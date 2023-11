Kev pom tshiab ntawm txoj hmoo ntawm Dwarf Galaxies hauv Milky Way

Cov kev tshawb pom tsis ntev los no tau tawm tsam qhov kev xav ntev ntev uas cov dwarf galaxies nyob ib ncig ntawm Milky Way yog cov hnub qub qub uas nyob rau ntau txhiab xyoo. Ib txoj kev tshawb nrhiav kev siv cov ntaub ntawv los ntawm ESA's Gaia satellite qhia tias feem ntau cov dwarf galaxies yuav raug puas tsuaj sai sai tom qab nkag mus rau Galactic halo.

Raws li kev lig kev cai, nws tau ntseeg tias cov dwarf galaxies nyob ib puag ncig Milky Way muaj cov teeb meem tsaus ntuj, tiv thaiv lawv los ntawm cov dej ntws los ntawm peb lub galaxy gravitational rub. Qhov kev xav no yog ua raws li kev soj ntsuam ntawm qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm cov hnub qub nyob rau hauv cov dwarf galaxies, ntaus nqi los ntawm cov teeb meem tsaus ntuj.

Txawm li cas los xij, qhov tseeb Gaia cov ntaub ntawv tau pleev xim rau cov duab sib txawv. Astronomers los ntawm Paris Observatory-PSL, CNRS, thiab Leibniz lub koom haum rau Astrophysics Potsdam tau unraveled ib tug tshiab kev nkag siab ntawm dwarf galaxy dynamics. Lawv tau tsim muaj kev sib raug zoo ntawm lub zog orbital thiab nkag mus rau hauv lub halo, ua rau lawv txiav txim siab txog cov hnub nyoog txheeb ze ntawm dwarf galaxies. Intriguingly, dwarf galaxies nrog lub zog siab dua orbital, qhia txog kev tuaj txog tsis ntev los no, tau nthuav dav piv rau cov uas muaj lub zog qis dua.

Cov txiaj ntsig ntawm qhov kev tshawb pom no tseem ceeb heev. Qhov ntau ntawm cov galaxies dwarf nkag mus rau halo kuj tsis ntev los no qhia tias lawv tuaj sab nraum lub halo. Cov dwarf galaxies nyob ze no paub tias muaj cov pa nruab nrab ntau heev, uas lawv thaum kawg poob thaum sib tsoo nrog cov roj kub tam sim no hauv Galactic halo. Qhov kev sib cuam tshuam hnyav no ua rau muaj kev poob siab thiab kev kub ntxhov uas ua rau lub hauv paus hloov cov dwarf galaxies.

Kev hloov pauv los ntawm cov roj nplua nuj, kev sib hloov-dominated galaxies mus rau cov tshuab tsis muaj roj ua rau muaj qhov tsis sib xws ntawm lawv qhov nrawm nrawm thiab nrawm ntawm lawv cov hnub qub. Yog li ntawd, cov dwarf galaxies dhau los ntawm qhov sib npaug, nyuaj rau cov kev xav yav dhau los txog lawv qhov kev ruaj ntseg. Paradoxically, lub luag haujlwm ntawm cov teeb meem tsaus ntuj ua tsis meej. Yog tias cov teeb meem tsaus ntuj twb muaj ntau nyob rau hauv cov dwarfs, nws yuav tiv thaiv lawv txoj kev hloov mus rau hauv galaxies nrog random stellar motions.

Cov kev tshawb pom no tsa cov lus nug txog kev xav rau kev tshawb fawb yav tom ntej. Qhov tsis muaj qhov sib npaug ua rau muaj kev sib tw hauv kev kwv yees lub zog loj thiab cov ntsiab lus tsaus nti ntawm Milky Way dwarfs. Tsis tas li ntawd, kev nkag siab txog qhov tshwm sim ntawm qhov sib npaug ntawm cov dwarf galaxies yuav tsum tau tshawb nrhiav lwm cov qauv thiab tsim cov kev soj ntsuam kom pom ntawm ntau yam kev piav qhia.

FAQ:

Dab tsi yog lub galaxy dwarf?

Lub galaxy dwarf yog ib hom me me ntawm galaxy uas muaj tsawg lub hnub qub, roj, thiab hmoov av piv rau cov galaxies loj dua li Milky Way. Lawv feem ntau pom nyob rau thaj tsam ntawm cov galaxies loj dua.

Dab tsi yog qhov tsaus nti?

Cov teeb meem tsaus yog ib daim ntawv hypothetical ntawm cov teeb meem uas tsis cuam tshuam nrog lub teeb lossis lwm hom hluav taws xob hluav taws xob. Nws yog inferred nyob rau hauv raws li nws gravitational teebmeem ntawm pom teeb meem. Cov teeb meem tsaus ntuj ntseeg tau suav tias yog ib feem tseem ceeb ntawm tag nrho cov huab hwm coj hauv ntiaj teb.

Lub xub ntiag ntawm cov teeb meem tsaus ntuj cuam tshuam li cas dwarf galaxies?

Kev lig kev cai, cov teeb meem tsaus ntuj tau xav tias ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ruaj ntseg galaxies dwarf, tiv thaiv lawv los ntawm tidal rog los ntawm cov galaxies loj. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom ntawm qhov tsis sib npaug ntawm cov dwarf galaxies nyuaj rau qhov kev xav no thiab ua rau muaj lus nug txog kev sib raug zoo ntawm cov teeb meem tsaus ntuj thiab lub zog ntawm cov tshuab no.