Ke ʻimi nei i ka honua o Zork: Mai PDP-10 a hiki i nā mea hoʻonohonoho ZIP maʻamau

Ua ʻike paha ʻoe ʻaʻole i kākau mua ʻia ʻo Zork, kahi pāʻani hoʻokūkū kikokikona kaulana mai ka makahiki 1977, no ka kamepiula PDP-10, akā ua hoʻolālā ʻia ma ke ʻano he mīkini virtual hiki ke hoʻokō? ʻO kēia ala kūʻokoʻa i hiki ke pāʻani i ka pāʻani ma nā mīkini 1980s like ʻole ma o ka holo ʻana ma o ka unuhi ʻōlelo.

E luʻu hohonu kākou i ka honua hoihoi o Zork a e ʻimi i nā ʻokoʻa ma waena o nā mea hoʻokō kuʻuna a me nā mea hoʻokō mīkini virtual. E like me ke ʻano o ka hoʻohui ʻia ʻana o ka code Java i Java bytecode a holo i ka mīkini virtual Java, ua hoʻohui ʻia ʻo Zork i nā faila papahana "Z-machine" i kapa ʻia ʻo ZIP. ʻO kēia mau faila ZIP, e like me nā faila PKZIP i hoʻohana ʻia i ka makahiki 1990, a laila hoʻokō ʻia e nā unuhi ʻōlelo i hoʻolālā ʻia no nā mīkini kikoʻī.

ʻO ka mea mahalo, ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia ka mea hoʻopili i hana i kēia mau faila ZIP, i kapa ʻia ʻo "Zilch," e waiho ana i ka poʻe hoihoi e hoʻokolohua me ke kākau ʻana i nā mea hoʻopili ZIP maʻamau me ka hoʻohana ʻana i nā ʻōlelo hoʻokomo ʻokoʻa. Ua alakaʻi kēia i nā wehewehe hou o Zork a me ka hana ʻana i nā ʻike pāʻani hou.

ʻOiai ʻo Zork e hōʻike ana i hoʻokahi ʻano unuhi, pono e haʻi ʻia ʻo kekahi mau ʻōlelo papahana, e like me ka BASIC huna i loko o ka ESP32's ROM, ua unuhi pololei ʻia mai ke kumu kumu, me ka ʻole o ka hoʻohui ʻana.

Ke hoʻomau nei ka honua o ka moʻolelo moʻoʻōlelo a me nā mea hoʻokalakupua e pili ana i ka kikokikona i ka poʻe hoihoi, e hoʻoikaika iā lākou e ʻimi i nā ʻano like ʻole o ka holo ʻana a me ka unuhi ʻana i nā pāʻani. ʻO ka loaʻa ʻana o nā kikoʻī ZIP a me nā kikoʻī ʻōlelo Zork ua paʻa i ke ala no nā mea hoʻopili ZIP maʻamau, hiki i nā mea pāʻani ke noʻonoʻo hou a hoʻonui i ka honua Zork.

Inā paha ʻoe he mea aloha lōʻihi o Zork a i ʻole he mea hou i ke ʻano hoʻokalakupua kikokikona, ʻo ka hoʻoilina mau o kēia pāʻani hou e hoʻomanaʻo mai iā mākou i ka hoʻomau mau ʻana o ka ʻenehana a me nā mea hiki ke hana.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka mīkini virtual hiki ke hoʻokō?

ʻO ka mīkini virtual hiki ke hoʻokō ʻia he faila papahana i hoʻolālā ʻia e holo ma luna o kahi mīkini maʻemaʻe ma mua o ka pono o ka lako. Hāʻawi ia i ka hoʻokō kūʻokoʻa platform ma o ka hāʻawi ʻana i kahi papa abstraction ma waena o ka papahana a me ka lako kumu.

He aha ka faila ZIP i ka pōʻaiapili o Zork?

Ma ka pōʻaiapili o Zork, e pili ana kahi faila ZIP i kahi faila papahana "Z-machine". Loaʻa i kēia mau faila ke code i hui ʻia a me ka ʻikepili no ka pāʻani a ua hoʻokō ʻia e nā unuhi unuhi i hoʻolālā ʻia no nā mīkini kikoʻī.

He aha ka Zilch compiler?

ʻO ka Zilch compiler ka mea hana i hoʻohana ʻia e hōʻuluʻulu iā Zork i nā faila ZIP. Hoʻopuka ia i nā ʻōlelo kuhikuhi e pono ai no ka hoʻokō ʻana o ka pāʻani i loko o ke kaiapuni virtual Z-machine.

Hiki ke pāʻani ʻia ʻo Zork ma nā ʻōnaehana hou?

ʻAe, mahalo i ka loaʻa ʻana o nā unuhi unuhi Z-machine a me nā mea hoʻopili ZIP maʻamau, hiki ke pāʻani ʻia ʻo Zork ma nā ʻōnaehana hou. ʻO nā emulators a me nā awa like ʻole e ʻae i nā mea pāʻani e ʻike i ka pāʻani ma kahi ākea o nā hāmeʻa.

Aia kekahi mau pāʻani e like me Zork?

ʻAe, he nui nā pāʻani hoʻokūkū pili kikokikona e like me Zork. ʻO kekahi mau hiʻohiʻona kaulana ʻo "Adventureland," "Colossal Cave Adventure," a me "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Hāʻawi kēia mau pāʻani i ka haʻi moʻolelo hohonu a me ka hoʻoholo puzzle.