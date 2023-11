Ntsev: Rau Caij lossis Tsis Caij? Saib tshiab ntawm Cooking Steak

Tsis zoo li kev ntseeg nrov, tus kws kho mob tau muab cov kws sau zaub mov, George Vekinis, qhia tias ntsev yuav tsum tsis txhob muab tso rau hauv steak ua ntej kib. Nws sib cav hais tias lub peev xwm osmotic ntawm ntsev tuaj yeem tshem tawm cov dej noo ntau dhau los ntawm cov nqaij, ua rau tawv nqaij thiab tsis tuaj yeem ua kom zoo nkauj. Vekinis tseem qhia tawm tsam kev ua noj steak ncaj nraim los ntawm lub tub yees, tawm tswv yim rau cov kauj ruam ua ntej microwave kom sov cov nqaij ua ntej kib.

Raws li Vekinis, txoj hauv kev zoo tshaj plaws los ua noj steak yog microwave rau ib mus rau ob feeb, nyob ntawm qhov tuab, thiab tom qab ntawd maj mam kib nws ntawm qhov kub kub. Lub hom phiaj yog kom ua tiav cov tshuaj tiv thaiv me ntsis ntawm qhov chaw thaum ua kom ntseeg tau tias qhov kub thiab txias sab hauv mus txog yam tsawg 55-60 degrees Celsius. Txoj kev no tso cai rau lub steak khaws nws cov juiciness thiab tsw.

Vekinis hais txog qhov nruab nrab-tsis tshua muaj yog qib zoo tagnrho ntawm kev ua tiav rau steak. Qhov no tshwm sim nyob rau hauv ib tug me ntsis liab chaw nrog ib tug seared thiab siav sab nrauv. Thaum nws lees paub tias ntxiv cov roj me me rau hauv lub lauj kaub, txawm tias cov lauj kaub uas tsis yog nplaum, yog qhov nyiam ntawm tus kheej, nws tsis tawm tswv yim rau kev siv ntsev ua ib qho seasoning.

Cov kev xav tsis zoo no tawm tsam cov lus pom zoo ntawm ntau tus kws ua zaub mov noj qab haus huv, zoo li Gordon Ramsay thiab Jamie Oliver, uas txhawb nqa cov kua zaub steaks nrog ntsev ua ntej ua noj. Vekinis qhov kev xav tau muab cov kev tshawb fawb tshiab ntawm kev ua noj steak, thiab nws cov kev nkag siab tau piav qhia hauv nws phau ntawv tsis ntev los no, Physics hauv Chav Ua Noj, uas delves rau hauv cov qauv kev tshawb fawb tom qab ntau yam khoom noj.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

