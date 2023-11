Lub Hnub Qub Zombie Xa Cov Teeb Meem ntawm Lub Neej: Ib Qhov Zoo Kawg Nkaus Qhia Tawm

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb thaum lawv pom lub hnub qub nyob deb uas tau tshwm sim sawv hauv qhov tuag rov los, emitting "cim ntawm lub neej" nyob rau hauv daim ntawv ntawm lub zog flares. Qhov xwm txheej txawv tshaj plaw no yog thawj zaug uas qhov tshwm sim tau pom thiab ua rau muaj lus nug txaus ntshai txog qhov xwm txheej ntawm lub hnub qub corpses.

Qhov zoo kawg li kev sawv rov los ntawm lub hnub qub zombie tau pib pom thaum lub Cuaj Hli 2022 thaum cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas los ntawm cov ntaub ntawv sau los ntawm ib lub chaw hauv California. Tom qab lub Kaum Ob Hlis, cov kws tshawb nrhiav pom qhov tawg ntawm qhov ci ntsa iab ntawm lub hnub qub, zoo li qhov tawg uas sai sai ploj mus. Astonishingly, cov nplaim taws txuas ntxiv mus rau ob peb lub hlis, ci ntsa iab nrog tib qhov kev siv lub hnub qub tawg, txawm tias tom qab 100 hnub.

Cov kev tawg tsis meej thiab huab cua, tam sim no cov kws tshawb fawb ntseeg tias, pib los ntawm qhov seem ntawm lub hnub qub nws tus kheej. Tom qab nws tuag lawm, lub hnub qub tuaj yeem tawm hauv qab lub qhov dub lossis lub hnub qub neutron, uas txuas ntxiv mus ua yeeb yam. Cov nplaim hluav taws muaj zog uas pom tau tias yuav tshwm sim los ntawm cov stellar corpses.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no tsis tuaj yeem hais dhau los. Anna YQ Ho, tus pab xibfwb ntawm astronomy, piav qhia, "Qhov no daws tau ntau xyoo ntawm kev sib cav txog dab tsi lub zog ntawm qhov kev tawg no thiab nthuav tawm txoj hauv kev tsis ncaj ncees ntawm kev kawm txog kev ua ntawm lub hnub qub tuag." Cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm cov nplaim taws no tawm tsam cov lus piav qhia, ua rau cov neeg tshawb nrhiav ntshai ntawm qhov tshwm sim yav dhau los tsis pom hauv astronomy.

Txhawm rau kom ntseeg tau tias muaj txiaj ntsig ntawm lawv qhov kev tshawb pom, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv thiab sau npe kev txhawb nqa ntawm ntau dua 70 tus kws sau ntawv thiab 15 lub tsom iav. Tus cwj pwm pulsating ntawm lub hnub qub tau soj ntsuam kom rov ua dua tsawg kawg 14 zaug hauv ib ntu ntawm 120 hnub, qhia tias tej zaum yuav muaj ntau qhov tshwm sim.

Qhov kev tshawb fawb no tau raug sau tseg nyob rau hauv ib daim ntawv luam tawm tshiab hu ua 'Feeb Sijhawm Optical Flares nrog Supernova Luminosities' nyob rau hauv phau ntawv journal Nature. Txawm hais tias qhov kev nce qib tseem ceeb no, cov kws tshawb fawb tseem tab tom siv zog los nkag siab txog cov txheej txheem hauv qab uas tsav lub hnub qub tuag mus txuas ntxiv coj tus cwj pwm zoo li no.

Kev nkag siab ntxiv rau tus cwj pwm ntawm cov hnub qub zombie tuav cov lus cog tseg ntawm kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb thiab ua kom pom kev sib txawv ntawm kev ua haujlwm ntawm stellar evolution. Txoj kev kawm ntawm cov neeg tuag tshiab no tuaj yeem muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm lawv cov khoom thiab cov xwm txheej txawv txawv uas lawv nthuav tawm.

FAQ

Dab tsi yog lub hnub qub zombie?

Lub hnub qub zombie hais txog lub hnub qub uas tau tuag tab sis tseem muaj cov cim qhia ntawm kev ua ub no, xws li emitting flares ntawm lub teeb.

Dab tsi ua rau qhov ci ntsa iab pom hauv cov hnub qub zombie?

Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov ci ntsa iab no tshwm sim los ntawm lub cev tuag ntawm lub hnub qub nws tus kheej, uas tuaj yeem nyob hauv daim ntawv ntawm lub qhov dub lossis lub hnub qub neutron.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no?

Qhov kev tshawb pom no txiav txim siab ntau xyoo ntawm kev sib cav txog kev tshawb fawb txog qhov xwm txheej ntawm cov khoom tawg tau pom hauv cov hnub qub zombie thiab muab lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog tus cwj pwm ntawm lub hnub qub corpses.

Cov kws tshawb fawb tau lees paub qhov tseeb ntawm lawv qhov kev tshawb pom li cas?

Cov kws tshawb fawb tau soj ntsuam cov ntaub ntawv thiab koom tes nrog ntau tus kws tshaj lij, ua haujlwm siv ntau lub tsom iav kom paub meej tias qhov tshwm sim thiab rov ua dua ntawm cov nplaim taws.

Dab tsi yog cov kauj ruam tom ntej hauv kev kawm zombie hnub qub?

Cov kws tshawb fawb tau txuas ntxiv lawv cov kev tshawb fawb kom nkag siab txog cov txheej txheem hauv qab uas ua rau tus cwj pwm txawv ntawm cov hnub qub tuag thiab lawv lub peev xwm los tawm cov nplaim taws ntawm lub teeb.