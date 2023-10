NIST Txhim Kho Kev Txiav-ntug Superconducting Lub Koob Yees Duab nrog kev daws teeb meem tsis tau pom dua

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm National Institute of Standards and Technology (NIST) tau ua ib qho tseem ceeb nyob rau hauv kev yees duab thev naus laus zis los ntawm kev tsim lub koob yees duab superconducting nrog qhov xav tsis thoob 400,000 pixels. Cov cuab yeej zoo kawg no, uas khav theeb 400 npaug ntau dua pixels dua li lwm lub koob yees duab ntawm nws hom, muaj peev xwm hloov pauv kev tshawb fawb tshawb fawb thiab biomedical imaging.

Los ntawm kev siv thev naus laus zis thev naus laus zis, cov koob yees duab no tuaj yeem ntes cov teeb pom kev tsis pom kev tawm los ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej nyob deb lossis txheeb xyuas thaj chaw tshwj xeeb ntawm tib neeg lub hlwb. Nrog rau ntau dua pixel suav, cov kws tshawb fawb pom ntau yam ntawm cov ntawv thov tshiab hauv ntau yam kev tshawb fawb.

Lub koob yees duab tsim los ntawm NIST muaj ib daim phiaj ntawm ultrathin hluav taws xob xaim uas tau txias kom ze ze rau qhov kub thiab txias. Qhov ntsuas kub qis no tso cai rau qhov tsis tu ncua ntawm tam sim no yam tsis muaj kev tawm tsam kom txog thaum lub photon ntaus ib qho ntawm cov xov hlau. Ntawm qhov chaw meej, qhov superconductivity cuam tshuam, ua kom pom qhov xwm txheej photon. Los ntawm kev sib txuas cov chaw thiab kev siv ntawm ntau lub photons, cov duab ntxaws tau tsim.

Thaum ntxov iterations ntawm superconducting koob yees duab tau txwv rau ob peb txhiab pixels, ua rau lawv impractical rau ntau daim ntawv thov. Qhov teeb meem tseem ceeb hauv kev nce pixel suav yog qhov kev sib tw ntawm kev sib txuas txhua pixel rau lub koob yees duab cov kab nyeem ntawv, vim tias cov khoom siv hluav taws xob superconducting yuav tsum muaj qhov kub thiab txias.

Txhawm rau kov yeej qhov teeb meem no, pab pawg tshawb fawb NIST, nrog rau lawv cov neeg koom tes los ntawm NASA's Jet Propulsion Laboratory thiab University of Colorado Boulder, tau tsim cov kev daws teeb meem ntse. Lawv sib xyaw cov teeb liab los ntawm ntau lub pixels mus rau ob peb chav-kub nyeem ntawv xov hlau. Los ntawm kev ua haujlwm cov sensors ntawm qhov tam sim no qis dua lawv qhov siab tshaj plaws, lub superconductivity cuam tshuam thaum photon ntaus ib pixel. Qhov tshwm sim hluav taws xob teeb liab tau pom tam sim, tso cai rau kev ntes cov duab nrawm.

Lub koob yees duab tshiab tsim siv kev sib tshuam ntawm kev sib txuas ntawm cov nanowires superconducting, zoo li kev ua si tic-tac-toe. Txhua pixel sawv cev rau thaj tsam sib txawv ntawm kev sib tshuam ntawm ntsug thiab kab rov tav nanowires. Los ntawm kev ntsuas cov cim los ntawm tag nrho kab lossis kab ntawm pixels ib txhij, cov kws tshawb fawb tau txo cov xov tooj ntawm cov xov hlau uas tsim nyog.

Qhov kev ua txhaum no tau ua rau pab pawg kom nce pixel suav los ntawm 20,000 mus rau qhov xav tsis thoob 400,000 hauv ib lub lis piam. Kev ntsuas cov thev naus laus zis rau cov koob yees duab nrog kaum lossis ntau pua lab pixels zoo li ua tau.

Nyob rau hauv lub xyoo tom ntej, cov kws tshawb fawb yuav tsom mus rau kev txhim kho lub koob yees duab rhiab heev kom ntes ze li txhua qhov photon tuaj. Qhov kev nce qib no yuav ua rau lub koob yees duab ua tau zoo hauv cov haujlwm uas tsis tshua muaj teeb pom kev zoo, xws li kev yees duab faint galaxies lossis cov ntiaj chaw nyob deb, pab txhawb rau photon-based quantum suav, thiab pab tshawb fawb biomedical los ntawm leveraging ze-infrared lub teeb kom pom tib neeg cov ntaub so ntswg.

Ua tsaug rau pab pawg NIST txoj haujlwm tseem ceeb, lub neej yav tom ntej ntawm cov koob yees duab siab tshaj plaws ntawm lub koob yees duab zoo li muaj txiaj ntsig tshwj xeeb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Lub koob yees duab superconducting yog dab tsi?

Lub koob yees duab superconducting yog ib qho cuab yeej zoo tshaj plaws uas siv cov thev naus laus zis thev naus laus zis txhawm rau txheeb xyuas lub teeb pom kev tsis pom kev. Nws ua hauj lwm los ntawm txias ultrathin hluav taws xob nyob ntawm tej mus rau zero kiag li, tso cai rau ib tug uninterrupted ntws ntawm tam sim no kom txog rau thaum ib tug photon ntaus ib tug ntawm cov xov hlau, cuam tshuam lub superconductivity thiab ua kom pom photon.

Dab tsi yog qhov zoo ntawm ntau dua pixel suav hauv lub koob yees duab superconducting?

Kev nce pixel suav hauv lub koob yees duab superconducting muaj ntau qhov zoo. Nws tso cai rau kev daws teeb meem ntau dua, ua kom yooj yim rau kev ntes cov duab kom ntxaws thiab meej. Tsis tas li ntawd, cov pixel suav ntau dua nthuav dav lub koob yees duab lub peev xwm rau kev tshawb fawb tshawb fawb, xws li tshuaj xyuas cov khoom saum ntuj ceeb tsheej nyob deb lossis kawm qee thaj tsam ntawm tib neeg lub hlwb.

Pab pawg tshawb fawb NIST tau kov yeej qhov kev sib tw ntawm kev txuas txhua pixel rau lub koob yees duab kab nyeem ntawv li cas?

Cov kws tshawb fawb ntawm NIST tau tsim ib txoj hauv kev tshiab los daws qhov kev sib tw ntawm kev sib txuas txhua pixel rau kab nyeem ntawv. Lawv sib xyaw cov teeb liab los ntawm ntau lub pixels mus rau ob peb chav-kub nyeem ntawv xov hlau, txo cov naj npawb ntawm cov kev sib txuas uas yuav tsum tau ua. Los ntawm kev khiav hauj lwm cov sensors me ntsis hauv qab lawv qhov siab tshaj plaws tam sim no, qhov cuam tshuam los ntawm photon tawm tsam pixel tuaj yeem kuaj pom, ua kom pom cov duab zoo.

Dab tsi yog cov kev siv ntawm lub koob yees duab superconducting?

Lub koob yees duab kev daws teeb meem siab tshaj plaws tsim los ntawm NIST muaj ntau daim ntawv thov. Nws tuaj yeem siv los ntes cov duab ntawm dim galaxies lossis cov ntiaj chaw sab nraum lub hnub ci hauv lub teeb qis. Tsis tas li ntawd, nws muaj peev xwm los pab txhawb rau photon-based quantum xam thiab pab hauv kev tshawb fawb biomedical los ntawm kev pom tib neeg cov ntaub so ntswg siv ze-infrared teeb.