Ancient Superdeep Diamonds Tso Lub Teeb ntawm Supercontinent Tsim

By

Ib pab neeg thoob ntiaj teb ntawm cov kws tshaj lij tau txheeb xyuas cov pob zeb loj tshaj qub qub los ntawm cov mines hauv Brazil thiab Western Africa, tso lub teeb tshiab ntawm kev tsim, ruaj khov, thiab kev txav ntawm supercontinents. Cov pob zeb diamond no, tsim los ntawm 650 thiab 450 lab xyoo dhau los hauv qab lub supercontinent Gondwana, muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv ntawm cov teb chaws thaum lub sijhawm pib ntawm lub neej nyuaj hauv ntiaj teb.

Pob zeb diamonds, uas tsim ntau lab mus rau billions xyoo dhau los, tuaj yeem muab cov ntaub ntawv hais txog lub ntiaj teb lub mantle. Lawv yog ib qho ntawm ob peb cov zaub mov uas tuaj yeem muaj sia nyob thiab sau cov voj voog qub ntawm kev tsim thiab kev puas tsuaj ntawm supercontinents. Kev tsom xam ntawm cov pob zeb diamond superdeep tau qhia yav dhau los tsis paub txog cov txheej txheem geological thiab lawv lub luag haujlwm hauv kev loj hlob ntawm supercontinents zoo li Gondwana.

Pab pawg kws tshaj lij, coj los ntawm Dr. Suzette Timmerman ntawm University of Bern hauv Switzerland, hnub tim cov pob zeb diamond uas tsim tob hauv qab Gondwana. Lawv nrhiav pom tias cov pob zeb diamond tsim thaum lub supercontinent npog South Pole ntawm 650 thiab 450 lab xyoo dhau los. Tus tswv tsev pob zeb rau cov pob zeb diamond tau ua kom muaj zog thaum lub sij hawm tsim pob zeb diamond, thauj cov khoom siv mantle thiab cov pob zeb diamond, ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev loj hlob ntawm lub teb chaws hauv qab no.

Nyob ib ncig ntawm 120 lab xyoo dhau los, Gondwana pib sib cais, ua rau muaj kev tsim cov dej hiav txwv niaj hnub no zoo li Atlantic. Cov pob zeb diamond, nqa cov cuab yeej cuab tam ntawm lub pob zeb, tau coj los rau hauv lub ntiaj teb saum npoo thaum muaj hluav taws kub tawg txog li 90 lab xyoo dhau los. Cov kev tawg no tau tshwm sim nyob rau sab av loj ntawm Brazil thiab Western Africa, uas yog ib feem ntawm Gondwana.

Txoj kev tshawb fawb ntawm cov pob zeb diamond superdeep no tau muab kev nkag siab txog kev tsim thiab ruaj khov ntawm cov teb chaws, thaum kawg ua rau muaj kev hloov pauv thaum ntxov ntawm lub neej hauv ntiaj teb. Cov keeb kwm nyuaj ntawm cov pob zeb diamond no qhia tau hais tias lawv tau taug kev vertically thiab horizontally nyob rau hauv lub ntiaj teb, taug qab kev tsim thiab evolution ntawm lub supercontinent. Qhov kev tshawb fawb no qhia txog lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm pob zeb diamond hauv kev nkag siab txog kev loj hlob thiab kev txav ntawm cov teb chaws.

Kev sim thiab kev tshuaj xyuas ntawm cov pob zeb diamond suav nrog yog txuas ntxiv ntawm University of Witwatersrand hauv South Africa, qhov chaw tshiab isotope lab thiab cov txheej txheem tau tsim. Txoj kev tshawb fawb no tsom mus txhim kho peb txoj kev nkag siab txog yuav ua li cas cov teb chaws hloov zuj zus thiab txav mus los, nrog rau lawv qhov tseem ceeb rau kev txhim kho thiab kev ruaj khov ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Qhov chaw:

- "Superdeep pob zeb diamond nthuav tawm cov ntaub ntawv hais txog lub voj voog ntawm lub ntiaj teb, subduction zones" - Phys.org

- "Sublithospheric pob zeb diamond hnub nyoog thiab lub voj voog supercontinent" - Xwm