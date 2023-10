Cov kws tshawb fawb Astronomers tshawb pom qhov tsis meej ntawm xov tooj cua nthwv dej ntawm 8 billion xyoo dhau los

By

Ib tsab ntawv ceeb toom tsis ntev los no los ntawm CNN.com qhia tias cov kws tshawb fawb astronomers tau ua qhov kev tshawb pom zoo heev - kev tshawb pom ntawm cov xov tooj cua tsis zoo uas tau ua rau 8 billion xyoo dhau los mus txog lub ntiaj teb. Cov xov tooj cua ceev ceev no (FRBs) tsis yog tsuas yog nyob deb heev, tab sis kuj muaj zog heev.

FRBs yog khaus tawg ntawm xov tooj cua nthwv dej uas kav ntev li milliseconds. Lawv lub hauv paus chiv keeb tseem tsis paub ntau, tab sis lawv ntseeg tau tias yog extragalactic transient flashes ntawm xov tooj cua nthwv dej. Qee qhov FRBs tau pom tias muaj lub sijhawm sib txawv, nrog rau qee qhov qhia tias qhov tawg ntawm qhov ntev mere microseconds thaum lwm tus tuaj yeem ua rau ob peb feeb.

Cov FRB tsis ntev los no tau pom, hu ua FRB 20220610A, tau nyob hauv ib cheeb tsam rau ib qho kev sib koom ua ke galaxy system nrog tus nqi redshift ntawm 1.016 ± 0.002. Lub hauv paus ntawm cov FRBs no tau ntev los ua ib lub ntsiab lus ntawm kev xav thiab kev xav, nrog qee qhov qhia tias lawv tuaj yeem yog qhov tshwm sim ntawm pulsars sib tsoo nrog asteroids hauv cov hnub qub nyob deb.

Astronomers tau tso siab rau hauv xov tooj cua telescopes xws li ASKAP array nyob rau hauv Western Australia mus taug qab thiab kawm cov elusive cosmic tawg. ASKAP array tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav lub Rau Hli 2022 FRB, pab cov kws tshawb fawb txiav txim siab txog nws keeb kwm. Kev soj ntsuam tom qab siv European Southern Observatory's Very Large Telescope tau qhia tias lub hauv paus galaxy ntawm FRB yog laus dua thiab nyob deb dua li lwm qhov chaw FRB tau pom yav dhau los, yuav yog ib feem ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies.

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Tokyo tau nthuav tawm qhov sib piv ntawm FRBs thiab cov xwm txheej ntuj xws li av qeeg thiab hnub ci flares. Thaum FRBs qhia qhov sib txawv tseem ceeb ntawm hnub ci hluav taws xob, lawv qhia qhov zoo sib xws nrog av qeeg. Qhov kev tshawb pom no txhawb txoj kev xav tias FRBs yog tshwm sim los ntawm "starquakes" tshwm sim nyob rau saum npoo ntawm neutron hnub qub. Kev nkag siab txog tus cwj pwm ntawm cov teeb meem loj thiab yam ntawm nuclear physics tuaj yeem pab tau zoo los ntawm kev kawm ntxiv ntawm FRBs.

Qhov laj thawj ntawm FRBs tseem yog qhov tsis paub, txawm hais tias nws tau kwv yees tias qee qhov kev tawg no tuaj yeem muaj keeb kwm txawv teb chaws. Txawm li cas los xij, txoj kev xav thoob ntiaj teb qhia tias tsawg kawg qee qhov FRBs raug tso tawm los ntawm cov hlau nplaum, uas yog cov hnub qub neutron nrog cov hlau nplaum muaj zog heev.

Interestingly, qhov kev tshawb pom ntawm 8 billion-xyoo-laus FRB tuaj yeem pab daws qhov tsis paub meej ntawm lub ntiaj teb cov teeb meem uas ploj lawm. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias ib nrab ntawm cov teeb meem uas yuav tsum muaj nyob hauv lub ntiaj teb niaj hnub no tau ploj lawm. Qhov "tsis muaj teeb meem" no yog tsim los ntawm baryons, qhov teeb meem zoo tib yam ua los ntawm protons thiab neutrons. Raws li FRBs taug kev hla qhov deb heev, lawv cov hluav taws xob tawg tau tawg los ntawm qhov tsis muaj teeb meem no. Los ntawm kev ntsuas qhov kev ncua deb mus rau ob peb FRBs, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txiav txim siab qhov ceev ntawm lub ntiaj teb thiab muaj peev xwm nrhiav tau nws qhov teeb meem baryonic uas ploj lawm.

