Tshiab Asteroid mus rau lub ntiaj teb niaj hnub no

NASA tau tshaj tawm tias tam sim no lub asteroid tab tom ua rau nws txoj kev mus rau lub ntiaj teb thiab xav tias yuav dhau los ntawm lub ntiaj teb niaj hnub no. Lub asteroid, lub npe hu ua Asteroid 2023 UZ3, tau txais kev saib xyuas ntawm astronomers raws li nws tau los ze zog rau peb lub ntiaj teb lub orbit. Tsis zoo li yav dhau los asteroids, qhov no tsis tau raug cais raws li 'Tej Yam Tseem Ceeb Muaj Teeb Meem', tab sis nws qhov loj me yog qhov zoo ib yam li Chelyabinsk asteroid uas ua rau muaj kev puas tsuaj loj hauv Russia rov qab rau xyoo 2013.

Cov kws tshawb fawb Astronomers tau kuaj pom lub hnub qub uas yuav los txog siv NASA cov cuab yeej saib xyuas qib siab, suav nrog cov xov tooj cua xws li NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, thiab Catalina Sky Survey. Cov cuab yeej no yog ib qho tseem ceeb rau kev taug qab thiab saib xyuas Ze-Earth Objects (NEOs), uas suav nrog asteroids thiab comets.

Qhov loj ntawm Asteroid 2023 UZ3 yog qhov zoo tshaj plaws, ntsuas kwv yees li 59 ko taw hauv qhov dav. Muab tso rau hauv qhov kev xav, nws yog qhov loj npaum li lub tsev nruab nrab. Txawm li cas los xij, txawm tias nws loj npaum li cas, nws tsis muaj kev phom sij rau lub ntiaj teb tam sim ntawd. Lub asteroid yuav dhau los ntawm qhov deb ntawm ib ncig ntawm 1 lab kilometers, uas tej zaum yuav zoo li nyob ze tab sis tseem yog ib qho kev nyab xeeb.

Cov kws tshawb fawb tseem tau txheeb xyuas tias Asteroid 2023 UZ3 belongs rau Apollo pawg ntawm Near-Earth Asteroids (NEAs). Apollo asteroids muaj ib nrab ntawm cov axes loj dua li ntawm lub ntiaj teb lub orbit. Lawv muaj npe tom qab 1862 Apollo asteroid, uas tau pom nyob rau xyoo 1930.

Qhov tshwj xeeb asteroid qhov ze ze rau lub ntiaj teb yog ib qho xwm txheej tseem ceeb, vim nws yog thawj zaug uas nws tau pom los ze peb lub ntiaj teb. Txawm hais tias tsis muaj txoj hauv kev nyob ze ntxiv rau yav tom ntej, cov kws tshawb fawb hnub qub tseem yuav soj ntsuam nws txoj hauv kev thiab sau cov ntaub ntawv los nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej no.

Cov Lus Nug

1. Puas yog Asteroid 2023 UZ3 muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb?

Tsis yog, lub asteroid tsis tau muab cais ua 'Potentially Hazardous Object' thiab tsis muaj kev phom sij tam sim ntawd.

2. Asteroid 2023 UZ3 loj npaum li cas?

Lub asteroid ntsuas kwv yees li 59 ko taw hauv qhov dav, ua rau nws loj npaum li lub tsev nruab nrab.

3. Dab tsi yog pawg Apollo ntawm Ze-Earth Asteroids?

Apollo asteroids yog ib pab pawg ntawm NEAs uas muaj cov axes ib nrab loj dua lub ntiaj teb lub orbit. Lawv muaj npe tom qab 1862 Apollo asteroid, pom nyob rau hauv 1930s.

4. Puas yog lub hnub qub no tau pom los ze rau lub ntiaj teb thawj zaug?

Yog lawm, raws li NASA's CNEOS, qhov no yuav yog thawj zaug Asteroid 2023 UZ3 tau pom nyob ze lub ntiaj teb.