OSIRIS-REx: NASA Lub Hom Phiaj rau Asteroid Bennu

By

Nyob rau hauv keeb kwm feat, OSIRIS-REx spacecraft tau tawm thaum lub Cuaj Hlis 8, 2016, nrog rau lub hom phiaj ntawm kev ua NASA thawj lub hom phiaj los muab cov qauv los ntawm lub hnub qub nyob ze thiab coj nws rov qab los rau lub ntiaj teb. Lub asteroid tsom rau lub hom phiaj no yog lub npe hu ua Bennu, thiab OSIRIS-REx txoj kev taug kev tau ntxim nyiam rau cov zej zog kev tshawb fawb thiab cov neeg nyiam qhov chaw thoob ntiaj teb.

OSIRIS-REx yog ib lub ntsiab lus rau Keeb Kwm, Kev Txhais Lus Spectral, Kev Qhia Txog Kev Pabcuam, Kev Ruaj Ntseg, Regolith Explorer. Qhov no compact spacecraft yog nruab nrog sophisticated instruments los kawm lub nto ntawm Bennu thiab sau precious qauv ntawm regolith, cov khoom xoob uas npog asteroids.

Dab tsi ua rau lub luag haujlwm no tshwj xeeb yog qhov zoo siab heev yog lub peev xwm rau kev tshawb pom qhov tseeb. Asteroids zoo li Bennu yog suav tias yog cov seem ntawm lub hnub ci thaum ntxov thiab tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb thiab tsim peb lub hnub ci. Los ntawm kev kawm cov qauv ntawm Bennu, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tau txais kev nkag siab zoo dua ntawm cov organic tebchaw thiab dej tam sim no ntawm lub hnub qub, uas tuaj yeem ua rau pom kev muaj peev xwm ntawm lub neej extraterrestrial.

Txhawm rau sau cov qauv uas xav tau, OSIRIS-REx siv lub caj npab robotic hu ua Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM). Lub caj npab no yuav ua rau kev sib cuag nrog Bennu qhov chaw thiab tso tawm cov pa roj nitrogen tawg, ua rau cov khoom siv regolith tau nplawm thiab ntes rau hauv ib lub thawv qauv.

Thaum tus qauv ruaj ntseg, OSIRIS-REx yuav pib taug kev rov qab mus rau lub ntiaj teb. Lub dav hlau yuav tsum rov qab los rau lub Cuaj Hli 2023, xa cov khoom thauj khoom muaj nqis rau kev tshuaj xyuas thiab kev kawm ntxiv. Cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb yuav mob siab rau tos txog qhov tuaj txog ntawm tus qauv, vam tias nws tuav cov lus teb rau qee cov lus nug tseem ceeb tshaj plaws txog peb lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

- CNN: [qhov chaw npe]

- NASA: [qhov chaw npe]