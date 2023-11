Hoʻolaha ʻo Wahoo lāua ʻo Zwift i nā hoʻoponopono hoʻoponopono Turbo Trainer, e hana ana i kahi kūlana kūʻai kūʻokoʻa

ʻO Wahoo lāua ʻo Zwift, ʻelua mau makamae alakaʻi i ka ʻoihana kaʻa paikikala, ua hana i nā hoʻololi koʻikoʻi i kā lākou papa hoʻomaʻamaʻa turbo, e hōʻailona ana i kahi hoʻomohala hoihoi i kā lāua pilina. Ma kahi neʻe pili, ua hoʻolaha ʻo Wahoo i nā ʻoki kumu kūʻai mau no kāna Kickr Core a me Kickr Snap turbo trainers, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā koho kūpono no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i loko.

Ua kūʻai mua ʻia ma ka £ 699, ua loaʻa ka Kickr Core i kēia manawa no ka £ 449.99 ma ke ʻano he huahana kūʻokoʻa, e like me ke kumukūʻai o Zwift's Hub, kahi mea hoʻomaʻamaʻa akamai ma ke kikowaena o kahi hihia hoʻokolokolo hōʻino patent ma waena o nā hōʻailona ʻelua ma 2022. Hāʻawi ʻo Wahoo i ka Kickr Core i hoʻopili ʻia me ka hoʻopaʻa inoa makahiki iā Zwift no £549.99, e hāʻawi ana i kahi pōʻai hoʻowalewale no ka poʻe e ʻimi nei e hoʻonui i kā lākou ʻike aʻo i loko.

Ua wehe ʻo Zwift, ma kekahi ʻaoʻao, i ka Zwift Hub Classic mai kāna hale kūʻai, waiho wale ʻo Hub One akamai i ke aʻo i loaʻa no ke kūʻai. ʻO kēia neʻe, i hoʻopaʻa ʻia e Zwift, hiki i ka brand ke streamline i kāna mau huahana huahana a kālele i ka Hub One, e hele mai me ka mea hou Cog a me Click kit. ʻO ka Click he mea hoʻololi ʻelua pihi Bluetooth uila e hāʻawi ana i ka hoʻololi virtual me ke kūpaʻa hiki ke hoʻololi ʻia, e hoʻonui ana i ka ʻike kaʻa kaʻa i loko.

Me ka wehe ʻana o ka Hub Classic, maopopo ke kālai nei ʻo Wahoo a me Zwift i nā kūlana mākeke kūʻokoʻa. E noho pū ana ka Kickr Core a me ka Hub One i ka mākeke, e hāʻawi ana i nā mea kūʻai aku i nā koho ʻokoʻa me ka hoʻokūkū pololei ʻole ma waena o nā hōʻailona.

No ka hoʻoikaika hou ʻana i kā lākou hui ʻana, e kūʻai aku ʻo Zwift i ka Wahoo Kickr Core ma kāna pūnaewele, e hoʻonui ana i kona loaʻa ma nā mākeke like ʻole. Hiki i nā mea kūʻai ma USA, UK, EU, a me Kanada ke manaʻo e loaʻa ka Kickr Core ma ka pūnaewele e-commerce a Zwift, me ka loaʻa ʻana ma Australia a me Iapana e hiki koke mai ana.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoponopono hou ʻana iā Wahoo a me Zwift's turbo trainer ranges e hoʻokumu i kahi mākeke hoihoi. Ke hoʻomau nei ka hana ʻana a me ka hana like ʻana o nā makameʻa ʻelua, hiki i ka poʻe kaʻa kaʻa ke manaʻo i kahi ʻike kaʻa kaʻa i loko o ka hale me nā koho ʻoi aku ke kumukūʻai a me ka ʻenehana e koho ai.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha nā mea hoʻomaʻamaʻa turbo?

ʻO nā mea hoʻomaʻamaʻa Turbo he mau mea hana i hoʻohana ʻia e ka poʻe kaʻa kaʻa e hoʻololi i kā lākou mau kaʻa kaʻa maʻamau i mau lako hoʻomaʻamaʻa i loko. Hāʻawi kēia mau mea hoʻomaʻamaʻa i nā kaʻa kaʻa e hoʻohālike i nā kūlana holo waho a hoʻomaʻamaʻa i loko.

2. Heaha o Zwift?

He kahua hoʻonaʻauao pūnaewele kaulana ʻo Zwift e hoʻohui i ka ʻoiaʻiʻo maoli a me ka pāʻani multiplayer e hāʻawi i kahi ʻike kaʻa kaʻa i loko. Hāʻawi ia i ka poʻe kaʻa kaʻa e holo a hoʻokūkū me nā poʻe ʻē aʻe ma ke ao honua.

3. He aha ka Kickr Core?

ʻO ka Kickr Core kahi mea hoʻomaʻamaʻa akamai i hana ʻia e Wahoo. Hāʻawi ia i ka poʻe kaʻa kaʻa i kahi ʻike hoʻomaʻamaʻa kūloko maoli a immersive ma o ka hoʻopili ʻana i ka manaʻo o ka holo ʻana ma ke alanui.

4. He aha ka Hub One?

ʻO ka Hub One kahi mea hoʻomaʻamaʻa akamai i hoʻomohala ʻia e Zwift. He ʻāpana ia o ka laina o Zwift o nā huahana kaʻa kaʻa i loko o ka hale a me nā hiʻohiʻona o ka Cog and Click kit, e hoʻonui ai i ka ʻike hoʻololi i ka wā o ka holo i loko.