygen los ntawm Martian dej.

Thaum electrolysis yog ib txoj hauv kev hauv ntiaj teb kom rho tawm cov pa oxygen los ntawm dej los ntawm kev khiav hluav taws xob los ntawm nws, Mars ua rau muaj kev sib tw tshwj xeeb vim muaj kev sib txawv. Cov kws tshawb fawb Suav tab tom nrhiav ntiav cov catalysts kom kov yeej qhov teeb meem no. Txawm li cas los xij, kev tshawb nrhiav cov catalysts tsim nyog ntawm Mars tsis yog ib txoj haujlwm me me, nrog ntau tshaj peb lab txoj kev xaiv muaj.

Txhawm rau daws qhov teeb meem no, pab pawg tshawb fawb tau tsim lub tshuab ua haujlwm siab, neeg hlau AI muaj peev xwm ua tiav tag nrho cov txheej txheem yam tsis muaj kev cuam tshuam tib neeg. Cov txheej txheem no siv cov qauv ntawm Martian meteorites los ua cov khoom noj rau kev tsom xam thiab kev sib txuas ntawm cov peev txheej catalysts, optimization, thiab kuaj. Los ntawm kev siv cov neeg hlau thiab AI, cov kws tshawb fawb tau nthuav dav cov txheej txheem, uas yuav coj tib neeg kwv yees li 2,000 xyoo los ua kom tiav siv cov kev sim thiab kev ua yuam kev.

Kev siv robotic chemistry rau kev tshawb nrhiav extraterrestrial tsis yog tshiab. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias muaj kev vam meej ntawm cov neeg hlau autonomous hauv tackling complex chemical spaces. Hauv kev tshawb fawb tseem ceeb los ntawm 2020, cov kws tshawb fawb tau siv lub xov tooj ntawm tes los tshawb nrhiav kev txhim kho photocatalysts rau hydrogen ntau lawm los ntawm dej.

Nyob rau hauv cov ntaub ntawv pov thawj ntawm txoj kev kawm no, lub tshuab automated tau xa ib qho tshwj xeeb catalyst ua los ntawm ntau cov hlau. Lub catalyst pom tau tias muaj txiaj ntsig hauv catalyzing oxygen evolution cov tshuaj tiv thaiv thiab muaj peev xwm ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias ntawm Mars.

Qhov kev ua tiav no hauv kev tshawb nrhiav cov khoom siv tsis siv neeg thiab kev sib xyaw ua ke muaj peev xwm loj heev rau yav tom ntej ntawm Mars kev tshawb fawb. Cov kws tshawb fawb xav pom tias cov txheej txheem tsim thiab cov txheej txheem tuaj yeem ua tsis tau tsuas yog tshem tawm cov pa oxygen xwb tab sis kuj yog kev sib txuas ntawm cov tshuaj rau kev ua haujlwm thiab tshawb nrhiav cov ntiaj chaw extraterrestrial.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: NASA lub Perseverance rover tau txais oxygen los ntawm Mars li cas?

A: NASA's Perseverance rover tau rho tawm oxygen los ntawm CO2 hauv Mars 'huab cua siv cov txheej txheem nyuaj.

Q: Yuav ua li cas cov kws tshawb fawb Suav tau mus txog qhov kev sib tw ntawm kev rho tawm oxygen ntawm Mars?

A: Suav cov kws tshawb fawb tab tom tsim lub tshuab siv hluav taws xob uas siv lub hnub ci zog los tsim cov pa oxygen los ntawm Martian dej, siv cov catalysts kom kov yeej cov teeb meem ntawm Martian tej yam kev mob.

Q: Vim li cas thiaj nrhiav tau qhov tsim nyog catalyst ntawm Mars yog qhov nyuaj?

A: Mars muaj ntau tshaj li peb lab lub peev xwm catalyst xaiv, ua rau tib neeg tsis tuaj yeem tshawb nrhiav los ntawm lawv tus kheej vim kev sib txuas lus qeeb ntawm Mars thiab Ntiaj Teb.