Kev nkag siab tshiab ntawm Ancient Roman iav Uncover muaj peev xwm rau Photonic Crystals

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws ntawm ntau qhov chaw qub Roman archaeological thiab kev tsim kho. Fragments ntawm ancient Roman iav hlab ntsha, uas tau faus nyob rau hauv lub ntiaj teb no rau ib-paus xyoo, tau pom muaj ib tug tshwj xeeb niaj hnub technologies muaj peev xwm. Cov iav tawg no, paub txog lawv cov xim zoo nkauj iridescent, tiag tiag muaj cov khoom siv photonic uas tuaj yeem tsim kho qhov muag los ntawm kev lim dej thiab cuam tshuam lub teeb.

Photonic crystals yog nanostructures nrog kev txiav txim ntawm atoms uas tuaj yeem tsim cov xim iridescent. Lawv muaj nyob rau hauv ntau yam tsiaj thiab kuj tau engineered artificially rau ntau yam kev siv. Txawm li cas los xij, lub xub ntiag ntawm photonic crystals ntawm ancient Roman iav shards tsis yog ib yam dab tsi uas pab neeg tshawb fawb pib xav.

Qhov kev tshawb pom tau tsim los ntawm cov kws tshaj lij engineering Fiorenzo Omenetto thiab Giulia Guidetti ntawm Tufts University's Silklab. Cov qauv molecular ntawm cov iav me me shards rearranges ntau txhiab xyoo, ua rau tsim cov photonic crystals. Cov qauv atomic thiab ntxhia tshwj xeeb ntawm cov iav shards tau tsim los ntawm kev cuam tshuam rau ib puag ncig xws li kev hloov pauv hauv pH thiab kev hloov pauv hauv av.

Pab pawg tshawb fawb tau ntxim nyiam hu ua lub iav tshwj xeeb ntxim nyiam "Wow iav" vim nws qhov ci ntsa iab. Cov shard no tau rov qab los ntawm qhov chaw nyob ze Aquileia, Ltalis, lub nroog Roman thaum ub. Scanning electron microscopy qhia txog cov qauv tsim thiab kev tsom xam ntawm lub iav.

Lub golden mirrored patina nyob rau sab nrauv ntawm iav yog ntaus nqi los ntawm kev tsim ntawm Bragg stacks, uas yog txheej ntawm silica nrog alternating ntom. Pab neeg no ntseeg hais tias qhov tsim no yog tshwm sim los ntawm corrosion thiab reconstruction txheej txheem tsav los ntawm av, minerals, dej nag, thiab lwm yam. Cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm cov khoom siv crystalline tau txiav txim siab tsis txaus ntseeg thiab muaj ntau pua ntawm silica alternating silica thiab ntxhia khaubncaws sab nraud povtseg.

Cov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm rau kev rov ua dua thiab ua kom qhov kev loj hlob ntawm cov khoom siv kho qhov muag hauv chav kuaj. Hloov chaw ntawm kev tsim lawv, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tuaj yeem loj hlob cov ntaub ntawv no siv cov txheej txheem zoo sib xws uas tshwm sim nyob rau hauv ancient Roman iav shards.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev ua tiav no ua rau lub teeb tshiab ntawm lub iav Roman thaum ub thiab nws cov peev txheej thev naus laus zis tsis tau siv. Txoj kev tshawb no, "Photonic crystals ua los ntawm lub sij hawm nyob rau hauv ancient Roman iav," tau luam tawm nyob rau hauv lub Proceedings ntawm National Academy of Sciences.

FAQ

Dab tsi yog photonic crystals?

Photonic crystals yog nanostructures uas muaj kev txiav txim ntawm atoms, uas ua rau muaj qhov tshwj xeeb kho qhov muag. Lawv tuaj yeem lim thiab cuam tshuam lub teeb, ua kom muaj xim iridescent. Cov crystals no muaj nyob rau hauv xwm nyob rau hauv ntau yam tsiaj thiab kuj tau engineered artificially rau ntau yam kev siv.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm photonic crystals pom nyob rau hauv ancient Roman iav?

Qhov kev tshawb pom ntawm photonic crystals ntawm ancient Roman iav fragments muab kev nkag siab rau lub cim technologies muaj peev xwm ntawm cov artifacts. Nws nthuav tawm lub ntuj tsim ntawm cov khoom siv kho qhov muag nyob rau lub sijhawm, uas tuaj yeem muaj peev xwm rov ua dua thiab nrawm dua hauv chav kuaj. Qhov no qhib qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm cov khoom siv kho qhov muag es tsis yog cia siab rau ntawm cov txheej txheem tsim khoom.

Yuav ua li cas lub photonic crystals tsim nyob rau hauv ancient Roman iav shards?

Kev tsim ntawm photonic crystals ntawm cov iav shards ntseeg tau tias yog qhov tshwm sim ntawm kev xeb thiab kev tsim kho dua tshiab. Kev hloov pauv hauv ib puag ncig, xws li pH thiab dej hauv av hloov pauv, nrog rau cov av thiab cov zaub mov, tau pab txhawb rau kev sib kis thiab kev sib kis ntawm cov silica hauv iav. Cov txheej txheem ntawm cov khoom siv crystalline tau txiav txim siab tsis txaus ntseeg thiab muaj cov txheej txheem silica thiab cov ntxhia sib txawv.