Cov kws tshawb fawb daws Centuries-laus paub tsis meej tom qab Purple pa luam yeeb los ntawm Explosive kub

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Bristol thaum kawg tau tshawb pom qhov tsis pub lwm tus paub ntev ntev tom qab cov pa luam yeeb ntshav uas tsim thaum ua kom muaj kub, lub ntiaj teb thawj zaug paub qhov tawg, tawg. Qhov kev tshawb pom no yog qhov kev daws teeb meem ntawm 400-xyoo-laus alchemy puzzle uas tau ua rau cov neeg tshawb nrhiav xav paub ntau pua xyoo.

Fulminating kub, ib qho chaw nrhiav pom los ntawm alchemists nyob rau hauv lub xyoo pua 16th, yog tsim los ntawm ntau lub tebchaw, nrog ammonia yog thawj qhov chaw ntawm nws lub zog tawg. Qhov tseem ceeb, German alchemist Sebald Schwaertzer tau soj ntsuam cov pa luam yeeb liab liab tawm los ntawm cov khoom tawg no hauv xyoo 1585, ua rau muaj kev xav paub ntawm cov kws tshuaj ntau xyoo.

Txawm hais tias cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm fulminating kub tau paub rau qee lub sijhawm, vim li cas tom qab cov pa luam yeeb ntshav tseem yog qhov tsis paub. Thaum nws tau xav tias yav dhau los tias kub nanoparticles pab txhawb rau nws cov xim, qhov kev xav no tsis muaj pov thawj tseeb. Txawm li cas los xij, xibfwb Simon Hall thiab nws Ph.D. tub ntxhais kawm Jan Maurycy Uszko los ntawm University of Bristol tau lees paub qhov kev xav no.

Txhawm rau tshawb xyuas, pab pawg tshawb fawb tau tsim cov kub kub thiab ua tib zoo detonated 5mg cov qauv ntawm cov ntawv txhuas. Lawv sau cov pa luam yeeb uas siv tooj liab meshes thiab soj ntsuam nws nyob rau hauv lub tshuab hluav taws xob xa hluav taws xob. Qhov kev tshuaj ntsuam tau qhia txog qhov pom ntawm lub ntsej muag kub nanoparticles, yog li lees paub lub luag haujlwm ntawm kub hauv kev tsim cov pa luam yeeb enigmatic ntshav.

Nrog rau qhov kev sib tw keeb kwm no thaum kawg daws tau, Xib Fwb Hall thiab nws pab neeg tam sim no npaj siv tib txoj kev los kawm txog cov khoom ntawm huab uas tsim los ntawm lwm cov hlau fulminates, xws li platinum, nyiaj, txhuas, thiab mercury. Cov ntaub ntawv no nthuav tawm intriguing mysteries uas tseem tsis tau unravelled.

Cov ntawv tshawb fawb hu ua "Explosive Chrysopoeia" tuaj yeem nkag mus rau ntawm arXiv preprint server.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog fulminating kub?

Fulminating kub yog lub ntiaj teb thawj zaug paub siab tawg. Nws yog ib qho chaw tshawb pom los ntawm alchemists nyob rau hauv lub xyoo pua 16th, feem ntau yog tsim los ntawm ntau lub tebchaw nrog ammonia ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv nws lub zog tawg.

Vim li cas fulminating kub tsim cov pa luam yeeb ntshav?

Tau ntau pua xyoo, cov kws tshawb fawb tau xav paub txog qhov laj thawj tom qab cov pa luam yeeb ntshav uas ua rau thaum ua kom kub tawg. Kev tshawb fawb tsis ntev los no ntawm University of Bristol tau lees paub tias cov xim liab qab yog tshwm sim los ntawm qhov muaj cov pob zeb kub nanoparticles hauv cov pa luam yeeb.

Leej twg nrhiav tau cov pa luam yeeb ntshav los ntawm kev ua kom kub?

Nyob rau hauv 1585, German alchemist Sebald Schwaertzer tau ua thawj zaug kev soj ntsuam ntawm cov pa luam yeeb ntshav tawm los ntawm fulminating kub thaum lub sij hawm detonation.

Cov phiaj xwm tshawb fawb yav tom ntej ntawm xibfwb Simon Hall thiab nws pab neeg yog dab tsi?

Tom qab qhov kev daws teeb meem tsis meej ntawm cov pa luam yeeb ntshav los ntawm kev ua kom muaj kub, Xib Fwb Simon Hall thiab nws pab neeg tab tom npaj siv lawv cov txheej txheem los tshawb xyuas cov huab cua uas tsim los ntawm lwm cov hlau fulminates, xws li platinum, nyiaj, txhuas, thiab mercury.

Kuv tuaj yeem nkag mus rau daim ntawv tshawb fawb qhov twg?

Cov ntawv tshawb fawb hu ua "Explosive Chrysopoeia" tuaj yeem pom ntawm arXiv preprint server (URL: https://arxiv.org/).