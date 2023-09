Cov kws tshawb fawb tshawb pom cov noob uas ua rau muaj kev loj hlob ntawm cov hauv paus plaub hau

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Washington State University tau txheeb xyuas cov noob hu ua 'BUZZ' uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev loj hlob ntawm cov hauv paus plaub hau hauv cov nroj tsuag. Cov plaub hau hauv paus, uas sib txawv ntawm lwm hom ntawm cov nroj tsuag, yog qhov tseem ceeb rau kev noj qab haus huv thiab kev nqus dej. Txoj kev tshawb no tseem qhia tau hais tias cov noob tuaj yeem koom nrog hauv yuav ua li cas cov nroj tsuag nrhiav thiab siv nitrates, qhov tseem ceeb ntawm nitrogen rau cov nroj tsuag loj hlob.

Txoj kev loj hlob ntawm cov hauv paus plaub hau tshwm sim nyob rau hauv ob theem: cell-kev txiav txim siab txoj hmoo thiab kev loj hlob. Epidermal hlwb tuaj yeem dhau los ua cov kab mob epidermal los yog sib txawv rau hauv cov hauv paus plaub hau. Thaum lub sij hawm txoj kev loj hlob, ib tug bulge daim ntawv nyob rau hauv lub feem ntau parenchymatous epidermal cell, uas tom qab txuas mus rau lub ntsis kev loj hlob. Thaum qhov kev loj hlob ntawm qhov kawg nce mus txog tus nqi tsis tu ncua, tus so ntawm cov epidermal cell nres loj hlob.

Cov kws tshawb fawb pom tau tias BUZZ noob tswj ob qho tib si tus nqi ntawm cov hauv paus kev loj hlob thiab lateral cag pib nyob rau hauv teb rau cov concentration ntawm nitrates nyob rau hauv ib puag ncig av. Lawv pom tias cov noob tau nthuav tawm nyob rau theem qis thiab tsis tau sau tseg ua ntej, ua rau nws nyuaj rau nrhiav. Txawm li cas los xij, kev nkag siab txog yuav ua li cas cov nroj tsuag tswj nitrate uptake thiab teeb liab yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho kev siv nitrogen hauv kev ua liaj ua teb thiab tag nrho lub voj voog nitrogen.

Lub BUZZ noob tau tig los teb rau nitrate, urea, thiab ammonia, tso cai rau cov hauv paus hniav nrhiav nitrogen hauv av. Txawm tias thaum cov khoom noj nitrate muaj ntau, kev poob ntawm cov noob ua rau muaj kev noj qab haus huv hauv paus phenotype. Cov lus teb rhiab thiab nruj nruj no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm BUZZ gene hauv cov nroj tsuag muaj peev xwm nrhiav tau thiab siv nitrate zoo.

Kev txheeb xyuas cov noob hauv cov qauv nyom xws li Brachypodium distachyon tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau cov khoom ua liaj ua teb xws li nplej, nplej, pob kws, thiab barley. Cov qoob loo no yog qhov tseem ceeb rau kev tsim khoom noj thoob ntiaj teb, thiab txhim kho lawv lub peev xwm kom tau txais thiab siv nitrate tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj heev.

Nrog rau kev tshawb pom ntawm BUZZ noob thiab nws lub luag haujlwm hauv cov hauv paus plaub hau kev loj hlob thiab kev noj zaub mov zoo, cov kws tshawb fawb tam sim no tab tom tshawb nrhiav seb cov nroj tsuag siv cov noob no li cas los hloov cov nitrate thiab cov hauv paus hniav. Cov kev tshawb pom no muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem hauv qab ntawm cov nroj tsuag kev loj hlob thiab tuav lub peev xwm los txhim kho kev ua liaj ua teb thiab kev ruaj khov.

Phau Ntawv Qhia Siv:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: ib qho tseem ceeb noob rau postinitiation hauv paus plaub hau kev loj hlob thiab tus neeg nruab nrab ntawm cov hauv paus hniav hauv Brachypodium distachyon. Tshiab Phytologist. DOI: 10.1111/np.19079

Qhov chaw:

- Washington State University cov kws tshawb fawb pom cov noob noob rau cov hauv paus plaub hau kev loj hlob, kev noj zaub mov zoo (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT, et al. BUZZ: ib qho tseem ceeb noob rau postinitiation hauv paus plaub hau kev loj hlob thiab tus neeg nruab nrab ntawm cov hauv paus hniav hauv Brachypodium distachyon. Tshiab Phytologist.