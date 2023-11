Kev tshuaj ntsuam tshiab nthuav tawm qhov tsis meej ntxiv them nyiaj ntawm cov khoom uas sib tsoo nrog lub hli

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb hnub qub Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Grey, thiab lawv pab neeg tau tso lub teeb tshiab ntawm cov khoom tsis meej uas tau sib tsoo nrog lub hli thaum Lub Peb Hlis 4, 2022. Contrary to the initial theories, the object is not a single debrised items. tawg raws li kev cuam tshuam. Hloov chaw, nws yuav muaj peev xwm nqa ib qho tsis tau qhia, ntxiv them nyiaj ntxiv.

Kev taug kev ntawm cov khoom no thawj zaug pib thaum Lub Peb Hlis 2015 thaum nws tau pom los ntawm Catalina Sky Survey. Thaum xub thawj xav tias yog ib qho ze-Lub Ntiaj Teb asteroid, kev soj ntsuam ntxiv qhia tias nws yog qhov chaw khib nyiab. Tom qab ntawd nws tau txiav txim siab tias cov khoom muaj lub hnub ci ya nyob rau lub Ob Hlis 2015, ua rau cov neeg astronomers xav tias nws tuaj yeem yog Falcon 9 foob pob hluav taws lub cev tau tsim los ntawm NASA rau Lub Ntiaj Teb Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Hauv Ntiaj Teb.

Txawm li cas los xij, raws li cov ntaub ntawv ntau ntxiv tau sau los ntawm lub ntiaj teb flybys, nws tau pom meej tias cov khoom siv txoj hauv kev thiab ncua sij hawm ua raws li Suav Chang'e 5-T1 lub hom phiaj rau lub hli thaum Lub Kaum Hli 2014. Hauv qhov xav tsis thoob, Suav Ministry of Foreign Affairs tsis kam lees. tias qhov khoom ntawd yog los ntawm lawv txoj haujlwm. Txawm li cas los xij, cov ntawv tsis ntev los no los ntawm Campbell thiab al lees paub tias cov khoom yog qhov tseeb Long March 3C foob pob hluav taws lub cev los ntawm Chang'e 5-T1 lub hom phiaj.

Kev sib tsoo ntawm lub hli ua rau muaj qhov txawv txav ob qhov crater, defying kev cia siab rau lub sijhawm siv foob pob hluav taws. Qhov no ua rau cov kws tshaj lij los txiav txim siab tias lub foob pob hluav taws yuav tsum muaj kev them nyiaj ntxiv. Mark Robinson, tus kws tshawb fawb tseem ceeb nrog Lunar Reconnaissance Orbiter Lub Koob Yees Duab, tau qhia txog qhov tshwj xeeb ntawm ob lub qhov tsua thiab muab piv rau ib qho kev cuam tshuam los ntawm lwm lub foob pob hluav taws.

Thaum Suav cov tub ceev xwm tsis lees paub qhov kev koom tes, US Department of Defense's Space Command tau lees paub tias foob pob hluav taws hauv nqe lus nug tsis tau deorbited raws li tau thov. Qhov tsis muaj pob tshab txog qhov chaw khib nyiab thiab nws cov nyiaj them poob haujlwm qhia txog qhov xav tau kev txhim kho kev taug qab los ntawm cov chaw khiav dej num thiab cov chaw muab kev tso tawm. Cov kev ntsuas zoo li no yuav tiv thaiv kev tsis meej pem thiab muaj peev xwm txaus ntshai txog cov khoom tsis pom nyob hauv qhov chaw. Kev nthuav tawm ntau dua ntawm tus lej thiab qhov xwm txheej ntawm cov khoom thauj ntawm lub nkoj tuaj yeem daws cov teeb meem no thiab ua kom muaj kev nyab xeeb dua qhov kev tshawb nrhiav thiab kev mus ncig yav tom ntej.

FAQ

Q: Dab tsi yog qhov khoom sib tsoo nrog lub hli?



A: Astronomers tau txiav txim siab tias cov khoom yog Lub Peb Hlis Ntuj 3C lub foob pob hluav taws los ntawm Suav Chang'e 5-T1 lub hom phiaj rau lub hli.

Q: Puas yog qhov khoom thauj khoom thauj khoom ntxiv?



A: Yog lawm, txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias cov khoom tau nqa ib qho kev them nyiaj ntxiv uas tsis tau qhia tawm, uas piav qhia txog qhov txawv ntawm qhov sib txawv ntawm ob qhov crater tsim los ntawm kev cuam tshuam.

Q: Vim li cas thiaj muaj kev tsis sib haum xeeb nyob ib puag ncig cov khoom tus kheej?



A: Tuam Tshoj Ministry of Foreign Affairs thawj zaug tsis kam lees tias cov khoom no yog los ntawm lawv lub luag haujlwm, ua rau muaj kev tsis paub meej thiab kev xav. Txawm li cas los xij, kev tshuaj xyuas tom qab thiab cov ntaub ntawv tau lees paub nws lub hauv paus chiv keeb.

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov xwm txheej no?



A: Qhov xwm txheej no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tsim cov txheej txheem taug qab zoo dua rau cov chaw haujlwm hauv chaw thiab tso cov tuam txhab kom tsis txhob muaj kev ntxhov siab thiab ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev tshawb nrhiav chaw. Nws kuj tseem qhia txog qhov xav tau kom muaj kev pom tseeb dua hauv kev nthuav tawm tus lej thiab qhov xwm txheej ntawm cov khoom thauj ntawm lub nkoj.