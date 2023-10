Ib txoj kev tshawb fawb tshiab qhia tias Greenland Ice Sheet muaj zog dua li qhov kev xav yav dhau los

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Nature tau qhia tias daim ntawv dej khov Greenland tuaj yeem muaj kev tiv thaiv ntau dua los tiv thaiv kev poob qis dua li yav dhau los ntseeg. Kev tshawb fawb qhia tias txawm tias lub ntiaj teb kub siab tshaj li 2-degree Celsius pib, uas zoo li yuav tshwm sim vim kev hloov pauv huab cua ntawm tib neeg, daim ntawv dej khov tseem tuaj yeem zam qhov kev tawg tag yog tias qhov kub thiab txias poob sai sai tom qab ntawd.

Tus thawj kws sau ntawv Nils Bochow, tus kws tshawb fawb ntawm Arctic University of Norway, hais txog tias thaum daim ntawv dej khov tau qhia txog qhov kev cia siab tsis txaus ntseeg, muaj kev txwv rau nws lub peev xwm los tiv thaiv kom sov. Yog tias qhov kub thiab txias siab tshaj li 2-degree qhov pib tom qab 2100 los yog nyob twj ywm me ntsis saum toj no rau lub sij hawm ntev, qhov ua tau ntawm cov dej khov rov qab tsis pub dhau ob peb txhiab xyoo dhau los yuav luag tsis tuaj yeem zam. Txawm li cas los xij, kuj tseem muaj lub qhov rais finite los txo qhov kev puas tsuaj, muab qhov kub thiab txias txo nyob rau hauv ib lub sijhawm.

Daim ntawv dej khov Greenland twb tau pab kwv yees li 20% ntawm qhov nce hauv ntiaj teb dej hiav txwv txij li xyoo 2002, ib feem uas xav tias yuav nce ntxiv raws sijhawm. Nyob rau hauv xyoo tas los no, nws tau raug pom los teb sai dua rau kev ua kom sov dua li cov qauv huab cua kwv yees. Daim ntawv dej khov yuav txuas ntxiv yaj thiab pab dej rau hauv dej hiav txwv, uas tsis yog nce dej hiav txwv tab sis tseem cuam tshuam rau cov dej hiav txwv tseem ceeb.

Tsis zoo li cov huab cua, uas yuav txias sai sai yog tias cov pa roj carbon emissions tso tseg, melting ntawm Greenland daim ntawv dej khov muaj qhov tshwm sim mus ntev. Txhua xyoo ntawm sov locks nyob rau yav tom ntej yaj. Cov kev tawm tswv yim zoo, qhov kev hloov pauv rau daim ntawv dej khov ua kom nws tawg, yog qhov kev txhawj xeeb loj. Raws li cov dej khov saum npoo melts, nws ua luv luv thiab nthuav dav rau huab cua sov, ua kom cov txheej txheem melting.

Txoj kev tshawb no siv cov qauv sib txawv thiab cov xwm txheej los txiav txim siab seb daim ntawv dej khov yuav teb li cas rau ntau qhov kub thiab txias nce mus txog 2100. Cov txiaj ntsig tau pom tias yog tias qhov kub thiab txias tau txo mus rau kwv yees li 1.5 degrees Celsius saum cov qib ua ntej kev lag luam hauv ob peb centuries lossis txawm sai dua, daim ntawv dej khov. tuaj yeem zam dhau qhov kev tawm tswv yim zoo tseem ceeb.

Qhov muaj peev xwm ntawm qhov "overshoot" scenario, nyob rau hauv qhov kub siab tshaj lub ntiaj teb lub hom phiaj thiab tom qab ntawd poob qis, tuaj yeem tshwm sim yog tias tsim cov tshuab tshem tawm cov pa roj carbon zoo. Txawm li cas los xij, qhov ua tau ntawm kev siv dav dav tseem tsis paub meej.

Txoj kev tshawb no tsa cov lus nug tseem ceeb txog yav tom ntej ntawm Greenland ice sheet thiab qhia txog qhov tsim nyog ntawm kev hais txog kev hloov pauv huab cua. Qhov tseeb qhov ntsuas kub thiab cov txheej txheem sab hauv uas cuam tshuam rau daim ntawv dej khov rhiab heev yuav tsum tau tshawb xyuas ntxiv. Thaum kawg, kev ua los ntawm tib neeg yuav txiav txim siab txog yav tom ntej ntawm huab cua thiab, yog li ntawd, txoj hmoo ntawm daim ntawv dej khov.

Qhov chaw:

- Xwm, "Resilience of Greenland ice sheet in our warming world" (Tsis muaj URL)

- NPR, "Lub Qhov rai Kawg Muaj Kom Txuag Greenland's Ice Sheet" (https://www.npr.org/2023)