Lub Shrinkage ntawm Mercury: Kev pom tshiab rau hauv lub ntiaj teb txoj haujlwm Geological

Cov kws tshawb fawb Planetary tau paub ntev lawm tias Mercury, lub ntiaj teb nyob ze tshaj plaws rau lub hnub, tau poob qis dua ntau txhiab xyoo. Kev tshawb fawb tshiab luam tawm nyob rau hauv Nature Geoscience muab kev pom tshiab rau hauv qhov txuas mus txuas ntxiv thiab kev ua haujlwm geological ntawm lub ntiaj teb.

Mercury sab hauv tau maj mam txias, ua rau nws cog lus hauv ntim. Raws li qhov tshwm sim, lub ntiaj teb nto tsim "thrust faults," qhov twg ib cheeb tsam ntawm struts raug thawb hla cov struts uas nyob ib sab, zoo ib yam li wrinkles tsim rau ntawm cov laus apples. Cov scarps, los yog kilometers-siab slopes, nyob rau Mercury nto muab pov thawj ntawm no shrinkage.

Lub hnub nyoog ntawm Mercury qhov chaw tuaj yeem txiav txim siab los ntawm kev suav qhov ntom ntawm cov craters. Cov scarps, ua ncaj ncees thaum ub, qhia tias lawv tau nyob rau hauv qhov chaw rau kwv yees li 3 billion xyoo. Txawm li cas los xij, cov lus nug tseem nyob ntawm seb cov phuam qhwv caj dab puas tseem ua haujlwm niaj hnub no lossis yog tias lawv tso tseg ntev dhau los.

Txoj kev tshawb no tau qhia tias ntau cov phuam qhwv caj dab tau txuas ntxiv mus nyob rau hauv lub sijhawm tsis ntev los no, txawm tias lawv tau pib ntau txhiab xyoo dhau los. Qhov kev tshawb pom no tau ua thaum Ph.D. cov tub ntxhais kawm pom cov pob txha me me hu ua "grabens" piggybacking ntawm cov npoo sab sauv ntawm qee qhov caws pliav. Cov grabs no qhia tau hais tias lub crust tau khoov raws li nws raug thawb tshaj qhov nyob ib sab, ua rau saum npoo tawg.

Cov grabens yog cov yam ntxwv me me, tsawg dua 1km dav thiab tsawg dua 100 meters sib sib zog nqus, qhia tias lawv tseem yau dua cov qauv qub uas lawv zaum. Raws li tus nqi ntawm qhov muag plooj tshwm sim los ntawm kev cuam tshuam hauv vaj, feem ntau ntawm cov grabens tau kwv yees tsawg dua 300 lab xyoo, qhia txog kev txav mus los tsis ntev los no.

Txoj kev tshawb no tau txheeb xyuas 48 qhov loj lobate scarps nrog paub tseeb tias grabens thiab ntxiv 244 scarps nrog tej zaum grabens. Cov kev tshawb pom no yuav raug lees paub ntxiv los ntawm cov duab kos duab ntawm BepiColombo lub hom phiaj, kev sib koom ua ke European / Nyij Pooj lub hom phiaj tau teeb tsa rau orbit Mercury hauv 2026.

Lub hli, uas tau dhau los ua kev txias thiab kev cog lus, muab pov thawj ntxiv rau kev ua haujlwm geological tsis ntev los no. Kev soj ntsuam ntawm lub hli av qeeg sau los ntawm seismometers sab laug ntawm lub hli qhov chaw los ntawm Apollo missions qhia tau hais tias lub hli av qeeg yog pawg nyob ze lobate scarps. Cov duab ntxaws ntxaws ntawm lub hli saum npoo av los ntawm lub orbit qhia cov lem ua los ntawm pob zeb bouncing down scarp ntsej muag, qhia tau hais tias tsis ntev los no quakes.

Thaum lub hom phiaj ntawm BepiColombo yuav tsis muab cov ntaub ntawv seismic, nws cov duab ntxaws tuaj yeem nthuav tawm cov pob zeb uas ua pov thawj ntxiv ntawm cov av qeeg tsis ntev los no ntawm Mercury. Qhov kev tshawb fawb no muab cov kev nkag siab zoo rau kev ua haujlwm geological tsis tu ncua thiab txo qis ntawm Mercury, muab cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab zoo ntawm lub ntiaj teb kev hloov pauv ntau txhiab xyoo.

