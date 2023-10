Astronomers tshawb pom cov xov tooj cua ceev tshaj plaws nyob deb, teeb pom kev ntawm lub ntiaj teb qhov ploj lawm

By

Ib pab neeg ntawm astronomers tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab - lawv tau lees tias tau kuaj pom lub xov tooj cua ceev tshaj plaws nyob deb tshaj puas tau pom. Qhov tawg, uas tau pom thawj zaug thaum Lub Rau Hli 2022 los ntawm Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) lub tsom iav raj, ntseeg tau tias muaj keeb kwm los ntawm ib pab pawg sib koom ua ke. Lub zog tso tawm thaum lub sij hawm cosmic tshwm sim yog kwv yees li 30 xyoo ntawm lub hnub tag nrho emission, condensed rau hauv ib feem ntawm ib millisecond.

Los ntawm kev siv array ntawm cov tais diav txuas nrog lub xov tooj cua telescope, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nqaim qhov chaw ntawm lub xov tooj cua tawg. Tom qab ntawd lawv tau siv European Southern Observatory's Very Large Telescope los tshawb nrhiav lub galaxy uas qhov tawg tau tshwm sim. Qhov kev tshawb pom no yog thawj zaug uas qhov tawg ntawm hom no tau pom tias muaj hnub nyoog laus dua thiab nyob deb dua li yav dhau los pom tau ceev xov tooj cua tawg.

Cov xov tooj cua nrawm nrawm, uas yog lub neej luv luv ntawm cov xov tooj cua emissions, tau ua rau cov kws tshawb fawb xav paub ntau xyoo. Txawm hais tias muaj kwv yees li 50 tus tau taw qhia txog tam sim no, cov kws tshawb fawb ntseeg tias muaj ntau txhiab tus neeg tos kom kuaj pom. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia tias qhov tawg no tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev ntsuas qhov loj ntawm lub ntiaj teb.

Cov txheej txheem tam sim no siv los kwv yees qhov loj ntawm lub ntiaj teb tau tsim cov txiaj ntsig tsis sib haum xeeb uas tawm tsam tus qauv qauv ntawm cosmology. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tom qab qhov kev tshawb pom no tau hais tias kev kawm xov tooj cua nrawm nrawm tuaj yeem pab sau cov khoom ploj ntawm cov duab dhos ua si. Tshwj xeeb, los ntawm kev soj ntsuam cov kev tawg no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ntsuas qhov "tsis ploj" qhov teeb meem ntawm galaxies thiab tau txais kev nkag siab zoo dua ntawm lub ntiaj teb cov huab hwm coj.

Raws li tus xibfwb Ryan Shannon, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, ntau dua li ib nrab ntawm qhov xav tau ib txwm muaj teeb meem hauv ntiaj teb ploj lawm. Qhov teeb meem no ntseeg tau tias nyob rau hauv qhov chaw nruab nrab ntawm galaxies, tab sis nws qhov diffuse thiab kub kub ua rau nws nyuaj rau kev tshawb pom siv cov tswv yim zoo sib xws. Pab pawg cov kev tshawb pom tau ua raws li kev ua haujlwm ntawm tus kws tshawb fawb Australian astronomer Jean-Pierre Macquart, uas tau pom nyob rau xyoo 2020 tias cov xov tooj cua ceev tshaj plaws nyob deb tshaj tawm qhia cov pa roj sib txawv ntawm cov galaxies.

Qhov kev tshawb pom tshiab no tau lees paub qhov nthuav dav ntawm xov tooj cua nrawm nrawm hauv lub cosmos thiab qhia txog lawv qhov tseem ceeb rau kev kawm txog cov qauv ntawm lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, pab pawg lees paub tias tam sim no lub koob yees duab telescopes tuaj yeem ncav cuag lawv cov kev txwv hauv kev tshawb pom qhov tawg ntau dua. Yav tom ntej, cov cuab yeej muaj zog dua yuav xav tau los nthuav tawm qhov tsis meej ntawm cov xwm txheej cosmic.

