NASA's James Webb Space Telescope nthuav tawm zais zais ntawm Galactic Center

NASA's James Webb Space Telescope tau muab qhov pom tsis tau pom dua rau hauv plawv ntawm peb lub galaxy, nthuav tawm cov ntsiab lus mesmerizing ntawm lub hnub qub tsim thaj tsam hu ua Sagittarius C (Sgr C). Cov duab txaus ntshai no nthuav tawm cov ntawv sau los ntawm protostars nyiag lub teeb pom kev nyob nruab nrab ntawm 500,000 lub hnub qub nyob ze li 300 lub teeb xyoo deb ntawm Sagittarius A, Milky Way lub hauv paus supermassive black qhov.

Tsis zoo li txhua qhov kev soj ntsuam yav dhau los, cov ntaub ntawv infrared ntes los ntawm Webb telescope muaj qhov tsis txaus ntseeg ntawm kev daws teeb meem thiab rhiab heev, ua rau cov kws tshawb fawb los nthuav tawm ntau yam nta thawj zaug. Samuel Crowe, tus kws tshawb fawb tseem ceeb ntawm pab pawg soj ntsuam thiab cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab hauv University of Virginia, tau qhia kev zoo siab txog lub peev xwm tshiab los kawm txog kev tsim lub hnub qub hauv ib puag ncig no. Webb qhov kev tshwm sim muab lub sijhawm tsis sib xws los sim cov kev xav tam sim no ntawm kev tsim lub hnub qub nyob rau hauv qhov xwm txheej huab cua ntawm lub chaw galactic, raws li tus xibfwb Jonathan Tan, ib tus ntawm Crowe tus kws pab tswv yim.

Ib qho kev tshawb pom tseem ceeb hauv Sagittarius C yog lub protostar loj heev, tshaj 30 npaug ntawm peb lub hnub. Interestingly, qhov ceev ntawm huab nyob ib puag ncig cov protostars tsim lub illusion ntawm ib tug tsawg populated cheeb tsam, txawm yog ib tug ntawm cov densely packed aav nyob rau hauv lub galaxy. Daim duab no kuj qhia me me infrared-dub huab cua, zoo li lub hnub qub-filled voids, qhov twg cov hnub qub tshiab nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm tsim.

Webb's Near-Infrared Lub Koob Yees Duab (NIRCam) ntsuas tau ntes cov ionized hydrogen emissions uas nyob ib puag ncig lub hauv qab ntawm cov huab tsaus nti, piav qhia nyob rau hauv vivid cyan hues. Lub cheeb tsam hydrogen no nthuav dav dua li qhov xav tau, ua rau muaj lus nug zoo txog cov peev txheej ntawm nws lub zog photons. Tsis tas li ntawd, cov kws tshaj lij tab tom tshawb xyuas cov txheej txheem chaotic zoo li hauv cov ionized hydrogen, uas tawg mus rau ntau qhov kev qhia.

Rubén Fedriani, tus kws tshawb fawb los ntawm Instituto Astrofísica de Andalucía hauv Spain, piav qhia lub chaw galactic yog qhov chaw muaj neeg coob coob thiab muaj kev kub ntxhov, qhov chaw huab cua huab cua tsim cov hnub qub thiab cuam tshuam cov pa ib puag ncig los ntawm lawv cov cua ntws tawm, dav hlau, thiab hluav taws xob.

Raws li James Webb Space Telescope txuas ntxiv nthuav qhia qhov tsis meej ntawm peb lub ntiaj teb, qhov kev nkag siab tshiab ntawm lub chaw galactic muaj txiaj ntsig zoo rau kev nkag siab zoo ntawm kev tsim lub hnub qub thiab thaj chaw cosmic. Nyob 25,000 lub teeb-xyoos deb ntawm lub ntiaj teb, lub galactic chaw muab astronomers nrog lub peev xwm los kawm ib tug neeg cov hnub qub nyob rau hauv unprecedented nthuav dav, tso lub teeb ntawm ntau yam txheej txheem ntawm lub hnub qub tsim nyob rau hauv txawv cheeb tsam ntawm lub galaxy.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. James Webb Space Telescope nrhiav tau dab tsi hauv qhov chaw galactic?

James Webb Space Telescope tau ntes cov duab ntawm lub hnub qub tsim thaj tsam hu ua Sagittarius C (Sgr C) hauv plawv ntawm peb lub galaxy. Cov duab no tau nthuav tawm ib phau ntawm protostars, me me infrared-dub huab, thiab dav ionized hydrogen emissions. Cov kev tshawb pom no muab kev nkag siab tshiab rau hauv lub hnub qub tsim thiab ib puag ncig cosmic.

2. Sagittarius C los ntawm Sagittarius A nyob deb npaum li cas?

Sagittarius C yog kwv yees li 300 lub teeb-xyoos deb ntawm Sagittarius A, Milky Way lub hauv paus supermassive black qhov.

3. Yam cuab yeej twg ntawm James Webb Space Telescope ntes tau cov ntaub ntawv infrared?

Lub Koob Yees Duab Ze-Infrared (NIRCam) ntsuas ntawm James Webb Space Telescope tau ntes cov ncauj lus kom ntxaws infrared ntawm Sagittarius C.

4. Qhov ceev ntawm huab cua hauv Sagittarius C cuam tshuam li cas rau kev xaav ntawm nws cov pejxeem?

Txawm hais tias nws qhov ntom ntom, huab cua npog cov protostars hauv Sagittarius C cuam tshuam lub teeb los ntawm cov hnub qub nyob tom qab nws, tsim qhov kev xav ntawm thaj chaw muaj neeg tsawg. Hauv kev muaj tiag, Sagittarius C yog ib qho ntawm cov cheeb tsam uas muaj neeg coob nyob hauv lub galaxy.