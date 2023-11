Ib tug Tshiab Frontier: Tshawb nrhiav qhov nyuaj ntawm kev tsim lub nroog ntawm Mars

By

Koj puas tau xav paub tias nws yuav siv li cas los tsim lub nroog ntawm Mars? Kev txaus siab nrog qhov chaw sib hais haum tau ntxim nyiam rau ntau tus neeg lub siab, tab sis ob peb tus neeg tau nkag siab txog qhov ua tau zoo thiab tsis paub uas tuaj nrog qhov kev mob siab rau. Hauv lawv phau ntawv, Lub Nroog ntawm Mars, Kelly thiab Zach Weinersmith pib taug kev xav txog kev xav, nyuaj cov lus piav qhia zoo nyob ib puag ncig thaj chaw colonization.

Ib qho ntawm cov lus nug tseem ceeb uas Weinersmiths tsim yog seb tib neeg puas tuaj yeem loj hlob thiab tsim tawm hauv qhov chaw. Qhov tsis muaj kev paub txog qhov cuam tshuam ntawm lub ntiajteb txawj nqus qis ntawm kev loj hlob ntawm fetal thiab tib neeg biology yog qhov xav tsis thoob. Ua ntej peb tawm mus, nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab txog qhov cuam tshuam mus sij hawm ntev ntawm kev nyob hauv ib puag ncig txawv ntawm lub ntiaj teb.

Tsis tas li ntawd, Weinersmiths pom qhov teeb meem ntawm kev tsim cov chaw nyob hauv Mars lossis lub hli. Kuj ceeb tias, muaj qhov tsis txaus ntawm cov phiaj xwm ntxaws rau kev nyob mus ntev. Thaum lub tswv yim ntawm kev siv cov hlab ntsha lava thiab regolith tiv thaiv muaj ntau, dab ntxwg nyoog nyob hauv cov ntsiab lus. Cov kev sib piv uas tau coj mus rau Tebchaws Europe cov kev tawm tsam keeb kwm nrog kev ua liaj ua teb ua ib qho kev ceeb toom, qhia txog qhov xav tau kev npaj txhij txhua ua ntej pib ua lub hom phiaj zoo li no.

Kev cai lij choj chaw, feem ntau saib tsis taus, kuj pom nws qhov chaw hauv Weinersmiths 'kev tshawb nrhiav. Cov kws sau ntawv qhia txog qhov ntawm cov kev cai lij choj uas twb muaj lawm thiab tej zaum yuav tshwm sim ntawm kev tsis saib xyuas lawv. Cov neeg nyiam kev sib haum xeeb hauv qhov chaw tuaj yeem xav tias lawv raug zam los ntawm cov cai lossis tuaj yeem pom qhov tsis txaus, tab sis cov kev ua no tuaj nrog qhov tshwm sim tsis tau pom dua. Kev sib tsoo ntawm cov pej xeem ntiag tug uas tau thov rau hauv qhov chaw thiab cov teb chaws muaj riam phom nuclear ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov tsis sib haum xeeb ntawm lub hwj chim hauv thaj chaw extraterrestrial.

Thoob plaws hauv lawv phau ntawv, Weinersmiths nthuav tawm qhov kev xav txog kev ywj pheej nyob hauv zej zog thaj chaw. Thaum qhov kev xav ntawm qhov chaw xaus qhov tsis txaus yog enticing, qhov kev muaj tiag nyob deb ntawm nws. Cov teeb meem ntawm kev nrhiav cov khoom tsim nyog xws li zaub mov, dej, thiab oxygen yuav tsum tau ua tib zoo xav. Cov kws sau ntawv tsim nyog tau txais kev mloog zoo rau qhov muaj peev xwm tshwm sim ntawm cov tuam txhab hauv nroog hauv qhov chaw, qhov twg lub zog muaj zog thiab cov peev txheej tsis txaus yuav ua rau muaj kev paub dhau los ntawm lub ntiaj teb yav dhau los.

Ntxiv mus, mining asteroids rau cov kev pab cuam yuav zoo li ib tug lucrative endeavor, tab sis cov profitability tseem tsis paub meej. Lub Weinersmiths tawm tsam qhov kev xav tias lub hli tuav ntau tus nqi, tsa qhov kev cia siab tsis txaus ntseeg ntawm cov neeg ua haujlwm tsis txaus siab nrog lub peev xwm los tsim cov khoom tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb.

Hauv lawv qhov kev txiav txim siab rau kev nqis tes ua, Weinersmiths tawm tswv yim rau ib kauj ruam los ntawm kauj ruam. Lawv ntseeg hauv kev ua kom peb lub peev xwm los tsim cov chaw sim hauv ntiaj teb, qhov chaw uas peb tuaj yeem daws cov teeb meem lom neeg, engineering, thiab kev sib tw logistical. Los ntawm kev kho peb cov thev naus laus zis thiab kev nkag siab, peb tuaj yeem txo cov kev pheej hmoo thiab ua rau txoj hauv kev rau kev vam meej yav tom ntej ntawm Mars.

Kev tsim lub nroog ntawm Mars yog lub hom phiaj tseem ceeb, ib qho uas xav tau kev tshawb fawb nruj, kev npaj ua tib zoo, thiab kev ntsuas qhov tseeb ntawm qhov tsis paub. Lub Nroog ntawm Mars ua haujlwm tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav ntawm cov teeb meem uas peb yuav tsum kov yeej ua ntej venturing mus rau qhov tob ntawm qhov chaw. Raws li tib neeg thawb cov ciam teb ntawm qhov ua tau, nws yog ib qho tseem ceeb uas peb ua li ntawd nrog lub luag haujlwm ntawm kev pom thiab pom.

FAQ

Q: Tib neeg puas tuaj yeem tsim tawm hauv qhov chaw?

A: Txawm hais tias peb tsis muaj cov lus teb tseem ceeb vim tias tsis muaj cov kev tshawb fawb txog kev ua me nyuam yaus tsawg, kev nkag siab txog qhov muaj feem cuam tshuam rau tib neeg kev yug me nyuam ua ntej pib ntawm qhov chaw colonization yog qhov tseem ceeb.

Q: Peb yuav ua li cas kov yeej cov teeb meem ntawm kev tsim kom muaj chaw nyob hauv Mars?

A: Txawm hais tias cov tswv yim xws li cov raj lava thiab regolith shielding muaj nyob, cov ncauj lus ntxaws ntxaws rau kev nyob mus ntev ntawm Mars lossis lub hli tsis muaj. Kev npaj txhij txhua thiab hais txog qhov tsis paub yog qhov tseem ceeb ua ntej pib ua lub luag haujlwm tseem ceeb.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm kev cai lij choj ntawm qhov chaw nyob?

A: Cov neeg nyiam nyob hauv thaj chaw yuav tsum lees paub tias cov kev cai lij choj uas twb muaj lawm siv rau kev ua ub no txawv teb chaws, thiab kev tsis saib xyuas lawv yuav muaj qhov tshwm sim uas tsis xav tau. Kev tawm tsam qhov sib npaug me me ntawm cov phiaj xwm ntiag tug thiab cov kev cai thoob ntiaj teb yog qhov tseem ceeb.

Q: Yuav ua li cas cov khoom tsim nyog yuav tsum tau muab rau hauv qhov chaw nyob?

A: Cov kev sib tw ntawm kev nrhiav zaub mov, dej, thiab oxygen nyob rau hauv ib puag ncig extraterrestrial yuav tsum tau ua tib zoo xav. Qhov tshwm sim ntawm cov tuam txhab hauv nroog thiab cov peev txheej tsis txaus ntawm cov peev txheej tseem ceeb yuav tsum muaj kev daws teeb meem tiag tiag thiab ruaj khov.

Q: Puas yog mining asteroids yog qhov khoom siv tau?

A: Qhov nyiaj tau los ntawm cov asteroids mining tseem tsis paub meej, thiab lub hli cov peev txheej muaj nqis tau sib cav. Kev tshawb nrhiav cov peev txheej no yuav tsum suav nrog kev ntsuas kev pheej hmoo dav dav thiab ua tib zoo xav txog qhov yuav tshwm sim.

Q: Dab tsi yog qhov kev pom zoo rau kev tsim lub nroog ntawm Mars?

A: Tus Weinersmiths tawm tswv yim rau ib kauj ruam los ntawm kauj ruam, pib nrog kev tsim cov chaw sim hauv ntiaj teb uas daws teeb meem lom neeg, engineering, thiab logistical cov nyom. Cov txheej txheem incremental no ua rau peb txoj hauv kev ua tiav hauv qhov kev sib hais haum hauv qhov chaw.