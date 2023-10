Cov kws tshawb fawb tshawb pom muaj peev xwm av nkos Lake ntawm Mars

Cov kws tshawb fawb tau pom cov pov thawj ntawm qhov lawv ntseeg tias yog ib lub pas dej av nkos ntawm Mars, uas tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej yav dhau los hauv ntiaj teb. Txoj kev tshawb no tsom mus rau Hydraotes Chaos, thaj tsam ntawm chaos struts ntawm Mars uas muaj roob, craters, thiab hav. Cov kws tshawb fawb soj ntsuam cov duab coj los ntawm NASA's Mars Reconnaissance Orbiter thiab txheeb xyuas thaj chaw tiaj tus hauv Hydraotes Chaos uas pom cov cim ntawm cov av nkos thiab av nkos los ntawm hauv qab ntawm qhov chaw.

Txoj kev tshawb no qhia tias kwv yees li 3.4 billion xyoo dhau los, cov txheej txheem ntawm cov dej hauv Hydraotes Chaos tau tawg, ua rau muaj dej nyab loj heev uas tso cov av ntau ntawm cov av. Cov sediment no, yog tshuaj xyuas ze, tuaj yeem muaj cov cim biosignature ntawm lub neej dhau los ntawm Mars. Cov kws tshawb fawb ntseeg hais tias cov av nkos hauv cov av nkos tau tsim nyob ib ncig ntawm 1.1 billion xyoo dhau los, zoo tom qab Mars cov dej hauv av zoo li ploj mus thiab lub ntiaj teb tau ua tsis zoo.

Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tshawb xyuas lub pas dej av nkos thaum ub ntxiv los txiav txim siab thaum twg Mars yuav nyob tau thiab muaj peev xwm ua neej nyob. NASA's Ames Research Center tab tom tsim cov cuab yeej hu ua EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), uas tuaj yeem siv los kuaj pob zeb rau biomarkers, tshwj xeeb tshaj yog lipids. Muaj kev txiav txim siab coj EXCALIBR rau yav tom ntej NASA lub hom phiaj rau lub hli lossis Mars, nrog Hydraotes Chaos yog qhov chaw tsaws rau qhov ntsuas no.

Qhov kev tshawb fawb no tso lub teeb tshiab ntawm qhov muaj peev xwm ntawm Mars ib zaug harboring lub neej thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav ntxiv thiab kev tsom xam ntawm Martian struts. Nws muab cov kev cia siab zoo siab rau yav tom ntej txoj haujlwm nrhiav kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm Mars thiab tej yam tshwm sim ntawm lub neej yav dhau los.

Source: Nature Scientific Reports