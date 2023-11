25 Xyoo ntawm Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb: Ib Qhov Milestone thiab Tshaj

By

Lub Chaw Chaw Chaw Thoob Ntiaj Teb Thoob Ntiaj Teb (ISS) tsis ntev los no ua kev zoo siab rau nws lub 25th hnub tseem ceeb txij li thaum pib ntawm nws thawj module. Tshaj li 25 xyoo dhau los, ISS tau dhau los ua lub cim ntawm kev koom tes thoob ntiaj teb thiab lub platform rau suav tsis txheeb tshawb pom. Cia peb tshawb nrhiav qee cov lus nug uas nquag nug txog ISS thiab nws txoj kev taug kev zoo kawg.

ISS loj npaum li cas?

Kev ntsuas loj dua li lub tsev rau chav pw, ISS nthuav qhov zoo kawg nkaus 357 ko taw (108 meters) los ntawm qhov kawg mus rau qhov kawg. Txhawm rau muab tso rau hauv qhov kev xav, nws qhov loj me yog piv rau qhov chaw ncaws pob Asmeskas. Sab hauv, ISS muaj XNUMX lub tsev pw tsaug zog, peb chav dej, chav ua si, thiab ntau qhov chaw tshawb fawb.

Lub ISS taug kev ceev npaum li cas?

ISS zoom los ntawm qhov chaw ntawm qhov nrawm nrawm ntawm kwv yees li 17,500 mph (28,000 kph). Orbiting lub ntiaj teb txhua txhua 90 feeb, cov neeg coob nyob rau hauv lub chaw nres tsheb muaj ib tug xav tsis thoob 16 hnub sawv thiab sunsets txhua hnub. Qhov kev zoo nkauj ntawm cov kev hloov pauv saum ntuj ceeb tsheej no tau raug ntes nyob rau hauv cov duab zoo nkauj ntawm lub sijhawm-lapse.

Ntev npaum li cas cov neeg caij nkoj nyob hauv nkoj ISS?

Feem ntau, astronauts siv sijhawm li ntawm rau lub hlis ntawm ISS, txawm hais tias qee tus nyob rau lub sijhawm luv lossis ntev dua. Ib qho tshwj xeeb tshwj xeeb yog Frank Rubio, uas tau rov qab los rau lub ntiaj teb thaum Lub Kaum Hli 2023 tom qab siv cov ntaub ntawv tawg 371 hnub hauv qhov chaw, tshaj qhov yav dhau los NASA tus neeg caij nkoj nyob. Thawj zaug tau teem sijhawm rau rau lub hlis, qhov teeb meem nrog nws lub dav hlau ua rau muaj kev ua haujlwm txuas ntxiv.

Dab tsi yog cov neeg coob tshaj plaws ntawm ISS ib zaug?

Thaum lub sijhawm ISS feem ntau haum cov neeg coob ntawm ib ncig ntawm rau tus neeg, muaj qee zaus qhov chaw nres tsheb tos txais ntau txog 13 tus neeg nyob. Cov lej siab dua no feem ntau tshwm sim thaum cov neeg coob hloov pauv thiab tsis tshua muaj tshwm sim.

Qhov twg pom qhov zoo tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb tuaj yeem pom los ntawm ISS?

Lub ISS's Cupola module, nrog rau nws xya qhov rais, muaj qhov tsis sib xws panoramic views ntawm lub ntiaj teb. Astronauts feem ntau gravitate mus rau qhov kev soj ntsuam no thaum lub sij hawm so so, ntes awe-inspiring duab thiab yeeb yaj duab. Piv txwv li, tus kws tshawb fawb Fab Kis tus kws tshawb fawb Thomas Pesquet, ua tib zoo npaj nws cov kev yees duab los ntes cov kev txhaj tshuaj zoo tshaj plaws ntawm cov cheeb tsam sib txawv hla hauv qab ISS.

Puas yog ISS puas tau muaj kev phom sij?

Thaum ISS tiv thaiv los ntawm ntau qhov chaw khib nyiab, muaj ib txwm muaj kev pheej hmoo ntawm kev sib tsoo. Cov tswj hauv av tau mob siab saib xyuas cov khoom hauv lub voj voog thiab kho ISS txoj hauv kev thaum cov khib nyiab loj tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam. Xyoo 2021, cov neeg ua haujlwm tau mus nyob ib ntus hauv lawv lub dav hlau thaum muaj huab cua khib nyiab ua rau muaj kev phom sij. Hmoov zoo, qhov chaw nres tsheb tseem tsis raug mob, tso cai rau kev ua haujlwm rov pib dua li qub.

Puas tuaj yeem pom ISS los ntawm Lub Ntiaj Teb?

kiag li! Lub ISS pom los ntawm lub ntiaj teb yam tsis tas yuav siv lub koob yees duab lossis lub koob yees duab. NASA txawm tso tawm ib qho kev pab cuam uas qhia tias thaum twg thiab qhov twg yuav nrhiav pom qhov chaw nres tsheb thaum nws glides hla saum ntuj ntawm qhov siab ntawm kwv yees li 250 mais.

Yuav ua li cas astronauts tswj cov chav da dej hauv qhov chaw?

Ib qho ntawm cov lus nug uas nquag nug, cov neeg caij nkoj ntsib cov teeb meem tshwj xeeb thaum nws los txog rau kev siv chav dej hauv microgravity. Txhawm rau kom huv si thiab ua haujlwm tau zoo, engineers tsim cov txheej txheem tshwj xeeb. Rau cov zis, lub raj nqus dej yog ua haujlwm, lim thiab rov ua dua rau hauv dej haus. Cov khib nyiab tuaj yeem muab tso rau hauv ib qho chaw me me. Rau kev nkag siab tob txog yuav ua li cas ISS chav dej ua haujlwm, xa mus rau qhov kev piav qhia no.

Puas yuav ISS nyob hauv lub voj voog rau 25 xyoo ntxiv?

Tu siab, kev laus tsim ntawm ISS nthuav qhia cov teeb meem thiab cov nqi kho mob. Tam sim no, txoj kev npaj yuav ua haujlwm ISS kom txog rau thaum 2030, tom qab ntawd NASA thiab nws cov neeg koom tes yuav ua tib zoo deorbit lub chaw. Thaum rov nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua, ib feem tseem ceeb ntawm ISS yuav hlawv thiab tawg.

Dab tsi nyob tom ntej rau lub sijhawm ntev nyob hauv qhov chaw?

Qhov xaus ntawm ISS lub hom phiaj tsis yog qhov kawg ntawm tib neeg txoj kev ua lag luam hauv kev mus ncig ntev mus rau qhov chaw. NASA twb tau tsim kev koom tes nrog cov tuam txhab ntiag tug los tsim cov chaw nres tsheb tshiab uas yuav tuaj tos qhov chaw ISS tawm mus. SpaceX, hauv kev koom tes nrog Los Angeles-based startup Vast, yog ib tus khub zoo li no, nrog rau cov kev npaj muaj peev xwm tshaj tawm cov qauv tshiab thaum ntxov li 2025. Tsis tas li ntawd, Tuam Tshoj tau tsim nws tus kheej qhov chaw nres tsheb, thiab NASA npaj siab los tsim lub hauv paus lunar rau txuas ntxiv. astronaut nyob.

Raws li peb xav txog qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawm ISS dhau 25 xyoo dhau los, peb xav tias yuav muaj kev tshawb nrhiav txuas ntxiv ntawm qhov chaw thiab qhov tsis muaj kev txwv uas yuav nyob tom ntej.

Tau qhov twg los: NASA

