Blue Origin's New Shepard Suborbital Tsheb tseem nyob hauv av rau ntau tshaj ib xyoos

Blue Origin's New Shepard suborbital lub tsheb tam sim no tau tsim nyob rau ntau tshaj ib xyoos txij li thaum nws pib lub Cuaj Hlis 2022. Thaum lub sij hawm tso tawm, lub tsheb rov siv tau thawj theem pib tau ntsib teeb meem thiab poob, thaum lub tshuaj ntsiav tau siv nws txoj kev khiav tawm thaum muaj xwm ceev thiab tsaws yam xyuam xim. nrog tag nrho nws cov kev tshawb fawb payloads tsis zoo. Ib qho kev tshawb nrhiav los ntawm Blue Origin tau qhia tias lub taub hau ntawm thawj theem BE-3PM lub cav raug kev txom nyem los ntawm cov txheej txheem thermo-structural tsis ua haujlwm, ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm kev sib tsoo thiab kev txiav tawm ntxov ntawm lub luag haujlwm.

Thaum Lub Peb Hlis, Blue Origin tau tshaj tawm cov kev ntsuas kho uas nws tau siv, uas suav nrog kev hloov pauv ntawm cov chav combustion thiab kev ua haujlwm tsis zoo los daws cov teeb meem nozzle thiab kub-streak kub. Lub tuam txhab tau tshaj tawm nws qhov kev cia siab ntawm kev rov qab mus rau lub davhlau sai sai thiab rov pib ua tib yam ntawm 36 kev tshawb fawb payloads. Txawm li cas los xij, nws tau 5.5 lub hlis txij li qhov hloov tshiab, thiab New Shepard tseem tsis tau tawm mus.

Thaum Blue Origin tsis tau muab qhov hloov tshiab tseem ceeb ntawm New Shepard cov xwm txheej lossis sijhawm sijhawm rau nws rov qab mus rau lub davhlau, nws tus thawj sib tw, Virgin Galactic, tau ua tiav plaub lub hom phiaj ntawm cov neeg caij tsheb siv nws lub VSS Unity lub dav hlau nyob rau lub sijhawm no. Virgin Galactic tam sim no muaj yim qhov chaw ua tub txib, ob qho ntau dua Blue Origin. Txawm hais tias ob lub tuam txhab tsom mus rau cov neeg siv khoom siv sijhawm luv luv ntawm qhov hnyav thiab pom lub ntiaj teb los ntawm qhov chaw, VSS Unity tseem nyob hauv lub voj voog ntev ntev ntawm 60 txog 90 feeb, piv rau New Shepard's 10 mus rau 12 feeb.

Blue Origin tseem cog lus los daws cov teeb meem kev ua haujlwm nrog New Shepard thiab rov qab mus rau lub davhlau sai li sai tau. Lub sijhawm ntev ntawm Virgin Galactic lub davhlau yuav ua rau lawv muaj kev sib tw hauv kev lag luam suborbital chaw ncig ua lag luam rau cov neeg nrhiav kev nthuav dav ntxiv dhau ntawm thaj tsam ntawm lub ntiaj teb huab cua.

Cov Ntsiab Lus:

- Suborbital tsheb: Ib lub dav hlau tsim kom ncav cuag qhov chaw tab sis tsis ua tiav qhov chaw ruaj khov nyob ib puag ncig lub ntiaj teb.

- Reusable first-stage booster: Thawj theem ntawm lub foob pob hluav taws uas muab feem ntau ntawm cov propulsion thaum lub sij hawm tso tawm thiab tuaj yeem rov qab tau thiab rov qab siv dua rau cov haujlwm tom ntej.

- Anomaly: Ib qho kev sib txawv ntawm qhov xav tau lossis tus cwj pwm zoo.

- BE-3PM cav: Lub cav siv rau thawj theem ntawm Blue Origin's New Shepard tsheb.

Qhov chaw: Blue Origin, Virgin Galactic