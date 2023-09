5 Asteroids los ze lub ntiaj teb: Loj, ceev, thiab deb cov ntsiab lus nthuav tawm

By

NASA tau txheeb xyuas tsib lub hnub qub uas tam sim no raug mob rau lub ntiaj teb thiab yuav ua kom ze rau hnub tom ntej. Cov asteroids sib txawv ntawm qhov loj thiab ceev, nrog rau ib qho ntawm lawv yog ze li ntawm lub tsev. Nov yog cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm txhua qhov chaw pob zeb no.

Asteroid 2023 SN1: Lub asteroid no, nrog qhov dav ntawm 15 ko taw, tam sim no nws txoj kev mus rau lub ntiaj teb thiab yuav dhau los ze ze rau lub Cuaj Hlis 20. Nws tab tom taug kev ceev ntawm 58,306 km ib teev. Txoj kev ze tshaj plaws ntawm lub hnub qub no tsuas yog 332,000 mais, uas tseem nyob ze tshaj qhov kev ncua deb ntawm lub hli.

Asteroid 2023 RP9: Nrog rau qhov dav ntawm kwv yees li 90 ko taw, Asteroid 2023 RP9 tseem tab tom mus rau lub ntiaj teb thiab yuav muaj nws txoj hauv kev ze tshaj plaws rau lub Cuaj Hlis 20. Nws tab tom txav ntawm qhov ceev ntawm 47,678 mais ib teev thiab yuav nco lub ntiaj teb tsuas yog 881,000 mais.

Qhov seem peb lub asteroids tsis tau piav qhia ib tus zuj zus nyob rau hauv tsab xov xwm, tab sis lawv yuav muaj cov yam ntxwv zoo sib xws ntawm qhov loj, ceev, thiab qhov sib thooj rau lub ntiaj teb.

Cov kev ze ze los ntawm asteroids ua ib qho kev ceeb toom ntawm kev ceev faj tas li uas yuav tsum tau ua hauv kev saib xyuas cov khoom siv hauv qhov chaw uas muaj txoj hauv kev los ze rau peb lub ntiaj teb. NASA thiab lwm lub chaw haujlwm thoob ntiaj teb txuas ntxiv taug qab asteroids thiab lwm lub cev saum ntuj ceeb tsheej los xyuas kom meej qhov kev tshawb pom ntxov thiab muaj peev xwm txo cov tswv yim yog tias tsim nyog.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias thaum cov asteroids tab tom ua qhov ze ze rau lub ntiaj teb, tam sim no tsis muaj qhov ua rau muaj kev txhawj xeeb vim tias lawv cov kev xam pom tsis muaj teeb meem loj ntawm kev sib tsoo. Cov kev sib ntsib no muab lub sijhawm muaj txiaj ntsig zoo rau cov kws tshawb fawb los kawm cov pob zeb no nyob ze thiab txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lawv qhov sib xyaw thiab kev coj cwj pwm.

Qhov chaw:

- NASA (National Aeronautics thiab Space Administration)