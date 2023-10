Pawg thib peb ntawm astronauts: Pioneers ntawm Chaw Tshawb Fawb

By

Thaum Lub Kaum Hli 1963, NASA tshaj tawm kev xaiv ntawm nws pab pawg thib peb ntawm astronauts. Cov 14 tus neeg no tau raug xaiv los ntawm lub pas dej ntawm 720 tus tub rog thiab cov neeg thov pej xeem, ua rau nws yog pab pawg neeg muaj kev txawj ntse tshaj plaws nyob rau lub sijhawm ntawd. Lawv lub luag haujlwm yog ya ob lub rooj zaum Gemini spacecraft, uas tau tsim los sim cov tswv yim rau Apollo Moon tsaws txoj haujlwm.

Tragically, plaub tus tswv cuab ntawm pab pawg no tau dhau mus ua ntej ua lawv thawj lub dav hlau. Txawm li cas los xij, 10 tus neeg caij dav hlau ntxiv tau ya mus rau tag nrho 18 txoj haujlwm hauv Gemini thiab Apollo. Xya ntawm lawv tau taug kev mus rau lub hli, nrog plaub tus txawm tau txais txoj hauv kev taug kev ntawm nws qhov chaw. Ib tus kws sau hnub qub kuj tau ya mus rau lub hom phiaj ntev ntev ntawm Skylab.

Cov txheej txheem xaiv rau pawg thib peb ntawm cov astronauts yog nruj heev. Cov neeg sib tw yuav tsum yog neeg xam xaj Asmeskas uas muaj kev kawm tiav hauv engineering lossis kev tshawb fawb lub cev, muaj kev sim tsav los yog 1,000 teev ntawm lub dav hlau ya, muaj hnub nyoog 34 xyoos lossis qis dua, thiab tsis siab tshaj li rau taw. Los ntawm 720 daim ntawv thov tau txais, pawg thawj coj xaiv xaiv 136 tus neeg sib tw rau kev tshuaj ntsuam ntxiv, nws thiaj li nqaim nws mus rau saum 14.

Thaum raug xaiv, cov neeg ua haujlwm tshiab astronauts tau txais kev cob qhia ntau thiab paub txog ntau yam ntawm qhov kev pab cuam qhov chaw. Lawv tau txais cov haujlwm ua haujlwm kom tau txais kev txawj ntse hauv cov haujlwm tshwj xeeb, xws li kev tsim lub dav hlau thiab tswj cov tshuab. Lawv cov haujlwm kawm suav nrog kev kawm xws li astronomy, aerodynamics, chaw tshuaj, thiab geology. Lawv txawm tau kawm txog kev ciaj sia nyob hauv ntau qhov chaw, suav nrog hav zoov, suab puam, thiab dej.

14 tus neeg caij nkoj los ntawm ntau haiv neeg, nrog rau xya ntawm US Air Force, plaub los ntawm US Navy, ib tug los ntawm US Marine Corps, thiab ob tug pej xeem nrog kev ua tub rog. Txhua tus neeg caij nkoj muaj lawv tus kheej qhov kev koom tes tshwj xeeb rau txoj haujlwm, xws li Edwin E. "Buzz" Aldrin, uas tau los ua tus thib ob taug kev ntawm lub hli thaum lub sijhawm Apollo 11 lub hom phiaj.

Pab pawg neeg thib peb ntawm astronauts ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nce qib kev tshawb nrhiav chaw. Lawv tau ua txoj hauv kev rau txoj haujlwm yav tom ntej thiab nthuav peb txoj kev paub txog lub cosmos.

Qhov chaw: NASA