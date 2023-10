NASA's James Webb Space Telescope ntes cov duab ntawm Jet Stream ntawm Jupiter

Thaum Lub Xya Hli 2022, NASA's James Webb Space Telescope (JWST) tau siv nws lub NIRCam (Near-Infrared Lub Koob Yees Duab) los ntes cov duab infrared zoo nkauj ntawm Jupiter, lub ntiaj teb loj tshaj plaws hauv lub hnub ci. Hauv cov duab no, cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom xav tsis thoob - lub dav hlau ntws nyob rau sab qaum teb latitudes saum Jupiter txoj kab nruab nrab thiab saum nws cov huab saum toj kawg nkaus. Lub dav hlau kwj dej no ncav cuag 4,800 mais (3,000 mais) thiab nce mus txog qhov nrawm ntawm 515 mais toj ib teev (320 mais toj ib teev), ua rau nws nrawm dua li ob zaug raws li Qeb 5 cua daj cua dub hauv ntiaj teb.

Qhov kev nrhiav tsis tau pom no ua rau cov neeg tshawb nrhiav koom nrog hauv txoj kev tshawb no xav tsis thoob. Dr. Ricardo Hueso, tus thawj coj thiab tus kws qhia ntawv ntawm University of Basque Lub Tebchaws Spain, tau qhia nws txoj kev xav tsis thoob, hais tias yav dhau los qhov muag plooj plooj hauv Jupiter huab cua tam sim no tshwm sim raws li cov yam ntxwv meej uas tuaj yeem taug qab nrog rau lub ntiaj teb kev sib hloov ceev ceev.

Lub dav hlau kwj lub siab tshaj tawm yog ntaus nqi rau cov nyhuv Coriolis, uas ua rau lub cev ntawm lub ntiaj teb tig nrawm dua ntawm lawv qhov sib npaug. Thaum lub ntiaj teb tig ntawm kwv yees li 1,600 mais ib teev (1,000 mais toj ib teev) ntawm nws txoj kab nruab nrab, Jupiter txoj kab nruab nrab muaj kev nrawm ntawm kwv yees li 43,000 mais ib teev (28,273 mais toj ib teev). Cov kev nrawm nrawm no ua rau Jupiter lub sijhawm hloov pauv ntawm 9 teev thiab 50 feeb ntawm txoj kab nruab nrab thiab ua rau muaj cua daj cua dub muaj zog hauv nws cov huab loj.

Pab pawg tshawb fawb tau tso siab rau cov ntaub ntawv los ntawm JWST los soj ntsuam Jupiter qhov siab siab, thaum NASA's Hubble Space Telescope muab kev soj ntsuam ntawm qhov siab qis. Los ntawm kev txheeb xyuas cua ceev ntawm qhov siab sib txawv, hu ua cua txia, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias lub dav hlau kwj ceev tau txo qis raws li qhov siab txo qis hauv Jupiter qhov chaw. Ob peb mais hauv qab lub dav hlau ntws, cua ceev tau ntsuas ntawm 362 mais ib teev (225 mais toj ib teev) thiab 402 mais ib teev (250 mais toj ib teev).

Jupiter's equatorial stratosphere qhia txog cov qauv tsis tau rov ua dua ntawm cua thiab kub. Dr. Leigh Fletcher, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no thiab tus xibfwb ntawm Planetary Science ntawm University of Leicester, qhia tias lub dav hlau nrhiav tau tshiab tuaj yeem txuas nrog tus qauv oscillating no. Cov kev soj ntsuam yav tom ntej yuav pab sim qhov kev xav no thiab ua rau pom kev sib txawv ntawm lub dav hlau kwj deg hauv xyoo tom ntej.

Qhov no tsis yog thawj zaug uas cov kwj deg tau pom ntawm Jupiter. Thaum lub sijhawm xyoo 2010, NASA's Cassini spacecraft kuaj pom cov haujlwm zoo sib xws nyob rau saum cov roj av loj ntawm txoj kab nruab nrab, nrog kev kwv yees ceev ntawm 523 mais ib teev (325 mais toj ib teev).

Ib sab ntawm lub dav hlau ntws, cov duab uas tau ntes los ntawm JWST kuj tau qhia txog Jupiter lub faint rings, nws sab qaum teb thiab sab qab teb aurorae, thiab ob lub hli me, Amalthea thiab Adrastea. Jupiter lub nplhaib tau pom thawj zaug los ntawm NASA's Voyager 1 spacecraft nyob rau hauv 1979, thiab nws yog theorized tias lawv tsim los ntawm meteoroid cuam tshuam rau ib qho ntawm Jupiter lub hli. Zoo ib yam li lub ntiaj teb, Jupiter qhov loj magnetic teb generates nws aurorae, uas yog 20,000 npaug zog dua lub ntiaj teb magnetic teb. Lub hli Amalthea thiab Adrastea tau pom nyob rau hauv 1892 thiab 1979, raws li, thiab orbit nyob rau hauv lub orbit ntawm Io, ib tug ntawm Jupiter lub Galilean Moons.

James Webb Space Telescope yuav txuas ntxiv nthuav tawm cov ntaub ntawv tshiab txog Jupiter cov yam ntxwv ntxim nyiam nyob rau xyoo tom ntej. Cov kws tshawb fawb tau mob siab xav txog yav tom ntej kev tshawb pom uas yuav pab txhawb rau peb txoj kev paub txog cov pa roj no.

