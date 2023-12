Sun's Coronal Hole Sparks txaus siab rau kev ua haujlwm hnub ci

Summary: Lub hnub lub coronal qhov, uas yog hais txog tsib npaug loj dua Jupiter, yog tam sim no ua rau ib tug do nyob rau hauv lub hnub ci system. Txawm hais tias lub qhov yog tig deb ntawm lub ntiaj teb, nws tsis ntev los no emitted hais nyob rau hauv peb cov kev taw qhia, ua rau ib tug me me hnub ci cua daj cua dub. Coronal qhov yog qhov loj qhov chaw uas lub hnub lub magnetic teb qhib, tshwm raws li tsaus thaj ua rau thaj nyob rau hauv ultraviolet wavelengths. Lub qhov coronal tsis ntev los no ntsuas kwv yees li 800,000 mais, ua rau nws loj dua Jupiter txoj kab uas hla. Hnub ci cua los ntawm lub qhov tuaj yeem cuam tshuam nrog lub ntiaj teb magnetosphere thiab tsim auroras zoo nkauj. Thaum lub hnub ci cua daj cua dub tuaj yeem cuam tshuam nrog cov phiaj xwm hluav taws xob thiab kev sib txuas lus, qhov cuam tshuam ntawm cua daj cua dub tsis ntev los no tau tsawg.

Kev ua tsis tau dhau los ntawm hnub ci nce kev txaus siab hauv Hnub Ci Phenomena

Lub hnub tus coj lub teeb tau tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lig, ntes cov neeg tshawb fawb thiab stargazers tib yam nkaus. Lub qhov mammoth coronal, tshaj qhov loj ntawm Jupiter los ntawm tsib zaug, tau pom tias tua cov khoom rau hauv lub hnub ci. Qhov xwm txheej no tau ua rau muaj kev txaus siab thiab xav paub txog lub hnub tus cwj pwm.

Lub hnub dhau los ntawm kev ua haujlwm ntau ntxiv, hu ua hnub ci siab tshaj plaws, ua raws li lub sijhawm ntawm kev sib raug zoo, hu ua hnub ci yam tsawg kawg nkaus. Cov voj voog no coincide nrog magnetic cycles, thaum lub sij hawm lub hnub lub sab qaum teb thiab sab qab teb ncej thim rov qab txoj hauj lwm. Lub hnub ci siab tshaj plaws tom ntej yog xav tias yuav tshwm sim nyob ib puag ncig 2024.

Coronal qhov yog qhov zoo tshaj plaws tshwm sim uas tshwm sim thaum lub hnub lub magnetic teb nthuav tawm qhov qhib loj. Cov qhov no tuaj yeem pom tsuas yog nyob rau hauv ultraviolet wavelengths, tshwm raws li thaj chaw tsaus uas txias dua thiab dimmer dua li lawv ib puag ncig. Lub qhov coronal tam sim no tau tig tawm ntawm lub ntiaj teb, ntsuas qhov staggering 800,000 mais raws nws qhov ntev tshaj plaws.

Yav dhau los, lub qhov coronal tau ntsib lub ntiaj teb, ua rau lub hnub ci cua daj cua dub me me uas tshwm sim rau lub Kaum Ob Hlis 4 thiab 5. Hnub ci cua los ntawm lub qhov sib cuam tshuam nrog lub ntiaj teb magnetosphere, ua rau muaj qhov tshwm sim zoo li ntxim nyiam auroras. Thaum lub hnub ci cua daj cua dub muaj peev xwm cuam tshuam cov phiaj xwm hluav taws xob, kev ua haujlwm satellite, thiab kev sib txuas lus, cua daj cua dub tsis ntev los no tsuas yog mus txog qib G1 txog G2, ua rau muaj kev cuam tshuam tsawg.

Lub hnub lub zog ua haujlwm tau ua rau muaj kev txaus siab rau kev tshawb fawb, ua rau cov neeg tshawb nrhiav kom nkag siab tob rau hauv qhov tsis paub ntawm peb lub hnub qub. Los ntawm kev kawm txog cov xwm txheej no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav nkag siab zoo dua ntawm lub hnub tus cwj pwm thiab nws qhov cuam tshuam rau peb lub ntiaj teb.

