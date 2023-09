ऊपरी वायुमंडल में दुर्लभ गर्म प्लाज्मा प्रवाह की जांच करना

By

पृथ्वी के ध्रुवों के पास, अरोरा एक आम दृश्य है, जो सौर हवा और ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के बीच बातचीत के कारण ऊपरी वायुमंडल में रंगीन प्रकाश शो प्रदर्शित करता है। हालाँकि, भूमध्य रेखा के करीब, एक अलग वायुमंडलीय घटना घटित हो सकती है: सबऑरोरल आयन बहाव (एसएआईडी)।

SAID घटनाओं में आयनमंडल के माध्यम से गर्म प्लाज्मा का तीव्र, पश्चिम की ओर प्रवाह शामिल होता है। ये घटनाएँ आकाश में दृश्यमान संरचनाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे स्थिर ऑरोरल रेड (एसएआर) आर्क्स और मजबूत थर्मल उत्सर्जन वेग वृद्धि (स्टीव)। आमतौर पर, SAID घटनाएँ शाम और आधी रात के बीच होती हैं, लेकिन आधी रात के बाद SAID प्रवाह का पता चलने के मामले भी सामने आए हैं।

जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च: स्पेस फिजिक्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने 15 में दक्षिण अमेरिका के पास पाई गई मध्यरात्रि के बाद की 2013 SAID घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उपग्रह कार्यक्रमों और ऑरोरल गतिविधि के उपायों सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा का विश्लेषण करके, उन्होंने विशेषताओं की जांच की और इन दुर्लभ घटनाओं का निर्माण.

शोधकर्ताओं ने पाया कि मध्यरात्रि के बाद की SAID घटनाएं, मध्यरात्रि से पहले की घटनाओं के समान, आयनोस्फेरिक स्थितियों और भू-चुंबकीय गतिशीलता के बीच जटिल बातचीत का परिणाम हैं। परस्पर क्रिया में विद्युत क्षेत्रों और तरंग-कण अंतःक्रियाओं का निर्माण शामिल है, जो स्थानीय ताप स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं।

ये निष्कर्ष ऊपरी वायुमंडल प्लाज्मा गतिशीलता की समझ और उपग्रह ट्रैकिंग और अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए रडार संकेतों को बाधित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में आगे के शोध से इस बात की बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है कि SAID घटनाएँ और उनसे जुड़ी घटनाएँ पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।

स्रोत: इल्डिको होर्वाथ एट अल, एंटीसनवर्ड स्ट्रीमिंग वेस्टवर्ड सब-ऑरोरल आयन ड्रिफ्ट्स (एसएआईडी) 1 के दौरान पोस्टमिडनाइट (4-2013) चुंबकीय स्थानीय समय क्षेत्र में विकसित, जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च: स्पेस फिजिक्स (2023)। डीओआई: 10.1029/2023जेए031677