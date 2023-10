Txoj Kev Tshawb Nrhiav Neanderthal Genes hauv Tib Neeg Niaj Hnub No

By

Kev tshawb nrhiav caj ces tsis ntev los no ua los ntawm University of Geneva tau muab pov thawj ntxiv ntawm kev sib txuas ntawm tib neeg niaj hnub thiab Neanderthals. Cov kev tshawb fawb, uas txheeb xyuas DNA ntawm qee cov tib neeg niaj hnub no, qhia txog qhov muaj Neanderthal-ntxuav DNA ntu hauv lawv cov genomes.

Nyob ib ncig ntawm 40,000 xyoo dhau los, Homo sapiens los ntawm Africa tau mus rau sab hnub poob ntawm Eurasia, qhov chaw uas Neanderthals twb nyob rau ntau txhiab xyoo. Nws yog thaum lub sij hawm no ntawm kev sib cuag uas interbreeding ntawm ob hom yog ntseeg tau tshwm sim.

Los ntawm kev kawm txog kev faib ntawm Neanderthal noob hauv tib neeg niaj hnub no, cov kws tshawb fawb tsom kom nkag siab zoo dua ntawm keeb kwm sib koom ntawm ob hom no. Qhov kev tshawb fawb tshiab no ua rau pom qhov tshwm sim ntawm cov keeb kwm caj ces sab laug los ntawm Neanderthals hauv tib neeg DNA niaj hnub.

Txoj kev tshawb no pab txhawb rau kev tshawb nrhiav tsis tu ncua ntawm tib neeg evolution, qhia tias kev sib cuam tshuam thaum ub ntawm hominin hom sib txawv tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim kho caj ces ntawm tib neeg niaj hnub no. Tsis tas li ntawd, nws hais txog qhov nyuaj ntawm tib neeg evolution, qhia tias peb zaj dab neeg yog intricately intertwined nrog peb cov txheeb ze evolutionary.

Cov kev tshawb pom no tseem ceeb vim tias lawv qhia txog kev sib raug zoo ntawm Homo sapiens thiab Neanderthals ntev ntev, ua kom pom tias kev sib pauv lom ntawm ob hom no muaj ntau dua li yav tas los ntseeg. Nws muab pov thawj ntxiv rau qhov muaj cov noob Neanderthal hauv cov tib neeg niaj hnub no sab nraum Africa.

Txoj kev tshawb no pab peb sib sau ua ke cov lus sib dhos sib txawv ntawm tib neeg kev hloov pauv, muab kev nkag siab zoo rau peb cov poj koob yawm txwv yav dhau los. Los ntawm kev taug qab cov caj ces hneev taw tseg los ntawm peb cov txheeb ze thaum ub, peb tau txais kev txaus siab ntxiv rau cov nplua nuj tapestry ntawm peb hom keeb kwm.

Qhov chaw:

- University of Geneva: Kev tshawb fawb coj los ntawm University of Geneva qhia txog kev faib cov noob Neanderthal hauv tib neeg niaj hnub.