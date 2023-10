Ceres: Unraveling Mystery of its Organic Chemicals

By

Ceres, lub cev loj tshaj plaws nyob rau hauv lub ntsiab asteroid txoj siv, txuas ntxiv bewilder cov kws tshawb fawb nrog nws intriguing nta thiab complex organic tshuaj. NASA's Dawn lub hom phiaj, uas tau kawm Ceres thiab nws cov neeg sib tw me me Vesta, ua qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws uas qhia txog lub hauv paus chiv keeb ntawm lub ntiaj teb thiab nws lub peev xwm nyob.

Tsis zoo li Vesta, Ceres nthuav tawm kev ua haujlwm cryovolcanic, qhia txog qhov muaj dej thiab cov zaub mov hydrated. Lub hom phiaj tseem pom cov organics nyuaj ntawm Ceres, suav nrog hydrogen thiab carbon atoms, uas ua rau muaj kev txhawb nqa lub neej ntawm lub ntiaj teb dej khov.

Kev tshawb fawb tsis ntev los no tau nthuav tawm ntawm Geological Society of America's GSA Connects 2023 lub rooj sib tham tsom mus rau lub hauv paus chiv keeb ntawm Ceres 'organic chemicals. Muaj ob txoj kev sib tw: cov tshuaj yog tsim nyob rau hauv situ los yog xa / hloov los ntawm kev cuam tshuam. Nkag siab txog qhov tseeb keeb kwm ntawm cov organics no tuaj yeem muab kev nkag siab rau Ceres 'keeb kwm thiab nws lub peev xwm nyob.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov no, tus kws tshawb fawb ntiaj teb Terik Daly thiab nws cov npoj yaig tau ua qhov kev sim cuam tshuam siv NASA's Ames Vertical Gun Range los ua raws li cov xwm txheej ntawm Ceres. Lawv tau tshawb pom tias cov organics tau nthuav dav dua li qhov pib tshaj tawm thiab tias lawv zoo li muaj kev cuam tshuam rau cov xwm txheej zoo li Ceres.

Txoj kev tshawb no tseem siv cov ntaub ntawv los ntawm Dawn lub koob yees duab thiab cov duab spectrometer, sib txuas lawv kom nkag siab zoo dua ntawm Ceres 'cov tshuaj organic. Los ntawm kev nthuav tawm cov ntaub ntawv sib xyaw los ntawm spectrometer mus rau lub koob yees duab qhov kev daws teeb meem siab dua, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem ua daim ntawv qhia txog cov organic-nplua nuj thaj chaw ntawm Ceres, uas pom muaj kev sib raug zoo nrog cov laus feem cuam tshuam thiab lwm yam minerals qhia dej.

Thaum lub hauv paus ntsiab lus ntawm Ceres 'organics tseem tsis paub meej, cov kev tshawb pom no muab pov thawj muaj zog uas lawv tsim los ntawm Ceres nws tus kheej. Kev txiav txim siab lub hauv paus ntawm cov tshuaj organic no tuaj yeem nthuav tawm qhov tsis meej nyob ib puag ncig Ceres keeb kwm thiab nws lub peev xwm ua lub ntiaj teb nyob.

Qhov chaw:

- Thawj tsab xov xwm los ntawm Evan Gough, Ntiaj Teb Hnub No.