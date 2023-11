Hoʻololi ʻia nā kumukūʻai hou a me nā hoʻololi ʻana e Wahoo a me Zwift

ʻO Wahoo lāua ʻo Zwift, ʻelua mau mea pāʻani koʻikoʻi i ka ʻoihana kaʻa kaʻa i loko, ua hana hou i kekahi mau loli koʻikoʻi i hoʻonohonoho ʻia e hopena i nā mea kūʻai aku a me ka ʻoihana holoʻokoʻa. ʻO ka hoʻololi kaulana loa ʻo ia ka hoʻemi mau ʻana o ke kumukūʻai no ka Wahoo KICKR CORE, kekahi o nā mea hoʻomaʻamaʻa kaulana o Wahoo. Ua kūʻai mua ʻia ma $599, e loaʻa iā ia no $449.

Akā ʻaʻole pau nā hoʻololi ma laila. Hāʻawi pū ʻo Wahoo i kahi koho holoʻokoʻa no ka KICKR CORE, kahi i hoʻokomo mua ʻia ka cassette a me kahi kau inoa 1 makahiki iā Zwift no $599. Hoʻohui hou, ke hoʻolauna nei ʻo Wahoo i nā pūʻulu no kā lākou huahana hāmeʻa ʻē aʻe i loaʻa i kahi inoa inoa Zwift makahiki 1. Ke manaʻo nei kēia neʻe e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā koho a me nā hana hou aʻe i loko o ka ʻāpana kaʻa kaʻa i loko.

Me kēia mau kumu kūʻai, ke hoʻololi nei ʻo Zwift a me Wahoo i ka ʻike kaʻa kaʻa i loko. Hiki i nā mea kūʻai ke komo i nā mea hoʻomaʻamaʻa kūlana kiʻekiʻe ma kahi kumukūʻai kūʻai aku, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻomaʻamaʻa i loko ma mua o ka wā ma mua.

ʻOiai he pōmaikaʻi kēia mau hoʻololi i nā mea kūʻai aku, loaʻa iā lākou nā hopena no ka ʻoihana. ʻO Garmin/Tacx a me Elite, ʻelua mau mea pāʻani nui i ka mākeke kaʻa kaʻa i loko, hiki ke kū i nā pilikia ma muli o kēia hōʻemi kumukūʻai. Eia kekahi, ʻaʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o JetBlack, e hana pū ana me Zwift ma ka Zwift Hub One, no ka holomua wikiwiki o ka hui Wahoo/Zwift.

ʻO ka holoʻokoʻa, hōʻike kēia mau hoʻololi i kahi loli nui i ka ʻoihana paikikala i loko. Hiki i nā mea kūʻai ke hauʻoli i nā mea hoʻomaʻamaʻa kiʻekiʻe a me kahi ākea o nā koho i nā kumukūʻai kūpono, ʻoiai nā mea pāʻani ʻoihana e hoʻololi a loaʻa i nā ala hou e hoʻokūkū ai i kēia mākeke ulu.

He aha ke kumukūʻai hou o ka Wahoo KICKR CORE?

Ua hoemi mau ia ke kumukuai o ka Wahoo KICKR CORE mai $599 a i $449.

He aha ka mea i hoʻokomo ʻia i ka koho āpau āpau no ka KICKR CORE?

ʻO ka koho āpau āpau e pili ana i kahi cassette i hoʻokomo mua ʻia a me kahi kau inoa 1 makahiki iā Zwift no $599.

Aia kekahi mau hoʻololi ʻē aʻe i hoʻokomo ʻia e Wahoo a me Zwift?

Hāʻawi pū ʻo Wahoo i nā pūʻolo no kā lākou huahana lako ʻē aʻe e loaʻa ana i kahi inoa inoa Zwift makahiki 1.

He aha ka hopena o kēia mau hoʻololi i ka ʻoihana?

Hiki i kēia mau hoʻololi ke hoʻohālikelike i nā pilikia no Garmin / Tacx, Elite, a me JetBlack, no ka mea pono lākou e loiloi hou i kā lākou mau hoʻolālā i ka pane ʻana i ka ulu ʻana o ka mākeke.