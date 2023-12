Txoj kev tshawb no tshiab nthuav tawm cov noog thaum ntxov qhia DNA nrog Neanderthals

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm University of California hauv San Francisco tau pom qhov sib txuas ntawm cov tib neeg niaj hnub no uas yog cov noog thaum ntxov thiab peb cov poj koob yawm txwv uas ploj lawm, Neanderthals. Siv cov ntaub ntawv nrog cov caj ces, kev noj qab haus huv, thiab kev ua neej nyob los ntawm ib nrab lab tus tib neeg, cov kws tshawb fawb tau piv cov noob muaj feem cuam tshuam nrog kev nce thaum ntxov nrog DNA los ntawm Neanderthals thiab Denisovans.

Nws hloov tawm hais tias cov tib neeg uas muaj tib lub noob caj noob ces thaum ntxov raws li Neanderthals kuj tau tshaj tawm txog kev nyiam rau sawv ntxov. Tony Capra, tus kws tshuaj ntsuam geneticist ntawm University of California, piav qhia, "Peb tau pom ntau yam Neanderthal sib txawv tsis tu ncua cuam tshuam nrog kev nyiam ua neeg sawv ntxov." Cov noob caj noob ces zoo li no yuav pab tau peb cov poj koob yawm txwv hloov mus rau lub neej nyob rau sab qaum teb Europe lub latitudes siab dua.

Txawm li cas los xij, ua ib tus neeg sawv ntxov nws tus kheej yuav tsis yog qhov zoo dua. Raws li Capra, cov kev hloov pauv caj ces qhia tau hais tias lub moos nrawm dua uas tuaj yeem hloov kho kom hloov pauv lub teeb nyob rau lub caij sib txawv. Hauv cov cheeb tsam uas muaj hnub ci sib txawv, muaj lub cev hloov tau yooj yim dua yog qhov zoo rau kev ciaj sia.

Txoj kev tshawb no tseem ua rau pom qhov sib txawv ntawm caj ces ntawm cov neeg qub thiab niaj hnub no. Txij li thaum qhov kev sib txuas ntawm Neanderthal genome hauv xyoo 2010, cov kws tshawb fawb tau kawm seb peb DNA txawv li cas ntawm peb cov poj koob yawm txwv. Tsis tas li ntawd, Neanderthal DNA tau pom los ua lub luag haujlwm hauv qee yam kev noj qab haus huv, xws li kev cuam tshuam me me ntawm cov kab mob Covid-19 thiab qhov txuas rau Dupuytren tus kab mob.

Thaum Neanderthals ploj mus ib ncig ntawm 40,000 xyoo dhau los, lawv cov keeb kwm caj ces nyob rau hauv ntau tus neeg niaj hnub. Qhov kev tshawb fawb tshiab no muab kev nkag siab ntxiv rau peb cov DNA sib koom thiab txoj hauv kev uas peb cov poj koob yawm txwv tus cwj pwm tau zoo li peb niaj hnub no. Yog li, yog tias koj yog ib tug noog thaum ntxov, koj tuaj yeem ua tsaug rau koj cov noob Neanderthal rau kev pab koj sawv thiab ci txhua tag kis.