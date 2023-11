Kev Tshawb Nrhiav Tshiab: Cov Hlau Pom nyob rau hauv Ancient Galaxy Challenge Astrophysics 'Kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb

By

Astrophysicists tau ua ib qho kev tshawb pom uas nyuaj rau peb txoj kev nkag siab tam sim no ntawm lub Ntiaj Teb. Ua haujlwm nrog James Webb Space Telescope (JWST), cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov xav tsis thoob ntawm cov hlau hauv lub galaxy tsuas yog 350 lab xyoo tom qab lub Big Bang. Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj rau peb txoj kev paub txog lub ntiaj teb thaum ntxov thiab keeb kwm ntawm cov hlau.

Tsis ntev tom qab lub Big Bang, lub ntiaj teb feem ntau yog tsim los ntawm hydrogen, helium, thiab cov kab ntawm lithium thiab beryllium. Cov ntsiab lus no suav hais tias yog thawj plaub ntawm lub rooj sib tham. Cov ntsiab lus hnyav dua li hydrogen thiab helium, hu ua hlau hauv astronomy, yog qhov tseem ceeb rau kev tsim cov pob zeb hauv ntiaj teb thiab kev loj hlob ntawm lub neej. Kev tsim cov hlau tshwm sim feem ntau hauv cov hnub qub, ua rau lawv yog ib feem tseem ceeb ntawm peb txoj kev nkag siab txog lub ntiaj teb kev hloov pauv.

Txoj kev kawm ntawm cov galaxies thaum ub yog ib qho ntawm kev ua haujlwm tseem ceeb ntawm JWST. Los ntawm JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem soj ntsuam cov galaxies thaum ntxov, tso lub teeb rau ntawm lawv cov hlau. Nyob rau hauv ib daim ntawv tsis ntev los no hu ua "JADES: Carbon enrichment 350 Myr tom qab lub Big Bang nyob rau hauv lub galaxy-nplua nuj galaxy," cov kws tshawb fawb tau tshaj tawm qhov kev tshawb pom ntawm carbon, oxygen, thiab neon, tag nrho cov suav hais tias yog hlau nyob rau hauv cov ntsiab lus ntawm astronomy thaum kuaj lub galaxy nyob ze. Cosmic Dawn.

Cov kev tshawb pom no ncaj qha cuam tshuam cov kev xav uas twb muaj lawm hais txog cov neeg tsis muaj hlau tsis muaj III hnub qub, thawj lub hnub qub uas tsim hauv lub Ntiaj Teb. Kev tshawb pom ntawm cov pa roj carbon thiab lwm yam hlau nyob rau hauv lub galaxy ancient no qhia tias cov pej xeem III hnub qub tsis muaj hlau tag nrho, tsis zoo li cov kev xav yav dhau los. Qhov kev tshawb pom no nyuaj rau kev ntseeg ntev thiab qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev nkag siab lub ntiaj teb thaum ntxov.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb ceeb toom tias lwm cov lus piav qhia yuav tsum tau xav txog. Nws yog qhov ua tau tias cov emissions pom tau los ntawm lwm qhov chaw hauv lub galaxy, xws li lub qhov dub loj heev lossis AGB hnub qub. Kev tshawb nrhiav ntxiv yog xav tau los txiav txim qhov tseeb ntawm cov hlau kuaj pom thiab tsim lawv qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm cosmic evolution.

Qhov kev tawg no qhia txog lub zog ntawm JWST thiab nws lub peev xwm los thawb cov ciam teb ntawm kev soj ntsuam. Los ntawm kev kawm cov galaxies thaum ub thiab lawv cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, peb tau txais kev nkag siab zoo rau lub hauv paus chiv keeb ntawm lub ntiaj teb thiab cov txheej txheem uas coj mus rau kev tsim cov hnub qub, galaxies, thiab thaum kawg, lub neej raws li peb paub.

FAQ

Q: Dab tsi yog cov hlau hauv astronomy?

A: Hauv astronomy, hlau xa mus rau tag nrho cov ntsiab lus hnyav dua li hydrogen thiab helium.

Q: Cov hlau ua li cas?

A: Cov hlau feem ntau yog tsim nyob rau hauv cov hnub qub los ntawm cov txheej txheem xws li nuclear fusion thiab supernovae tawg.

Q: Vim li cas cov hlau tseem ceeb rau kev tsim cov ntiaj chaw pob zeb thiab lub neej?

A: Cov hlau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim cov pob zeb zoo li lub ntiaj teb. Lawv kuj ua rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg tsim nyog rau kev loj hlob ntawm lub neej.

Q: Cov hnub qub III yog dab tsi?

A: Population III hnub qub yog thawj hnub qub uas tsim nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Lawv ntseeg tau tias yog loj heev thiab tsis muaj hlau.

Qhov chaw:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas-rich galaxy](https://arxiv.org/abs/2302.00023)