Tsib Asteroids hla lub ntiaj teb nyob ze: Ceev, Loj, thiab ntau dua

By

NASA tsis ntev los no tau tshaj tawm tias tsib lub asteroids yuav ua rau lawv txoj hauv kev ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb thiab yuav hla lub ntiaj teb sai sai. Qhov ceev, qhov loj me, nyob deb, thiab lwm yam ntsiab lus ntawm cov asteroids yog qhov txaus nyiam heev.

Ib qho ntawm cov asteroids, lub npe hu ua Asteroid 2023 TK15, xav tias yuav dhau lub ntiaj teb hnub no, Lub Kaum Hli 20. Qhov ua rau nws tseem ceeb tshaj yog tias thaum nws mus kom ze, nws yuav los ze rau peb lub ntiaj teb dua li lub hli nws tus kheej. Qhov kev ncua deb ntawm Asteroid 2023 TK15 thiab Lub Ntiaj Teb yuav tsuas yog 380,000 mais. Qhov chaw pob zeb no taug kev ntawm qhov nrawm nrawm ntawm yuav luag 79,022 mais ib teev thiab muaj qhov dav txog 75 ko taw.

Lwm lub hnub qub nyob hauv daim ntawv teev npe yog Asteroid 2020 UR, uas yog qhov me me nrog qhov dav ntawm 29 ko taw xwb. Nws tseem tau teem sijhawm kom dhau lub ntiaj teb thaum Lub Kaum Hli 20, thiab nws lub voj voog yuav coj nws ze li 2.2 lab mais mus rau peb lub ntiaj teb saum npoo. NASA tau hais tias lub hnub qub no tau txav mus los ntawm qhov nrawm ntawm kwv yees li 46,490 mais ib teev.

Thaum cov kev ze ze no tuaj yeem ua suab ceeb, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias tsis muaj ib qho ntawm cov asteroids ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb. Lawv tsuas yuav dhau los ntawm thiab txuas ntxiv lawv txoj kev mus los ntawm qhov chaw. Txoj kev kawm thiab kev soj ntsuam ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej no muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm peb lub hnub ci thiab nws cov dynamics.

Kev tshwm sim los ntawm NASA txog tsib lub hnub qub no qhia txog kev siv zog txuas ntxiv mus taug qab thiab saib xyuas cov khoom nyob ze-Lub Ntiaj Teb. Los ntawm kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab kev soj ntsuam, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cosmos thiab muaj peev xwm tsim cov tswv yim los tiv thaiv peb lub ntiaj teb los ntawm kev hem thawj yav tom ntej.

Qhov chaw: NASA