Cov kws tshawb fawb tsim cov txheej txheem hluav taws xob los hloov hluav taws xob ntws hauv Quantum cov ntaub ntawv

Ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Penn State tau ua qhov tseem ceeb hauv cov khoom siv quantum los ntawm kev tsim cov txheej txheem hluav taws xob tshiab los hloov cov kev taw qhia ntawm electron ntws. Lawv txoj kev, uas tau pom nyob rau hauv cov ntaub ntawv uas nthuav tawm quantum anomalous Hall (QAH) nyhuv, tuaj yeem cuam tshuam rau kev tsim cov khoom siv hluav taws xob txuas ntxiv mus thiab quantum computers.

Cov nyhuv QAH yog qhov tshwj xeeb tshaj yog tias nws tso cai rau cov hluav taws xob ntws los ntawm cov npoo ntawm cov ntaub ntawv yam tsis muaj lub zog poob. Qhov no dissipationless ntws, tseem hu ua chiral ntug tam sim no, tshem tawm backscattering thiab boasts quantized Hall kuj thiab xoom longitudinal tsis kam.

Hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb tau tsim QAH insulator nrog cov khoom tshwj xeeb uas ua kom zoo dua electron ntws. Lawv siv 5-millisecond tam sim no mem tes rau lub rwb thaiv tsev, ua rau muaj kev hloov pauv ntawm cov khoom siv hauv cov hlau nplaum thiab tom qab ntawd hloov cov kev taw qhia ntawm electron ntws. Qhov kev muaj peev xwm hloov cov kev taw qhia no yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom cov ntaub ntawv hla tebchaws, khaws cia, thiab khaws cia hauv quantum technologies.

Cov txheej txheem yav dhau los ntawm kev hloov pauv cov kev taw qhia ntawm electron ntws tso siab rau cov hlau nplaum sab nraud, tab sis txoj hauv kev no tsis zoo rau cov khoom siv hluav taws xob me me xws li smartphones. Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom ib txoj hauv kev yooj yim hauv hluav taws xob uas tsis tas yuav muaj cov hlau nplaum loj. Los ntawm kev nce qhov ceev ntawm cov ntawv thov tam sim no thiab nqaim QAH cov khoom siv hluav taws xob, lawv tau ua tiav qhov ceev tam sim no, zoo hloov cov kev taw qhia magnetization thiab cov kev taw qhia ntawm electron thauj.

Cov kws tshawb fawb sib piv qhov kev hloov pauv no los ntawm kev sib nqus mus rau hluav taws xob tswj hauv quantum cov ntaub ntawv mus rau kev hloov pauv hauv cov pa nco cia los ntawm cov txheej txheem sib nqus qub mus rau txoj kev siv hluav taws xob tshiab. Lawv kuj tau muab kev txhais lus theoretical ntawm lawv cov qauv thiab cov pov thawj siv tau los txhawb lawv qhov kev tshawb pom.

Pab pawg tam sim no tab tom ua haujlwm rau txoj hauv kev los ncua cov hluav taws xob thaum lawv ua tiav txhawm rau txhawm rau qhib thiab kaw lub kaw lus zoo. Lawv kuj tseem tab tom tshawb nrhiav txoj hauv kev los ua kom pom qhov cuam tshuam QAH ntawm qhov kub siab dua.

Qhov kev tshawb fawb no tuav cov lus cog tseg rau kev txhim kho cov khoom siv hluav taws xob ntau dua thiab kev ua tiav ntawm quantum xam lub peev xwm.

Source: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Hluav taws xob hloov ntawm ntug tam sim no chirality nyob rau hauv quantum anomalous Hall insulators. Nat. Mater. (2023). PIB: 10.1038/s41563-023-01694-y